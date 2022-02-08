阿根廷正式加入中國「一帶一路」計畫，中國報以對福克蘭群島主權的支持

自從COVID-19爆發後，中國國家主席習近平就未曾出國，其他國家的元首如果要與他會面，必須親自飛到北京來，最近一個登門拜訪的，是南美大國阿根廷的總統費南德茲（Alberto Fernandez）。

週日（2月6日），在中國和阿根廷兩國元首會晤後，雙方簽署了《中華人民共和國政府與阿根廷共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，阿根廷正式加入中國「一帶一路」的計畫，而中南美洲目前有21國加入此計畫。

這筆交易是在北京2022年冬季奧運會期間舉行的40分鐘會議上達成的，對阿根廷來說非常重要，特別是在這個南美國家需要改善經濟的時候。加入一帶一路預估替阿根廷帶來237億美元的保證投資金額。

Tuve una cordial, amistosa y fructífera reunión con Xi Jinping, presidente de China. Acordamos la incorporación de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda.



Es una excelente noticia. Nuestro país obtendrá más de US$ 23 mil millones de inversiones chinas para obras y proyectos. pic.twitter.com/LGyIJ6zWdG — Alberto Fernández (@alferdez) February 6, 2022

中國是阿根廷的第二大經濟夥伴，僅次於巴西，中國從阿根廷主要進口大豆、原油、皮革、牛肉等商品。在這次的會談，雙方簽署關於農業合作的戰略行動計劃（2022 - 2027年），也達成一項重要的貨幣互換協議，鼓勵雙方在貿易和投資中更多使用本幣結算，以便兩國企業減少匯兌成本、降低匯率風險。

中國與阿根廷也同意未來將在和平利用核能方面開展的戰略合作，重申該領域簽署的相關政府間合作協議，鼓勵開展核醫學、放射性同位素及其他核技術領域的新項目。

本月1日，阿根廷核電公司才與中核集團、中核集團中國中原、中國中原阿根廷分公司正式簽署阿根廷「阿圖查三號核電站」項目設計採購和施工合約，中國三代核電技術「華龍一號」將出口至阿根廷，這是繼巴基斯坦後，阿根廷成為「華龍一號」出口的第二國，投資總額高達80億美元。

🇦🇷Today, Argentina’s government signed a contract for the construction of a new nuclear power plant - the fourth financed by China. Follow this thread to get to grips with the story 🧵https://t.co/SjUiuqxkNq — Diálogo Chino (@DialogoChinoEN) February 1, 2022

雙方也同意，將在再生能源、數位經濟、航空、海洋、科技創新、教育及大學等領域合作。 阿根廷也願意加強與中國在疫苗生產和其他領域的合作。

習近平強調，一帶一路計畫將落實水電、鐵路等現有項目，深化貿易、農業、能礦、基礎設施、投融資、抗疫等領域合作，中方願協助阿根廷擴大出口和產業升級，也願同阿方加強高層交往和治國理政經驗交流，支持對方在維護主權、安全、發展利益上的正當主張。

費南德茲表示， 阿根廷是中國的朋友，始終堅定奉行一個中國政策，始終堅定致力於深化阿中友好關係，願同中方加強治國理政經驗交流。費南德茲感謝中國在阿根廷抗擊COVID-19疫情關鍵時刻提供大量醫療物資和疫苗，希望繼續同中方加強疫苗、醫藥生產等合作。

中國已與近150個國家簽署了一帶一路有關的協議。根據中國商務部的數據，中國公司去年在與一帶一路有關的項目上投資了200多億美元（174億歐元）。

中國支持阿根廷對福克蘭群島主權主張

今年是中國與阿根廷建交50週年，中國也在6日發表聲明中，支持阿根廷對福克蘭群島的主權聲索，阿國也重申支持一中原則。

阿根廷認為福克蘭群島是英國在1833年非法從阿根廷手中奪走的，並曾在1982年發動戰爭試圖奪回該群島。阿根廷最後戰敗。目前阿根廷仍聲稱擁有群島主權；倫敦則主張，福克蘭群島是受其保護的自治實體。

在英國與阿根廷圍繞福克蘭群島的主權爭議中，中國一直支持阿根廷的主權主張。去年6月在聯合國大會非殖民化特別委員會的會議上，中國駐聯合國副代表耿爽就曾發言力挺阿根廷對福克蘭群島的主權要求，還稱「西方殖民者為所欲為的日子已經一去不復返了」，希望英國積極回應阿根廷的要求，並根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。

對此，英國外相特拉斯（Liz Truss）則透過推特表示，英國「徹底拒絕」任何有關福克蘭群島（Falkland Islands）主權的主張。

特拉斯寫道，「福克蘭群島是英國大家庭的一部分，我們將捍衛他們的自決權，中國也必須尊重福克蘭群島的主權。」

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands.



The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination.



China must respect the Falklands' sovereignty 🇬🇧🇫🇰 — Liz Truss (@trussliz) February 6, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範