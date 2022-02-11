【共讀亞太文化】東南亞報導的時代脈絡：外交部《台灣光華雜誌》的半世紀旅程

作者：陳亮君（台灣光華雜誌總編輯）

常有人問我說：「你們一篇文章究竟能代表什麼？」在國際間資訊量爆炸的現在，一篇報導常常淹沒於無數的資訊海當中，但再多的資訊，仍無法掩蓋一篇高質量、忠於現地的實況報導。

這篇報導所能「代表」的，是記者對於當時社會現況的近身觀察，再加上如果能對「同一類」議題，持續不斷10年、20年，甚至40年以上的深度追蹤，這對於整體社會的現象與趨勢，或許就可看出一些端倪。

走過半世紀，東南亞報導的階段性轉變

《光華》（中英文版）最早的東南亞報導出現於1987年4月刊的〈出印尼記〉。內容並非印尼有多麼美麗的海灘，也不是美味的沙嗲或繽紛的蠟染，而是台灣中鋼和榮工處在那所興建的第一座冷軋煉鋼廠，而當時煉鋼廠是我國技術輸出層次最高的一次。

1970-80年代的台灣經濟蓬勃發展，高質量技術的海外輸出獲得國人的高度重視，「經濟」層面也就成為這時期《光華》對東南亞報導的主要面向之一。1980年代另一跟東南亞相關的報導，則是在華文文學方面。當時，東南亞華文文學受兩大因素影響，一個是中國五四運動的白話文運動，另一個則是1980年代中期，受到台灣華文創作的啟發。這波創作能量得回溯於1950-60年代，台灣現代主義興起後，《現代文學》、《劇場》、《人間》等雜誌的陸續創刊，以及「五月畫會」的成立，讓台灣各類藝文創作充滿活力。

1990年代後，有關東南亞的報導內容漸趨多元，包括1990年3月號刊出的〈大馬的過埠新娘〉，關注台灣和東南亞國家於通婚上的議題（當時馬來西亞的「留台生」總數超過3萬名，其中與「寶島姑娘」共結連理者不下三千人），亦有1991年12月號的《新加坡華語運動再進階》及1998年3月號的《東南亞的台商心聲》。報導面向已逐漸從經濟、文學，轉向為兩國婚姻與教育的情況，但此時的報導角度仍是向外看，看不同國家，看不同文化如何克服種種困難等等。

2000年後，《光華》更進一步探討台灣內部新移民、新住民的生活層面。這時期的採訪文章有《永遠的新娘？東南亞來的台灣媳婦》、《叫我資優生 ——「外配」之子顏永全》（12歲時獲得第五屆總統教育獎得主）、《新移民的台灣年》，以及《新住民家鄉味，寶島飄香》等，可以說是更深入、更多元，而這時期的台灣社會也正經歷不同族群間相互適應與磨合的過程。

一直到2014年12月，為符合我國新南向政策的趨勢與需求，創刊了《光華》東南亞三語文版（越南文、泰文、印尼文）雙月刊，除報導東南亞台商的成功故事，也關注在台東南亞移工、新住民之生活，如《來自彩虹大地的筆》、《阮金紅用影像記錄人生》、《泰拳教育在台灣》、《新南向文化沙龍：以人為本的新住民雙向交流》、《從部落走向世界：原民影像、音樂再發現》等，讓議題更趨在地化。有趣的是，這時的報導角度開始慢慢轉變，從台灣看東南亞，到這是「台灣本土」發生的事，再轉變為這是台灣「多元族群」中的一份子。這其中的轉變，與新住民朋友的「身分認同」息息相關，涵蓋了新住民「自我價值」的認同，以及台灣社會對新住民的「接納與認同」兩個層面。

從右至左依序為《光華》總編輯陳亮君、行政院經貿辦助理談判代表黃中兆、文化臺灣基金會計畫主持人孫平、外交部國傳司副司長黃志揚、臺亞會董事長蕭新煌，以及南洋台灣姐妹會理事長李佩香。（林格立攝）／Photo Credit：光華雜誌

《光華》與臺亞會合辦新南向講座，首度移師至台東美術館舉辦，探討台灣與南向國家建立文化多邊關係的可能性。（林格立攝）／Photo Credit：光華雜誌

深刻於心的文化使命感

在台灣，原住民、閩南人、客家人、外省人及新住民在不同階段與時期，分別落腳於這塊土地上。因為語言、習俗、信仰的不同，以及經濟資源的相互競爭，每個時期的融合，不僅需要長時間的積累與適應，更可能在過程中引發對立與衝突。

當然，族群融合的議題，受到政治、經濟、社會、文化等各層面的影響，並非單一因素就可全盤理解與解決。《光華》所能做的，就在於呈現出各族群間較深層的一面，以促進彼此間的相互理解，並尋求一平衡點。

在台灣這塊土地上，各族群彼此合作，也共同努力著，如印尼華僑吳俊星在擔任央廣主持人期間，為印尼移工解決生活上與工作上的疑惑；來自台東均一實驗高中的師生們，藉由募集東南亞語言書籍，無償提供移工借閱，用移工熟悉的文字，緩解思鄉的情緒；在美食上，一道菜餚背後都象徵著一個超乎想像的文化系譜，原生、移民與殖民的交融，廣納各方的台灣飲食，逐漸形塑出具台灣特色的「台灣菜」。這種種的一切，相互交織成一幅幅動人的景象，在這屬於大海的國度中不斷地上演。

在每年跨年捷運輸運的人潮中，也會看見許多東南亞移工自發性地擔任志工的身影，大家不論來自何方，對這塊土地的向心力，正一點一滴地凝聚當中。我們也相信，透過「文字」的力量能將隔閡慢慢消融，而這也是多年來不斷敦促自己，在東南亞議題上持續精進不懈的深層動機與核心理念。

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