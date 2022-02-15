《我們為何彼此撕裂？》新書分享會：未被療癒的心理創傷，就像幽靈一樣如影隨形

文：心靈工坊

《我們為何彼此撕裂？：從大團體心理學踏出和解的第一步》的新書分享會，在作者沃米克．沃爾肯（Vamık D. Volkan）博士、主持人王浩威醫師、本書譯者成顥，與中研院民族所副研究員彭仁郁的精彩對談中圓滿完成，現場兩岸讀者們的熱烈討論與激辯，也有了一個發人省思的答案。

他是一位非常了不起的精神分析師。

分享會一開始，心靈工坊發行人王浩威醫師談起本書作者沃爾肯博士，直言他認為沃爾肯是一個非常了不起的精神分析師及心理工作者：「他來自族群衝突非常嚴重的塞浦勒斯，更了解大團體心理學的複雜因素。《我們為何彼此撕裂？》這本書，這兩年得了很多大獎，包含美國精神分析發展聯盟（NAAP）2021年Gradiva® Award 最佳圖書獎，這非常難得。大家認為多數的精神分析師都只能待在診療室，而他是真的跑遍許多國家，進入田野來進行族群的和解。他不只在臨床上非常傑出，更能夠把臨床的案例寫得如小說一樣的精彩。」

身處大團體中的我們受了心理創傷，通常都無知無覺，或是只能將它深埋起來。

五度獲得諾貝爾和平獎提名的沃爾肯博士，對於兩岸已經有為數不小的讀者讀過他的書，並且十分關心大團體心理學在兩岸的實際運用感到很驚訝也很開心。

而他也說明究竟何謂大團體心理學：「大團體心理學就是如何運用精神分析解決國際與團體衝突。但是在臨床上，我們通常都不去談論這些國際衝突與事件，彷彿這些事件對於個案的生命毫無影響。」

他也談到自己出身塞浦勒斯，因國內衝突、戰爭不斷而留下心理創傷的過往：「我是在賽普勒斯，土耳其的一個小島出生長大的，在這個島上有很多種族，包含希臘人、土耳其人、亞美尼亞人等，在我讀完高中後，就到了土耳其本土攻讀醫學，在當時仍由英國統治，但當時我無法在土耳其工作，而美國十分缺乏醫生。因此我選擇去了美國。當時賽普勒斯當地的紛爭很多，在我到達美國幾個月後，就聽到自己讀醫學院時期的室友，也是我非常好的朋友，被人槍殺了。由於身在美國這個陌生的國度，我沒有什麼朋友，因此也沒有機會好好哀悼我的傷心痛苦，只能把它深埋起來。」

無論是政治或法律的爭端，亦或是核心信仰間的衝突，背後原因都是這些大團體，想要保護及維持自己的大團體的認同。

提到自己多年在世界各國進行研究，推動大團體心理學的原由和心得，沃爾肯說：「當時埃及總統是沙達特，他在以色列國會發表演說時，表示以色列和阿拉伯之間有一道心牆。因為他的這一席話，美國的國際關係事務委員會開始研究埃及和以色列之間的心理問題。而後蘇聯瓦解，我首度在醫學院內組織了一個委員會，裡面不只有心理學家，更有外交官、歷史學家等，是一個跨界共同研究國際關係的組織。

我們去了很多地方，包含南歐及蘇聯未解體前的一些小國家，以及土耳其內部一些小團體間的協商，並發展出一套非官方的協商方法，這些方法至今仍在使用。我發現在這一切的背後，無論是政治或法律的爭端，亦或是核心信仰間的衝突，背後都是這些大團體，想要保護及維持自己的大團體的認同。

「如同在日常生活中，我們聽到人說：我們是阿帕契人、我們是美國的白人至上主義者、我們是波蘭人、我們是遜尼派穆斯林、我們是共產主義者等，有一個大團體的認同與標籤。相信在座的所有人也都可以經由自己的經驗體會到，什麼是大團體的身份及認同。

有數以百萬計的人，每一天都深刻的參與了自己的大團體的身份認同。他們可能在現實生活中從未認識彼此，然而他們卻共享了相同的情感、文化、歷史及語言。」

真正的外交，不是討價還價或外交心理戰術

對於長期以來，世界各地紛爭不斷，即便有國際外交卻沒有達到和平的結果，沃爾肯博士也提出他多年奔走各國推動大團體心理學的心得：「我和我的團體到過許多國家，會和當地有影響力的人，共同讓當地對立的團體間開啟對話。身為心理學者，其實我不了解外交之間的過程，然而在多年努力中，我了解的是外交背後的心理層面。雖然他們身處完全不同的大團體，但有一個心理特質是一樣的：他們都想維持『自已與對方不同』的這個事實。也就是說，除了地域上的界線外，他們還想維持一個心理上的界線。如果雙方在協商時想達到可以合作的關系，則他們必須要了解，從有形的界線到無形心理上的界線，差異到底在哪裡？如果無法理解到這個層面，雙方是沒辦法合作的。」

他舉例道：如果火星人攻擊地球，則地球上無論什麼團體的人都會團結起來對抗這個敵人。就像現在，全地球的人都在對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。

當然以實際的角度來考量，為了安全起見，我們是需要維持我們實體的界線，但是COVID-19所造成心理上的界線實際上是更為嚴重的。而他所要強調的是：他與他的團隊已努力了幾十年，大家已對政治心理學了解不少，也很多美國及歐洲的大學開始有政治心理學系，但過去幾年有機會到許多學校的這門科系參訪，發現他們的教學內容仍停留在外交上的討價還價及心理戰術，而不是我們現在所說的深度心理學，這也是他寫這本書的原因。

未被療癒的心理創傷，就像幽靈一樣如影隨形

本書的譯者成顥老師，目前在南京的高校擔任資深的治療輔導師，對於這兩本書的理解更為深刻。當天他談的是沃爾肯博士的另一本精神分析著作《從殊途走向療癒：精神分析躺椅上的四個人生故事》（中國書名譯為《殊途》），書裡面的案例如小說般精彩又極端，卻又是真實的個案。