菲律賓社群媒體規定實名註冊，盼解決匿名帳戶氾濫問題

為打擊網路霸凌與假新聞，菲律賓國會於3日通過法案，規定所有手機用戶在註冊社群媒體帳號時需提供合法的身分證明與手機號碼。菲律賓國內電信公司及參議員皆樂見於新條規的事實施，認為有效抑制網路及簡訊詐騙。

該法案已獲得下議院通過，但仍需要菲律賓總統批准。國會下議院成員兼法案作者法蘭克林．德里隆（Franklin Drilon）表示：「我們在對抗匿名用戶的力量微不足道，這些匿名帳號在社群媒體時代塑造了惡意攻擊他人的環境。」他補充，這項新規定將阻止匿名帳號在網路上對他人的惡意傷害。

這項名為「SIM卡註冊法」的法案要求所有國人向電信公司登記。然而「SIM卡註冊法」仍未交待社群媒體公司如何確保用戶提供的姓名和手機號碼是否真實。法律規定，反提供偽造訊息者一律以監禁或最高罰款1百萬菲律賓披索（約新台幣54萬元），或兩者兼施。

菲律賓是假新聞、網路小白及匿名網軍泛濫的國家，該法案迫使用戶提供個人資料，披露自己的身分並允許被追蹤，這對該國是個新突破。臉書及推特在菲律賓正面臨難以解決的網路假新聞，目前兩家社群媒體尚未對此新法案有任何表態。

法案的通過相信與即將在5月舉辦的總統、立法者、參政者選舉有關，尤其社群媒體蓬勃發展的時代，臉書、推特、Youtube等都成為主要宣傳平台。根據《路透社》報導，菲律賓總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）在2016年總統選舉獲勝，他的批評者聲稱是因為杜特蒂的支持者透過網軍、假訊息來詆毀他的對手，以穩固杜特蒂在人民心中的地位。然而總統辦公室卻堅決否認，並表示對濫用社群媒體毫不容忍。

1月22日，推特以違反「平台操控及垃圾訊息政策」的名義，移除平台上超過300個帳戶，而被移除的帳戶據說是菲律賓總統候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的支持者。推特表示，菲律賓新聞網《拉普勒》一篇文章指出小馬可仕的支持者「試圖稱霸推特」。調查也發現，這些推特帳號都是在小馬可仕去年宣布參選時創設。

英國雜誌《外交家》訪問菲律賓大學新聞系教授伊馮那（Yvonne Chua），他說明，「我們看到大量對總統候選人萊尼．羅布雷多（Leni Robredo）的負面訊息及小馬可仕的正面訊息，這是極具錯誤訊息及誤導性的。」小馬克仕卻否認《拉普勒》文中的指控，表示所有支持都是自然成長，他也宣稱從來沒有購買廣告。

不過，也有人對此法案持反方意見，數位權益與網路自由倡議者麥克．卡斯特（Michael Caster）發文表示，實名註冊並無法有效打擊匿名用泛濫的問題，「匿名言論和私訊對於保護公民社會、隱私權和言論自由至關重要。」

Online trolling is a problem (esp in the #Philippines, where the State is often behind it) but real-name registration is not the way to regulate. Anonymous speech & private communications are crucial for protecting civil society, & the rights to privacy & freedom of expression. https://t.co/a5coEn4HaX — Michael Caster (@michaelcaster) February 3, 2022

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範