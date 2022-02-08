各國監管機關反對，輝達併購安謀宣告破局，軟銀將獲得新台幣350億元分手費

半導體產業有史以來最大一筆交易告吹。軟銀集團（SoftBank Group）本來打算以660億美元（新台幣1.84兆元）將英國半導體設計公司安謀（Arm）賣給半導體設計巨擘——輝達（Nvidia）。不過，本交易案受到美國、英國以及歐盟監管單位的反對，宣告破局，而軟銀將獲得12.5億美元（新台幣350億元）的分手費。

ARM架構處理器，掌握行動裝置9成市場

安謀總部位於英國劍橋，主要產品是ARM架構處理器及相關外圍組件的電路設計方案，其產品多以智慧財產權授權方式賣給客戶，相較於競爭對手英特爾（Intel）一條龍式的半導體整合模式，安謀結盟IC設計公司、半導體代工廠，形成「安謀陣營」與之抗衡。

受惠於蘋果和英特爾處理器的競爭，蘋果轉用安謀架構打造的Apple Silicon處理器，推出的13.3吋MacBook Air與MacBook Pro維持高效能表現；再加上與IC設計大廠輝達合作強化Arm架構筆電圖像顯示效能，獲得市場好評，進一步擴大Arm架構市場的發展。

市調機構Strategy Analytics報告指出，預計2021年內以Arm架構打造的筆電產品獲利幅度將成長超過3倍。電子時報（Digitimes）研究中心分析師柴煥欣也指出，行動裝置市場也獲得空前成功，安謀開放平台已經拿下9成市佔率。

台積電旗下著名的半導體IP大廠工程師告訴《關鍵評論網》，安謀的崛起給了台灣IP大廠一個方向，證明了半導體一站式採購能夠獲利，也比包山包海的半導體公司（英特爾）有更多彈性。

許多人仍搞不清楚半導體設計和半導體IP的差異。業內人士以一座城市比喻，IC設計公司就像是城市設計師，規劃好道路公園以及商業大樓的位置，而IP公司就是設計一座座現成的公園或大樓，提供設計公司安排，大幅縮短了設計的作業時間。換到半導體業來說就是降低了研發成本。

安謀的成長引起輝達注意，輝達為了擴大生態系統，終於在2020年9月宣布收購安謀。不過外界多將焦點放在安謀的中立、獨立性，因為這筆若收購案成立，美國將擁有輝達圖形處理器（GPU）、英特爾（電腦CPU）以及安謀手機CPU）3大核心產業，輝達也將掌握手機和電腦的核心處理器技術。

輝達併購安謀破局，軟銀獲得分手費達12.5億美元

輝達執行長黃仁勳為了化解外界疑慮，在收購記者會上不斷重申：「輝達有強烈的意願保持安謀的獨立營運，畢竟獨立營運的商業模式是安謀不斷擴大成功的唯一方式。」

安謀交易已經成為半導體史上最大的交易，高達660億美元（新台幣1.84兆元），引起包含高通（Qualcomm）和微軟（Microsoft）在內的少數依賴Arm IP的大型科技公司強烈反對。

再加上，美國、英國以及歐盟的監管機構對此案表達嚴重擔憂。2月7日知情人士向英國媒體《金融時報》透露，英國政界人士將安謀視為戰略性國家資產，也對於在哪裡上市喬不攏。英國方期望安謀能夠在國內市場上市，並於去（2021）年將交易案的審查層級提高到了國家安全。

同時，軟銀高層人士表示，由於美國市場的估值更高，集團更傾向讓安謀在紐約上市，並且利用各種方式抵抗來自於英國民族主義的壓力，但是最終不敵各界壓力，於2月7日董事會會議上決定放棄安謀。

知情人士指出，交易案破局，軟銀將獲得高達12.5億美元（新台幣350億元）的分手費，並預計在今（2022）年年底前首次公開募股出售安謀。他補充道，這次失敗將導致安謀執行長Simon Segars下台，由知識產權部門負責人 Rene Haas接任。

這次的失敗也宣告黃仁勳期盼利用安謀處理器，擴大鞏固輝達在雲端數據中心的成長，並且結合其擅長GPU發展AI和機器學習的願景破滅。

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核稿編輯：翁世航