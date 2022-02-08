洪森自稱救出翁山蘇姬澳洲顧問，遭緬甸軍政府反駁打臉

（中央社）柬埔寨總理洪森今天公開表示，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾6日已被緬甸當局釋放，這歸功於他居中說項。不過，洪森的說法隨後被緬甸軍政府反駁，杜內爾根本沒獲釋。

綜合柬埔寨媒體Fresh News、法新社（AFP）報導，洪森（Hun Sen）今天出席全長近100公里的中國援建柬埔寨7號公路修復計畫通車儀式時表示，緬甸6日釋放澳洲籍經濟學家杜內爾（Sean Turnell）是緣於他之前的呼籲。

Clarification of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, regarding the release of Prof. #SeanTurnell, an Australian national detained in #Myanmar pic.twitter.com/KAejvjFU4a — Office of Cambodia PM 🇰🇭 (@PeacePalaceKH) February 8, 2022

緬甸去年2月1日發生軍事政變，文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭奪權，之後社會一直動盪不安。杜內爾在軍方奪權後不久就被捕，成為首名經證實遭到軍政府逮捕的外國人士。

杜內爾被控違反「政府機密法」（Official Secrets Act），一旦被定罪最重可處14年有期徒刑。

洪森今天誇口表示：「昨天，澳洲籍經濟學家已獲得了緬甸當局釋放。我之前會見緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）時，敏昂萊曾承諾將對此案做出正面的考慮。」

不過，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）隨後否認杜內爾已經獲釋的訊息，但承認洪森1月初訪問緬甸時曾提及此事。

紹敏通說：「關於這件事，敏昂萊表示，在杜內爾的案子走完法律程序後會考慮一下。」

杜內爾每週四都會出庭受審，儘管有緬甸媒體指控，杜內爾有辦法取得國家財政的機密訊息並且試圖逃離緬甸，但關於杜內爾的犯罪細節一直都沒有被具體公開。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範