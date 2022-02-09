大學生為何要學越語？「我們都會吃越南的食物，卻很少去真正認識這個國家」

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在大學教授越南語的秋姮，在學期最後一天訪問班上同學為何要來學越語？有同學分享，當初爺爺是從富國島撤退來台的國軍，因此很希望了解越南，也有同學媽媽是越南人，但因媽媽沒有時間教她講母語，回越南也不知如何跟親戚溝通，因此想來課堂學習。

問起大家對越南的印象，一位同學就表示：「我們都會吃越南的食物，卻很少去真正認識這個國家」，也有同學坦承過去對越南印象都是以移工為主，卻不知也有許多來台工作或唸書的越南人；有同學則回憶國中同學的媽媽是越南人，會煮美味的越南河粉請大家吃，喜愛音樂的同學，則提到越南的饒舌音樂和獨立樂團都很發達。

在台灣，不管是到超市買菜或是打工，都會有碰到越南顧客或和越南人成為同事的機會，生活中也會接觸到越南食物和零食，秋姮在影片最後也表示：「下次若碰到越南朋友，可用簡單的越南語跟他們打招呼，相信很多越南朋友都會很開心」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範