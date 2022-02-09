那些說「政治歸政治、體育歸體育」的人，看看中國如何利用北京冬奧做統戰

北京冬奧在過年間正式開幕，外界都在關注中國如何透過這場全球性活動展現國家形象與實力。沒有意外的，在多數西方國家缺席的狀況下，與會的國家元首或政府高層代表，大多是未獲邀參加美國去年主辦「民主峰會」（Summit of Democracy）的國家，其中又以俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最大咖，顯見中俄兩國關係匪淺。

不僅如此，中國國家主席習近平也藉此機會和普丁會晤，更發表了聯合聲明，普丁不但做足了面子給習近平，重申支持中國對台政策，習近平也禮尚往來，表示支持「反對北約（NATO）擴張」的立場，面向西方國家的圍堵，習普兩人猶如上演惺惺相惜、患難見真情的戲碼。

北京冬奧，本來就一場跨國性政治秀場

奧運從來就不是「政治歸政治，體育歸體育」，每一項賽事都背負著國家榮耀的使命，這不同於一般的職業賽事，不但有運動競技，還需要比照國際政治的運作原則，以及參雜著商業與市場的考量，主辦方通常是賠錢都會舉辦，因為這象徵著國家競爭力，還有統治者的顏面——要不是疫情肆虐難斷，否則主辦國勢必會舉國動員，做好各種宣傳工作。

同樣的道理放在極權國家更是如此，中國早把北京冬奧列入重要的政治議程，就算疫情在今年初捲土來襲，都必須確保京城安全無虞，顯然，中國不只要完成習近平承諾「安全舉辦」的指令，更要讓冬奧的政治效益對外「擴溢」（Spill-over）。

對台灣來說，冬季奧運會一直不受到關注，參賽選手人數也十分少，原本美國引領的「外交抵制」（Diplomatic boycott），台灣本來就無需有太多動作，畢竟兩岸關係的不穩定性，加上台灣對於「抵制與否」的決定並無太大意義，索性選擇低調參賽的態度。

Photo Credit: 中央社 北京冬季奧運4日舉行開幕式，台灣代表團由黃郁婷 （右）與何秉睿（左）負責掌旗

不過，台灣似乎輕忽了中國統戰的無所不在，當台灣選手進場時，雖然現場大會以「中華台北」稱呼，但中國媒體頻道並藉機吃豆腐改稱是「中國台北」，與此對照我國選手穿上中國制服的嬉鬧影片，這早已成為中國對台的宣傳樣板，而不是簡單「在運動界裡沒有國籍之分」可以帶過。

對極權專制的中共來說，所有的事務都是要服務於政治，體育也是如此。

利用體育之名向中國輸誠，極其可悲

持平而論，部分選手或許沒有政治敏感度，自然可以事後檢討，未來體育署、奧委會應該強化行前說明，以避免類似情事再發生。但是，政治人物的自甘墮落就讓人難以接受。

例如國民黨前主席洪秀柱自告奮勇接受中國邀約，不但出席北京冬奧的開幕式，還與中國全國政協主席汪洋在北京人民大會堂會面，洪秀柱在座談中表態支持「反獨促統」，更迎合中共對台政策，表示「加速兩岸和平統一大業」、「台灣不缺席中國夢、民族復興」等「紅統言論」，這正好替習近平的「民主協商一國兩制台灣方案」背書。

洪秀柱與中共聯手利用北京冬奧對台進行政治宣傳，就算她不具代表性，但所屬政黨恐怕難辭其咎。

Photo Credit: 中央社 前國民黨主席洪秀柱

可悲的是，國民黨對於洪秀柱的言論仍不置可否，黨主席朱立倫甚至還四兩撥千金，認為洪秀柱的「促統論」是「兩岸對話」，顯然朱立倫有意淡化可能的政治紛爭；問題是，多數台灣民眾都很清楚中國的政治意圖，洪秀柱大辣辣向中國輸誠的言行，自然可以視為言論自由的一環，但她代表誰前往？以及她的言論是否等於所屬政黨的立場？一個全國最大在野黨的主席，應該有責任說清楚、講明白。

再者，洪行前告知主席時，朱立倫不但沒有阻止，還交付與台商溝通的任務，顯然朱立倫不但事先知情，甚至還委以事情，那麼洪秀柱與汪洋的會面談話是即興演說？還是早有準備？有需要對外詳加說明。

當許多民主國家選擇冷處理北京冬奧——就算沒有加入「外交抵制」，也採取「消極抵制」的方式，指派低階技術官僚參與——顯然這場充滿政治爭議的冬季奧運會，儼然已是國際政治權力選邊站的開始，在此之下，卻有親中人士甘於對中國卑躬屈膝，以從不關注體育發展的政客身分，慷慨激昂前往北京冬奧的現場。

這如果不是政治作秀，就是有著深層的政治利益盤算，再將這樣的言行對比西方國家抵制北京冬奧的理由，更猶如自甘墮落替北京冬奧擦脂抹粉。這究竟是認同中國侵害人權的劣跡？還是寧可與台灣主流民意交惡，也要與中國交流呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航