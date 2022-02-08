2022/02/08,
國際

洪森自稱救出翁山蘇姬澳洲顧問，遭緬甸軍政府反駁打臉

洪森自稱救出翁山蘇姬澳洲顧問，遭緬甸軍政府反駁打臉
肖恩・杜內爾（Sean Turnell）自軍政府政變以來至今已遭拘留超過一年。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

柬埔寨柬首相洪森宣稱在自己的協調下，已被拘留超過一年的緬甸前領導人翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾已獲得軍政府釋放。隨後被緬甸軍政府反駁，說明杜內爾根本沒有獲釋。

（中央社）柬埔寨總理洪森今天公開表示，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾6日已被緬甸當局釋放，這歸功於他居中說項。不過，洪森的說法隨後被緬甸軍政府反駁，杜內爾根本沒獲釋。

綜合柬埔寨媒體Fresh News、法新社（AFP）報導，洪森（Hun Sen）今天出席全長近100公里的中國援建柬埔寨7號公路修復計畫通車儀式時表示，緬甸6日釋放澳洲籍經濟學家杜內爾（Sean Turnell）是緣於他之前的呼籲。

緬甸去年2月1日發生軍事政變，文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭奪權，之後社會一直動盪不安。杜內爾在軍方奪權後不久就被捕，成為首名經證實遭到軍政府逮捕的外國人士。

杜內爾被控違反「政府機密法」（Official Secrets Act），一旦被定罪最重可處14年有期徒刑。

洪森今天誇口表示：「昨天，澳洲籍經濟學家已獲得了緬甸當局釋放。我之前會見緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）時，敏昂萊曾承諾將對此案做出正面的考慮。」

不過，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）隨後否認杜內爾已經獲釋的訊息，但承認洪森1月初訪問緬甸時曾提及此事。

紹敏通說：「關於這件事，敏昂萊表示，在杜內爾的案子走完法律程序後會考慮一下。」

杜內爾每週四都會出庭受審，儘管有緬甸媒體指控，杜內爾有辦法取得國家財政的機密訊息並且試圖逃離緬甸，但關於杜內爾的犯罪細節一直都沒有被具體公開。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。