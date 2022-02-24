當元宇宙與區塊鏈科技發展到極致，「永續城市」的應用可能超乎想像

元宇宙其實不是什麼新鮮的想法，早在1999年駭客任務就拍出（哪怕以現在的技術都）望之莫及的「虛實整合世界」。但當時的電影情節，也因為各種資訊與通訊技術的進步，加之區塊鏈科技的發展，而變得愈加可行。

若說元宇宙是建構在區塊鏈之上的另一個應用，我們不妨從底層的邏輯談起，理論上，基於區塊鏈去中心化的特性，與分散式帳本的模式，可以更為安全與有效的儲存與交換資訊。在如今所面臨日益複雜的系統下，從社會，環境，到企業與個體的行為，皆存在「無序態」與龐大的數據資料，也因此，任何決策都越來越仰賴以數據為驅動（data-driven）的分析，以及快速的驗證與跨境共享，方能即時調整策略，應對潛在的社會與環境（氣候）風險。

從「單向灌輸」到「眾聲喧嘩」，區塊鏈的發展模式和網紅經濟其實有點像

人類社會的發展不太可能達到真正意義上的完全「去中心化」，畢竟我們還是要有某種層度的問責制度與科層體制，至少在AI全面取代人腦的時代來臨之前，仍會有所謂的管理與分工，也因此，「多中心化」是個比較可預期的模式。

如同電視產業從老三台獨大走向YouTube、抖音、短影片等百家爭鳴，人人都可以是網紅，都可以圈住一小票粉絲，在各自的領域內嘗試諸多的創新，創新與創作若能受大眾青睞，自然也就能自立山頭，成為某方面的KOL。雖然呈現的形式不同，但這種以「社群」為基礎的運作模式，其實正是運用區塊鏈技術打造的元宇宙，所具有的特點。

在多個獨立發展的「宇宙」內，可以在相對較少中心化監管的情況下，去交流、交易，乃至共創嶄新的商業模式，無論是共享經濟，代幣經濟（token economy），還是通證經濟（security token）等，勢必更加充滿活力與創造力。這又與Web 1.0，演變至Web 2.0，到現在熱門話題的Web 3.0有點相似。

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雖說以純技術的角度來看，他們分別在講不同的東西，但管理模式上從「集中」到「分散」，資訊流從「單向灌輸」到「眾聲喧嘩」，再到「精準客製化」與「去標籤化」的演變脈絡來看，確實有點雷同。

至於為了要實踐創新模式，因而生成的「工具」，「手段」與IT的基礎建設，勢必成為人類走向深度虛實整合的路上，必然出現的進步，例如智能合約，區塊鏈底層協議，非同值化代幣（NFT），ICO／IEO／STO等等，都會在演進的脈絡下，不斷迭代出新。

誠然，但凡打著「創新」名號的東西出現，良宥不齊在所難免，如同2000年左右「.com危機」，各路邪魔歪道都好意思稱自己叫「互聯網公司」，然後去市場上坑投資人騙消費者，時過境遷，也只有具備真實力的項目，得以挺過網路泡沫，穩扎穩打發展成今天的科技巨頭。而今，元宇宙時代正掀起新的產業革命篇章，自然也是人人想分一杯羹。

我們進入「元宇宙時代」的時間，可能比想像中還要早

科技帶來的影響，往往是巨大且快速的。

人類在農耕時代發展了幾千年，進入工業革命，機器取代人力僅花了不到200年，再到資訊科技時代，電腦，通訊衛星與網路出現至今，也不過50多年的光景，接下來如果走勢如同電影所演，要往一個「虛實整合」且「去中心化」的方向邁進的話，可以合理預期，產生影響的時間會更短，且涵蓋的面向勢必也會更廣。

例如，資訊時代你仍可堅持使用「不智慧」的手機，但元宇宙時代舉凡食衣住行育樂皆與之發生關連時，你可能很難繼續以「傳統」的方式獨活，因為選擇傳統所造成的不便利性，都會大幅提高生活成本。

至於這跟永續發展又有什麼關係？

這麼社會責任導向的議題，能夠與先進科技，超創新的商業模式產生關聯嗎？我認為會。即便現階段的論述可能有些牽強，但如果我們都認同未來是個越來越以「人」為本的世界，你會想要更好的生活，更便利的技術，與能迅速反應需求的環境，我認為永續就是核心精神，而科技可以更準確的把這種精神落實在社會上，並照顧到每一為公民的想法與利益。

因為在現行的實務上，元宇宙結合區塊鏈科技，是有潛力去針對具有動態複雜性（dynamic complexity）的系統，進行模擬，數據推導，AI演算，試驗解決方案，進而透過虛實整合的應用，更有效率的導入到真實的世界。

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所謂「動態複雜性的系統」，可以是全球氣候，城市規劃，人口移動與變遷，再生能源與社區微電網等，舉凡牽涉宏觀尺度與多重的人為不確定（uncertainties）因素，皆可視作動態複雜系統。要能定義問題並找出適合的解方，需要全盤考量利害關係人在各個情境下的互動與結果。而這也正是永續的理念。

或用企業社會責任的語言來說，就是從過去「股東」至上的資本主義（shareholder capitalism），典範轉移到以「利害關係人」為重的資本主義（stakeholder capitalism）。你看，利害關係人是更龐大且各自既獨立又有連結的，用中心化的思維根本難以管理，但去中心化與共識機制的引入，不啻為一個化繁為簡的手段，區塊鏈的核心不正也是去中心化嗎？

至於元宇宙，我們不妨把它先當成古雅典式民主的公民大會，只要是公民都可以上來發表想法，過程是公開透明的，至於效果究竟如何？我們不妨在虛擬的世界中來模擬，在看是否要在真實世界比照辦理。

想像一下：當大部分的生活都在線上發生，而且可以實際的模擬各種可能