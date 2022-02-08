洪森自稱救出翁山蘇姬澳洲顧問，遭緬甸軍政府反駁打臉
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柬埔寨柬首相洪森宣稱在自己的協調下，已被拘留超過一年的緬甸前領導人翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾已獲得軍政府釋放。隨後被緬甸軍政府反駁，說明杜內爾根本沒有獲釋。
（中央社）柬埔寨總理洪森今天公開表示，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾6日已被緬甸當局釋放，這歸功於他居中說項。不過，洪森的說法隨後被緬甸軍政府反駁，杜內爾根本沒獲釋。
綜合柬埔寨媒體Fresh News、法新社（AFP）報導，洪森（Hun Sen）今天出席全長近100公里的中國援建柬埔寨7號公路修復計畫通車儀式時表示，緬甸6日釋放澳洲籍經濟學家杜內爾（Sean Turnell）是緣於他之前的呼籲。
緬甸去年2月1日發生軍事政變，文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭奪權，之後社會一直動盪不安。杜內爾在軍方奪權後不久就被捕，成為首名經證實遭到軍政府逮捕的外國人士。
杜內爾被控違反「政府機密法」（Official Secrets Act），一旦被定罪最重可處14年有期徒刑。
洪森今天誇口表示：「昨天，澳洲籍經濟學家已獲得了緬甸當局釋放。我之前會見緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）時，敏昂萊曾承諾將對此案做出正面的考慮。」
不過，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）隨後否認杜內爾已經獲釋的訊息，但承認洪森1月初訪問緬甸時曾提及此事。
紹敏通說：「關於這件事，敏昂萊表示，在杜內爾的案子走完法律程序後會考慮一下。」
杜內爾每週四都會出庭受審，儘管有緬甸媒體指控，杜內爾有辦法取得國家財政的機密訊息並且試圖逃離緬甸，但關於杜內爾的犯罪細節一直都沒有被具體公開。
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範