藥師一句話突破盲點：別再提供教科書上的健康建議了，連醫療人員自己都做不到

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

有件事情很妙，現實世界其實是：藥師也會吃泡麵喝可樂、營養師也會吃宵夜、吃零嘴的。就像大夜班護理師總必須天天熬夜、眼科醫師總是一整天盯著診間電腦與手機。但我們確實是那群「要求大家生活要健康一點」的人。

我是胡廷岳藥師，這篇文章我只是想告訴大家：

「有很多醫學教科書上的建議，已經不適合我們用了。」

畢竟教科書是古人寫的，時代也早就不一樣了。對吧？

看完這篇文章之後：

如果你是病人，下次被衛教之後，請記得索取更多「你覺得做得到」的建議。

如果你是醫療人員，在衛教完畢之後，請記得反問，「這個健康建議，你會覺得太困難嗎？」

在這樣的世界，人人才能真正獲得健康。不然所有的專業衛教，都只有跟電話答錄機一樣的用途而已：

負責把字念出來。

我們都只是普通人

最近廷岳我與牙醫師夥伴，重新調整了環島演講裡的講義內容。

我們幾個總是會彼此「試講」演講內容，除了可以幫對方調整「說詞的難易度」之外，還能得到跨領域的經驗分享。畢竟健康總是一些跨領域的知識交集。

今天，當牙醫師講到「刷牙333」的章節時，我反問他：

「你真的每天三餐飯後與睡前，都會刷牙嗎？XD」

「你真的吃完飯的3分鐘之內，就會去廁所把食物刷掉嗎？XD」 「我都只刷早餐飯後、與睡前，一天兩次而已」他笑著說：

「但我有用牙刷、牙線、牙間刷、漱口水啦。」

對吧？

我們都只是普通人。

生活就已經夠忙了，我們其實根本沒空一天刷四次牙、我們其實不可能與客戶聚餐的時候，還能在3分鐘內衝到廁所把食物殘渣刷掉。

我和你其實需要的是，更多「接地氣」、「做得到」的健康建議。

建議難以達成，絕對是正常的

除了刷牙333，仔細想想，教科書上的建議難以達成的案例，其實還有很多。

運動333？

沒有運動手錶的你，該如何知道心跳超過130下呢？

心臟不好的你，心跳真的要超過130下嗎？

使用電腦手機50分鐘，就要讓眼睛休息10分鐘？

我想，最不能接受這個健康建議的人絕對是你的老闆。

對吧工程師、設計師夥伴XD

我相信文案電商行銷、甚至醫師，都不可能辦到。

吃藥不能吃中秋節柚子？

既然三高藥是幫你預防洗腎、保護心臟的，為了水果停藥就太不划算了。

但不能停藥，豈不是這輩子都不能吃柚子柑橘了呀？

我有病人本身是很喜歡吃橘子的，他總吃藥的時候總是很兩難。

多運動

我環島演講遇到的長輩，總是這樣怪罪自己：「該死的，你趕快動起來好嗎？我的腳！」我總覺得，長輩只差沒有這樣說出來而已。

他們聽的每一場演講，講師幾乎都會邀請他們要記得養成運動的習慣。但總是還要為了生活，繼續下田啊、挖牡蠣啊。都把忍耐腰痛、膝蓋痛的額度拿去養家了，下班已沒有意志力運動了。他們需要一個解決問題的方法。

過期了不要吃！

台灣長輩天生節儉，保健食品過期了還捨不得丟、發霉的鈣片用剪刀剪掉還是照吃不誤。明明吃不完，下次買卻還是買大罐的：「比較划算啦」他們一定會這麼說。

是否有更好的建議給他們呢？

有發現到嗎？教科書上寫的建議都沒錯。但光努力「活著」，就已經很不容易了，同時還要「關心健康」？！想必又是個超級艱難的任務。

廷岳自己也是這樣，忙的時候，我才不管這周有沒有地中海飲食、水果吃的夠不夠多，總之今晚的宵夜就是炸雞啦！XD

而環島演講時，我遇到的民眾，就更不用說了。

因此我才說，教科書上的醫療建議，還可以更加進步。

所以我建議你必須學會「幫自己索取答案」。

幫自己索取答案

若你曾經遇到一位醫療人員，他會記得反問你「這樣的建議會不會太難？」時，請記得好好保護他。

因為這位醫療人員，願意在醫療業務最繁忙的國家、放下手邊的事情、並且多花一點時間在你的身上，(甚至根本不會增加他自己的收入)。

這樣的「天使醫療人員」是可遇不可求的，大部分的時候我們都是拿到「與上次一樣的藥」就走、每次看診時間只有1分鐘，那又有誰能得到更多健康的機會呢？

所以從今天開始，就幫自己索取答案。

例如：

營養師給的菜單你都不喜歡吃？

「請問我不吃這個、這個，還有什麼食物可以置換的嗎？」

醫師開給你的藥覺得太多顆了，不好吞？

「請問醫師，我有辦法可以減去其中的一兩種藥嗎？」

莫名感到頭暈、眼睛模糊、心悸、肌肉痠痛？

「藥師，我的藥會造成不舒服的感覺嗎？」

你的發問，就可以讓醫療人員有機會練習「更接地氣的」衛教內容。總有一天，我們會把所有的教科書建議修正或捨去，就像我給我爸媽的建議一樣、充滿接地氣的創意、降低達成的門檻。

你就多發問吧。

你的發問一定能幫全台灣的民眾漸漸地拿到適合他們的答案，最終降低達成健康的門檻，最終所有人控制慢性病、不用臥床、減少吃藥的機會。

減藥最好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航