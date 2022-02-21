「你今天被祖了嗎？」不只是玩笑話，誰來補救人工智慧造成的傷害？

文：廖英凱

「你今天被祖了嗎？」

眾所皆知目前社群網路最大的平台臉書（Facebook），為遏阻違法或侵權的言論，會判定某些言論違反其「社群守則」而隱藏。不可否認，違法與侵權言論在社群網路上造成了嚴重的傷害，不過有時候這些隱文的原則，似乎與政治或特定議題有關。

時不時也有朋友提到，一則再平凡不過的貼文或照片，卻莫名其妙地被宣告違反社群守則。於是乎在去（2021）年時，網友們開始把臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerber）的姓氏，變成了諷刺臉書封鎖文章標準混亂的話梗：你被「祖」了嗎？

想當然爾如臉書等社群媒體，是仰賴著演算法自動判斷一則貼文是否違規。除了針對文字與圖片的內容分析以外，其他例如被檢舉的數量、帳號的活躍程度、帳號的發文模式、商業價值等，都成為演算法評估一則貼文是否違規的依據；彷彿法官在定罪犯人時不只依據犯罪行為，也會權衡犯人及其社會狀態一樣。

然而，我們看得到法官的決策過程與理由，但卻從來沒有機會搞清楚，到底演算法發生了什麼事情，才會宣告一則平凡的貼文違規。

雖然大家平常遇到這種貼文被刪的情況，通常也就是重新打篇文章貼個圖發發牢騷，就這麼過去了。但這個時不時可見的神祕隱文事件，其實就是我們生活中，人工智慧（artificial intelligence, AI）已經持續帶來隱性傷害的頻繁案例。

AI的傷害跟以往想像的不一樣

自工業革命以降，人類其實蠻迅速地就提出對科技發展副作用的深層反思。例如人類史上第一部科幻作品，1818年由英國作家雪萊（Mary Shelley）所著作的《科學怪人》（Frankenstein），即是以一個具有擬人思維的人造生命為主角的科幻驚悚作品。

伴隨著機器的發展，1956年達特矛斯會議（Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence）上，與會專家提出「artificial intelligence」一詞，認為機器的發展將可像人一般具有學習、理解、適應的能力。

隨著AI技術上的演進，人們對AI的樂觀與悲觀態度，也愈發分歧。對於AI發展所帶來社會的影響，依其態度可以分為：

對科技抱持樂觀者，相信「強AI」的問世可以使電腦與人有相同甚至超越人類的思考能力，並為人類解決大部分問題，帶來更理想的明天，在電影動畫等作品中不乏這類理想的人工智慧角色

重視科技實用者，傾向認為AI是以輔助人類的角色，解放人類的勞力工作而能開創更多科技應用的可能

重視科技發展脈絡者，則認為AI只是科技發展中的一個流行詞（buzzword），只有尚在發展中，尚未充分掌握的技術才會被視為AI。

與科技領域相對，在人文社會領域中則較常出現對AI發展的反思，例如研究AI對人類勞力取代後所創造的弱勢衝擊；或更甚者認為強AI的不受控發展，將會導致人類文明的毀滅。這些不同立場的觀點，均揭示了人類看待AI對社會影響的多元與矛盾預測。

儘管當代影視作品和學術研究，都對AI會造成什麼樣的傷害有興趣，但AI帶來的傷害早已出現多年而默默影響著人類社會。

2018年在《自然》（Nature）期刊上的一則評論，介紹了一張身披白紗的歐美傳統新娘和印度傳統新娘的組圖，而演算法在看待兩張新娘照片時，會將前者判斷為「新娘」、「洋裝」、「女人」、「婚禮」等，但將後者判斷為「表演」和「戲服」。

示意圖，非當事人｜Photo Credit: AP / 達志影像 由於AI只憑藉片面且不完整的資料進行學習，以婚紗為例，AI只能辨識出傳統歐美的婚紗裝扮。

在這個案例中，AI或演算法設計本身其實並沒有獨鍾哪一種文化，但因為演算法的訓練來自於既有圖庫，而圖庫中的圖片來源和圖片的詮釋註記，與真實世界的樣貌出現落差，使人工智慧就如真人一般，憑藉著片面不完整的學習資料，產生了對族群與文化的偏見（偏誤），而演算法可能更無法自覺與反思自我產生的偏見。

除了資料庫的誤差而導致演算法對文化或族群的偏見以外，「深度學習」（deep learning）的演算法因處理龐大的訓練資料、分析資料，也常使研究者或使用AI服務的機構，無法理解與回溯AI決策的具體原因。

例如亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.）仰賴演算法全自動判斷大量受僱員工的工作狀態，並以此決定他們的績效與裁員與否。儘管這種做法能大幅縮減決策時間，並減少人資成本，但也因此發生數起亞馬遜員工因系統過失而被降低績效，或是員工績效良好卻被無故裁員，更申訴無門的矛盾事件。

這與將AI應用於人資的初衷似乎有點相悖，演算法或許可以避免人為決策時，因涉及個人喜惡偏好而作出不公允的判斷，但卻也造成了另一種不公允也無從理解緣由的傷害。

誰來規範AI？

既然AI的傷害已然出現，自然也應有對AI的監管與規範機制。例如歐盟執委會（European Commission）在2019年4月公布「值得信賴的人工智慧倫理指引」（Ethics Guidelines For Trustworthy AI），強調人工智慧應為輔助角色，尊重人類自主、避免傷害、維護公平、具有可解釋性，且能受到監管並回溯決策過程，以避免演算法的黑箱決策，作為歐盟成員國在訂定AI相關規範的上位依據。

2019年5月，經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD），提出AI發展的原則應有永續精神以造福人類與地球，能尊重民主與法治、人權與多元性，兼顧透明度、課責機制等原則。

美國白宮科技辦公室在2020年1月發布的「人工智慧應用的管制指引」（Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Application），也強調衡量風險避免傷害、公平無歧視、透明度、重視科學實證、立法過程應兼顧公共參與等，作為美國政府各機關在訂定與人工智慧相關規範的指導原則。