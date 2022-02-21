戰爭如何轟炸我：《安妮日記》個人的真實

文：陳姿含

【戰爭主題策展】

戰爭看似遙遠，但來襲時往往猝不及防，打斷所有熟悉的生活軌跡。這與後疫情時期的此刻一樣，疫情爆發後才發現再自然不過的日常如此脆弱。日常生活中細小的斷裂，讓我們明白熟悉的日子是再也回不去的。戰爭／疫情後的「非常」，成為我們的日常。

歪文系、癮君子、嘎拉嬉皮三位創作者共同發起「戰爭」主題策展，分別以文學、影劇、ACG等不同領域的作品，勾勒出我們眼中的戰爭圖像。戰爭不只有前線的磅礡與英雄，它也從細微瑣碎處滲透進常民生活。除了本文，以下是這次的策展合作文章（文章1、文章2），歡迎與我們一起用不同的視角，看見「戰爭」。

炮火隆隆焦土還冒著熱氣，遍地是受傷流血的身軀，如果有希望，寄託在領軍終結戰事的英雄身上。這些是我們在歷史記錄得到的，戰爭印象，似乎距離這個和平時代有點遙遠了。然而，「經歷戰爭」的方式不是只有從軍，不同身分與年齡層的人用各自的方式活著，在他們的回憶之中，更貼近戰爭的描述或許是：從微小地方開始，感受到生活出現裂痕，日常的秩序好像再也無法回復，然後意識到，翻天覆地的破壞。個人的生命歷程被中斷，先於國家，先於時代。

《安妮日記》就是這樣的一本書，寫得誠實，所以殘忍。女孩安妮描述自己在戰時藏匿的感受，呈現出官方敘述中看不到的另一面，這在當前尤受重視，2015年《戰爭沒有女人的臉：169個被掩蓋的女性聲音》、2018年《倖存的女孩：我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》等震驚世界之作，也都以「個人」視角出發，寫出一般人感受到戰爭真正的「破壞」。《安妮日記》於二戰期間寫成，被說是「改變世界的10本書」之一，讓我們看見個人臉容之於時代，如此真實。

「密室」的存在

《安妮日記》一開始並不為出版而作，它是戰時荷蘭猶太裔少女躲避納粹藏匿期間（1942-1944）所寫，出自安妮・法蘭克之手。為了躲避被徵召到集中營的厄運，安妮在13-15歲期間與家人和其他猶太人躲在父親原本工作處的地下密室裡，寫下這本「與自己對話」的日記。

最初，戰爭對於這名少女來說，是不得不的告別，但你來不及說再見。集中營徵召令寄達的那天，安妮與家人離開原本的家，把愛貓留下，來不及也不被允許和正在約會的男孩說聲再見......製造逃亡的假象遷入密室後，他們從此生活在地下，自由在街上行走的記憶與安妮的童年一起遠離，就連開窗透氣也要注意時間、避開眼線，這是新的日常：

我想這棟屋子永遠不會給我家的感覺，倒也不是討厭這裡，住在這裡更像在某間奇怪的小旅店度假，這樣想有點怪，但藏匿的生活就是這麼一回事。密室很適合躲藏，雖然潮濕，地板傾斜，但在全阿姆斯特丹恐怕找不到更舒適的藏身處，不，在全荷蘭都找不到。（安妮・法蘭克《安妮日記》，2013年皇冠出版，P33）

我們不管做什麼，都很害怕鄰居聽見或看到。我們第一天就立刻動手縫窗簾，其實那哪叫窗簾，只是碎布，什麼形狀、布料和花色都有，我和爸爸笨手笨腳，縫得歪七扭八，然後把這些藝術品用圖釘釘在窗戶上，等到不再躲藏才能拆下來。（P34）

逼仄的空間，侷促的視線，限制人的行動也打碎想像，安妮一家靠著父親公司裡幾個知情的好心人接濟，偷偷送來物資並在黑市中介交易食物，讓他們能簡單烹煮。由於公司仍正常運作，每天都有工人進出，他們過著「不能發出聲音」的日子，一點風吹草動都提心吊膽。「共享」密室的還有范普一家人、杜瑟爾醫生等，8個人努力重建生活秩序，安排可使用空間的範圍、時間、餘興和節日儀式等。

然而患難生活並不溫馨，安妮在日記裡誠實記錄她的心聲，原本互有好印象的幾家人自從被禁閉在狹小空間，生活的摩擦讓他們對彼此失去耐性。可是，戰時不存在「自我」的表達權力，他們被迫成為緊密牽連的共同體，隨著戰爭逼緊，人性自私也被逼了出來，比如范普一家總是藉機佔據食物資源，幾戶人動不動埋怨、吵架等，卻又無路可退、動彈不得，一邊怨懟一邊互相依賴，矛盾地一天天把日子過下去。

什麼時候能走出密室？走出密室之後，日子會怎樣繼續下去？這是安妮，也是藏匿者奢侈的自問。「密室」宛如整個時代的縮影，與隨時監控、搜捕、轟炸的外在壓力形成對應，不知道什麼時候有解放的可能。

戰爭如何轟炸我

在密室中，看不清外界，對於安妮而言，戰爭一直以生活微小的斷裂持續逼近，最終帶來翻天覆地的破壞。

旁觀他人苦難的罪惡感席捲而來，儘管那帶有一點不得不的冷漠。在納粹監控之下，人們出於自保或利益等去做加害者或旁觀者的紀錄不少見，而這本日記揭露出另一種面貌——受害者生存艱難，即便沒有互相分化，也被迫自私些，安妮描述自己得知其他人被帶走時的反應：

無論做什麼，我都忍不住想起那些走了的人。我意識到自己正在大笑時，就會想起這麼開心是可恥的。但，難道我就該整天哭嗎？這我又做不到。低迷的氣氛終究會過去。（P71）