馬克宏出訪、德國擬增兵：北約領頭羊應對「烏克蘭危機」的實際意圖究竟為何？

編譯：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭與俄羅斯潛在軍事衝突升溫，根據美國《國家公共廣播電台》（NPR）報導，目前俄羅斯約有超過10萬兵力部署於兩國邊界，其中包含可用來襲擊烏克蘭沿海港口的俄羅斯海軍突擊艦，雙方恐已瀕臨衝突爆發邊緣。美國情報部門認為，莫斯科當局目前至少集結了全國四分之三的兵力為侵略烏克蘭做準備，並有很大的機會在今（2022）年2月中旬前發動針對烏克蘭的大規模軍事行動。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，俄羅斯入侵烏克蘭的情勢「隨時可能會發生」，俄方恐會先入侵烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區，或發動駭客攻擊癱瘓烏克蘭網路、甚至全面進攻烏克蘭。且一旦雙方爆發戰爭，這將是第二次世界大戰以來歐洲最大規模的軍事行動。

「我們（美國）相信莫斯科當局已經具備了於烏克蘭境內發動大規模軍事攻擊的能力，我們一直在努力做足相對應的防範措施」蘇利文在美國媒體《NBC》的新聞訪談節目《與媒體見面》（Meet the Press）中如此說道。

《美國之音》（VOA）亦提及，美國已向烏克蘭供給約價值5億美元的軍武及防禦導彈系統，且美國總統拜登（Joe Biden）將向北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）成員國波蘭與羅馬尼亞增兵3000美軍，美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）也已於今年2月5日派遣約1700名士兵駐守於波蘭東南方近烏克蘭邊境的城市熱舒夫（Rzeszów）。

除美國外，以德國、法國為首的北約成員國近日也動作頻頻，企圖為烏克蘭與俄羅斯再次升溫的緊張局勢做出緩頰。

不再只是「送頭盔」，德國態度轉趨積極

自烏、俄兩國軍事潛在衝突升溫後，柏林當局便不斷飽受外界抨擊，德國政府以「不認為提供武器能夠解決衝突」為由，拒絕提供烏克蘭任何殺傷性武器。美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）便於今年1月的報導中指出，德國顯然無意向烏克蘭運送抵禦俄羅斯攻擊的軍事裝備，僅願提供5000頂「軍用頭盔」協助烏克蘭政府軍。

烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）認為德國政府送頭盔的作法完全是個「笑話」，且讓人無語。

「德國政府的行為讓我無言以對！德方顯然沒有意識到，我們（烏克蘭）正面臨著裝備精良的俄羅斯軍隊壓境，他們隨時可能會再次入侵烏克蘭！」

「接下來德國將提供烏克蘭什麼支援？枕頭嗎？」克里契科補充說道。

然而根據《衛報》（The Guardian）報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已於今年2月6日前往美國華盛頓討論當前烏克蘭情勢，並欲藉此向美國及其他北約盟友保證，德國絕對是在烏克蘭危機中可以信賴的可靠夥伴。德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）亦表示，德國已準備好於立陶宛增援部隊，以隨時面對烏克蘭與俄羅斯日趨升高的衝突局勢。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞半島以來，北約已先後在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭等國部署了總數約5000人的北約作戰聯軍，其中又以美國、德國、加拿大及英國所部署的人數最多，而立陶宛迄今已集結1200名北約士兵，約有一半的兵力為德國所提供。

不過德國當前的做為仍然遭部分人士批評，尤其當德國總理蕭茲在赴美前被問及由俄國、德國共同合作開發的離岸天然氣管道「北溪2號」（Nord Stream 2）管線計畫，是否會因俄羅斯入侵烏克蘭而針對該項目實施進一步制裁時，德國總理蕭茲拒絕做出任何承諾，僅表示「不排除任何可能性」。

曾於前美國總統川普（Donald Trump）任內擔任美國能源部長的共和黨政治人物裴利（Rick Perry）在接受美國《全國廣播公司商業頻道》訪談時便批評道，德國只想與俄羅斯政府合作，成為可以有效控制天然氣運輸到歐洲各地的國家，因此才會對北溪2號的態度猶豫不決。

布魯金斯研究院（Brookings Institution）跨大西洋關係專家康絲坦茲・斯泰爾岑繆爾（Constanze Stelzenmüller）的看法則不盡相同，其認為任何對俄羅斯的制裁，都有可能再度推高歐洲現已高昂的天然氣價格，不僅德國，整個歐洲都將直接承受對俄羅斯實施經濟制裁後的經濟惡果。

接連出訪烏、俄兩國，法國總統馬克宏另有所圖？

根據《路透社》報導，現任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與美國總統拜登於2月6日針對烏克蘭危機進行長約40分鐘的通話。白宮方面表示，兩位國家元首在這次詳談中努力為俄羅斯在烏克蘭邊境進行的軍事威懾共同做出回應，並為馬克宏訪問莫斯科前進行「良好的協商」。

而法國總統馬克宏也於2月7日及2月8日分別前往莫斯科、基輔會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），希冀藉由與俄羅斯和烏克蘭的會談來緩和當前兩國緊張的局勢。

《歐洲新聞台》（Euronews）及《衛報》皆轉述法國《星期日报》（Le Journal du Dimanche）訪問馬克宏的說法，其認為俄羅斯此次在地緣政治上的目標並非烏克蘭，俄國當前的行徑僅是要向北約和歐盟（EU）「釐清共存的規則」。