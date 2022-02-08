2022/02/08,
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曾祭出世界最嚴格邊境管制措施，澳洲21日起對完整接種疫苗旅客開放邊境

曾祭出世界最嚴格邊境管制措施，澳洲21日起對完整接種疫苗旅客開放邊境
圖為2020年12月底，澳洲雪梨機場裡提醒民眾戴上口罩的標示。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

總理莫里森7日時表示，想要入境澳洲的旅客需要出示疫苗接種證明，「這是規定，我們期盼每個人都能遵守」。因為醫療因素無法接種疫苗的旅客，則仍須申請相關豁免證明。如果申請成功，入境後能需在旅館裡隔離。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨（7）日宣布，該國將在21日對已完整接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的旅客開放邊境。

自從疫情大流行以來，澳洲曾祭出世界上最嚴格的邊境管控措施。目前只有澳洲公民、持有永久居留資格的民眾，以及他們的家人，還有一些持有已接種疫苗簽證的民眾能夠入境澳洲。

完整接種定義為兩劑疫苗，旅客入境後仍須遵守各州防疫規定

前（2020）年3月，澳洲政府關閉邊境禁止絕大多數的外國旅客入境，即使獲准入境也須遵守相關的防疫規定，以對抗COVID-19。

一部分的國際學生和技術移民自從去（2021）年12月起被允許入境澳洲。

澳洲的邊境管制近期引發國際關注，來自於網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）的入境簽證訴訟。澳洲法院最終判定喬科維奇敗訴並被驅逐入境，使得他無緣參與澳網公開賽。

莫里森7日時表示，想要入境澳洲的旅客需要出示疫苗接種證明，「這是規定，我們期盼每個人都能遵守」。因為醫療因素無法接種疫苗的旅客，則仍須申請相關豁免證明。如果申請成功，入境後能需在旅館裡隔離。

至於完整接種的定義是否包含接種追加劑？莫里森回答會以接種兩劑疫苗為完整接種。

莫里森指出，目前世界上對於追加劑仍有各式各樣的討論，澳洲首席醫療官也表示兩劑疫苗就已足夠。

完整接種的旅客入境後是否還有其他防疫規定須遵守？澳洲內政部長安德魯斯（Hon Karen Andrews）表示旅客仍須遵守各州相關的防疫規定。

莫里森表示各州仍可以依據該州在邊境重啟時的量能，自行決定旅客入境後防疫規定，「如同我們所知， COVID-19疫情在各州的情形並不總是相同。」

莫里森指出，西澳的情形就與新南威爾斯州大不相同，因此兩地區的防疫規定與安排也會很不一樣。

開放邊境對澳洲旅遊業而言是個好消息。

西太平洋銀行（Westpac Banking Corp.）執行長在莫里森宣布此消息後表示，重啟邊界將有助於穩定澳洲亟需的人力和資源供給，不論這些人是背包客、學生或是旅客。

儘管澳洲目前多數地區已經開放，西澳（Western Australia）仍有嚴格的管制措施。西澳目前仍不對非居民開放，除非有獲得進入許可，否則連澳洲其他地區的民眾都無法進入。

西澳的邊界原先有望在本月重新開放給澳洲其他地區和國際旅客進入，但由於Omicron變異株的關係，這項規劃因而延後。

依據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，澳洲截至目前為止通報的確診案例數為270萬例，死亡人數為4240例。80%的澳洲民眾已完整接種。

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核稿編輯：楊士範


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