2022/02/08,
醫療

8日新增26例COVID-19本土個案，新北出現4來源未知病例

8日新增26例COVID-19本土個案，新北出現4來源未知病例
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

今日新增48例COVID-19確診個案，其中26例為本土個案，而當中有4例仍追蹤不到疫情的來源，是比較需要關注的部分。

中央流行疫情指揮中心記者會上表示，台灣今（8）日新增48例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案，其中26例為本土個案，而當中新北市有4例目前還追蹤不到疫情的來源，待詳細疫調結果出爐將會公布相關足跡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日共新增48例COVID-19確診病例，分別為26例本土個案及22例境外移入，截至目前國內共累計1萬9239例確診。

新增的本土個案當中，包含7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。境外移入個案中，包含航班落地採檢陽性9例（7日陽性率1.39，8日陽性率1.31），以及居家採檢陽性的13例。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度（5例）、加拿大（3例）、菲律賓及荷蘭（各2例）、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月24日至2月7日。

疫苗的部分，目前第一劑的涵蓋率為81.90％，第二劑74.96％，基礎加強劑0.72％，追加劑24.22％。

4例本土確診個案，感染源仍不確定

陳時中表示，今日新增之26例本土病例中，包含22例衍生病例及居隔期間陰轉陽（詳見文末圖表）。而需要比較關注的部分，為剩下的4個病例。

此4病例為新北的一家人，先由1人（案19346）發病之後，再去驗其他家庭成員，當中再有3人檢驗陽性。目前還追蹤不到疫情的來源與關聯性。其親密接觸者與被判定匡列的人，目前皆已在隔離當中。

羅一鈞副組長表示，案19346是於2月5日出現喉嚨痛的症狀，隔天以家用快篩篩檢出現陽性並經醫院確診，Ct值為20.4。至於個案是否為Omicron變異株，則有待病毒株基因序列出來之後才能確定。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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核稿編輯：楊士範
責任編輯：朱家儀


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