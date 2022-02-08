「2022愛丁堡藝穗節台灣季」公布獲選團隊，文化部：向國際呈現台灣的多元文化

文化部自去（2021）年11月初，公開徵選台灣表演團隊參與「2022愛丁堡藝穗節台灣季」，實體及數位製作共計有39個團隊報名，而後經愛丁堡場館專業人士進行初選，文化部邀請專家學者辦理複選，經過數月之後，昨（7）日公佈入選團隊，依合作場館類型正取團隊有舞鈴劇場、翃舞製作、周寬柔×安娜琪舞蹈劇場及曉劇場等4團隊，至於備選則有創造焦點、田子平及両両製造聚團等3團隊。

全球歷史最悠久、規模最大的綜合藝術節愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）與愛丁堡國際藝術節（Edinburgh International Festival）雖然都在同時期舉辦，但不太一樣，藝穗節並無審查，只要能找到場地，任何人都能進行演出。因此， 愛丁堡藝穗節並沒有所謂的藝術總監，核心的創始原則是成為一個開放的藝術活動，歡迎任何有故事的人。

至於文化部自2014年起徵選中小型表演團隊聯合參與藝穗節演出，並以「台灣季」（Taiwan Season）作為活動品牌，這一年文化部選送5個團隊，包含風乎舞雩跨領域創作聚團、蒂摩爾古薪舞集、肢體音符舞團、十鼓擊樂團、冉而山劇場。來到2022年，文化部徵選團隊參加英國愛丁堡藝穗節台灣季已邁入第9屆，累積專業藝評及主流觀眾對於台灣表演藝術的深刻印象。

去年則因疫情影響，愛丁堡藝穗節首度改採實體及線上節目並行，台灣團隊亦首次以線上方式參與，至於2022愛丁堡藝穗節預計於8月5日至29日舉行。根據文化部表示，期盼屆時國際疫情已緩和，讓台灣團隊順利至愛丁堡實體參與，同時也鼓勵獲選團隊積極運用此國際藝文盛會，充分展現自我，向國際呈現來自台灣的多元文化與創新活力，並持續拓展國際人脈，發展跨國合作計畫。

「2022愛丁堡藝穗節台灣季」獲選名單

1.Assembly（愛丁堡藝穗節最大場地經營公司）

正取：舞鈴劇場，作品《生命之光》

備取：創造焦點，作品《＃Since1994》

2.Dance Base（蘇格蘭國家舞蹈中心）

正取：翃舞製作，作品《再見》

備取：田子平，作品《失重計劃－非日常篇》

3.Summerhall（愛丁堡表演場館）

正取（依遞件順序）：

周寬柔×安娜琪舞蹈劇場，作品《TOMATO》 曉劇場，作品《潮來之音》

備取：両両製造聚團，作品《H2O》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範