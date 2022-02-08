「神力女超人」蓋兒加朵挺以色列的政治立場，科威特當局下令禁播新片《尼羅河謀殺案》

政治時常影響到藝術娛樂產業，兩者並非能夠簡單的「政治歸政治、藝術歸藝術」，而政治影響藝術娛樂的案例，就在昨（7）日爆出。根據科威特報紙《Al-Qabas》報導，科威特當局表示將禁播女星蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的新片《尼羅河謀殺案》，原因是蓋兒加朵為以色列女星，且2014年曾公開支持以色列軍方，並抨擊巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）。

科威特反對與以色列關係正常化，且科威特長期支持巴勒斯坦建國，在以巴衝突長期的難分難解之下，年輕時曾於以色列服兵役的蓋兒加朵，在走紅之後自然成為各界矚目的焦點。

2014年以巴衝突的加薩戰事，造成巴勒斯坦2000餘人喪生，其中多數是平民；而以色列則有74人喪生，其中多數是軍人。而當時還未演出《神力女超人》，但靠著《玩命關頭》系列小有名氣的蓋兒加朵，就已經在社群平台公開發表政治立場：「我向以色列同胞傳遞我的愛，並為他們祈禱，特別是那些冒著生命危險的男孩與女孩們，他們保護我的國家不被哈瑪斯的恐怖攻擊影響，而哈瑪斯就像個懦夫躲在女人和孩童背後，我們將會克服！」

當時這番言論，被外界解讀為蓋兒加朵公開支持以色列政府，甚至將巴勒斯坦哈瑪斯定義成「恐怖份子」。

在這之後，蓋兒加朵於2017年演出了家喻戶曉的DC大作《神力女超人》，成為DC影業史上第一位女性英雄躍上大銀幕，此片好評不斷也反映在票房。首週在北美收下1.03億美金、全球賣破2.28億美金，當時在北美甚至打破由珊泰勒強森（Sam Taylor-Johnson）執導的《格雷的五十道陰影》保持的女性導演首週最佳開票紀錄。最終全球賣出8.22億美金，成為DC宇宙叫好叫座的代表作之一。

不過，由於蓋兒加朵的以色列身份以及政治立場，《神力女超人》當時就被科威特、黎巴嫩、卡達、突尼西亞等地封鎖映演。而演藝生涯與社群聲量日漸攀向高峰的蓋兒加朵，日後則持續在以色列議題上發聲。

去（2021）年5月，以巴再度爆發嚴重衝突，蓋兒加朵也在社群媒體發出以下的公開聲明：「我心碎了。我的國家正面臨戰爭。我擔心我的家人、朋友以及以色列的人民，這是長期的惡性循環，以色列應該成為自由和安全的國家，我們的鄰居也值得如此。我為受害者和他們的家人祈禱，祈禱這種無法想像的仇恨能夠結束，祈禱我們的領導者能夠找到解決方案，我們才能和平地共同生活。祈禱能有更好的日子。」

面對以巴衝突不斷試圖利用自身曝光度掌握話語權的蓋兒加朵，自然成為巴勒斯坦支持者的眼中釘，因此，科威特的相關社群媒體出現要求禁播即將上映《尼羅河謀殺案》的聲音，科威特當局也聽從民意，同意禁播《尼羅河謀殺案》。

《尼羅河謀殺案》改編自有「謀殺天后」之稱，英國作家阿嘉莎・克莉絲蒂（Agatha Christie）的同名小說，由肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導，這也是肯尼斯布萊納繼《東方快車謀殺案》之後，再度改編阿嘉莎・克莉絲蒂的作品。至於卡司方面，除了蓋兒加朵之外，還有艾米漢默（Armie Hammer）、安妮特班寧（Annette Bening）等人，本週五在台上映。

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核稿編輯：楊士範