不是詩人，是歌人：比利時大香頌家Jacques Brel

文：張健文（2020年初起任葡文《澳門論壇日報》駐中歐文化評論員。柏林自由大學視覺暨媒體人類學博士研究生。文章散見於澳門《瘋刊》、葡文華人文化網站《Extramuros》、台灣《島嶼城誌》、葡萄牙《Buala》黑人文化學術網站、留尼汪《Chine Magazine》法文新聞網站等。學術論文則多發表於阿旺卡國際電影研討會年刊。）

父親說：「北方的風呀，讓我成了長堤的守衛，一切只為心頭所愛。」

Jacques Brel

（台灣哲學人吳宗遠譯）

比利時大香頌家Jacques Brel（1929-1978）曾叱吒歐洲歌壇，是法文世界的風雲人物。Brel一生前衛，且敢言敢愛敢恨，唯早年保守的法國社會十分執著於「香頌」和「詩歌」的分別，Brel並未獲視為作家。其曲風和歌詞也因玩味，較難受到法文世界以外更多的了解和認同。

華人社界可能較熟識的大衛寶兒曾翻唱英文版的《Port Of Amsterdam》，這首歌曲正是Brel創作高峰時曾打入美國市場的見證。不過大衛寶兒唱的只是其中一個英文翻唱版本，當年「原版」其實是由Brel授權的英文百老匯歌曲。這首香頌訴說的是阿姆斯特丹紅燈區的故事，歌詞即使今天也甚為令人震憾。當年也為內容敏感無法發行錄音室唱片，而只有現場演唱版本傳世。

Brel一生堅持要「移動」，不能「隨波逐流」，不斷實現人生的夢想，六七年決意告別十多年的巡迴現唱生涯後，開過音樂劇，導演過電影（曾兩次入圍康城），最後還學會了駕駛飛機。一九七七年，Brel病逝前的一年發行了生前最後的一張唱片，在完全沒有宣傳的情況下仍為位列法國當年的銷售榜首。

時任法國社會黨第一書記的密特朗以寫作人身分接受電視訪問時，評論到這輯唱片，他說當時已病重的Brel是作家，也是詩人，其香頌就是當代詩歌。四年後，密特朗當選法國總統。

Brel最為筆者驚嘆的是他能以最短的精句，寫盡人生的百態，唱出人性的善惡。去年筆者在《澳門論壇日報》發表了一篇葡萄牙文誇頁評論文章《Jacques Brel的澳門》，今年又梗著頭皮在澳門把一篇寫得過長的中文雜評《法文「洋疊音」、一代比利時歌人及其歌中的澳門》刊出。現在把當中的「一代比利時歌人」部份抽取出來重新整理、修改，希望讓更多華文讀者了解到這位也曾在其香頌中唱頌過「中國」、「華人」和「澳門」的一代大香頌家。

這正是拙文要介紹這位一代比利時歌人的名歌《Mon enfance》（我的童年），歌中有以下幾句：

« Mon enfance passa（連輕音六個音節）

Les femmes aux cuisines（傳統唱腔七個音節）

Où je rêvais de Chine（傳統唱腔七個音節）

Vieillissaient en repas（七個音節）» 直譯：

「我童年己逝

眾女人，在眾廚房的

那裏我曾夢見中國

［她們］在餐中變老」

不用多講，即使不諳法文，看到歌詞原文的拉丁字，只要了解法文字尾的「s」多不發音，就能想像原歌押韻的漂亮：首沒、二三句尾押韻。

繞了一個圈，就是為了要介紹筆者最崇拜的比利時歌人Jacques Brel。其名在國語市場有音譯雅克．布雷爾（官譯）、賈克布瑞爾（蘋果音樂）或傑克貝赫（Master Serie台版）。

至於Brel的一生，在他出生的比京故居有一塊紀念碑牌，一精句即能盡錄之：

ICI EST NÉ

JACQUES BREL

1929-1978

“IL A CHANTÉ LE PLAT PAYS, LES VIEUX

LA TENDRESSE, LA MORT.

DEBOUT IL A VÉCU SA VIE

ET LE POÈTE VIT ENCORE” 謹作拙譯： 「此乃

JACQUES BREL

1929-1978

出生之故居。

先生一生以歌聲唱頌平地國、老人、

溫情、死亡。

站著，他活得精彩，

作為詩人，他依然活著。」

平地國指的是政治和文化等方面都混得複雜的比利時各個地區。Brel其中一首名歌就是《Le plat pays》，筆者一部未完成的實驗錄像，正正就因此叫作《平地國記事》，而Brel本人也唱過《平地國》（廣州圖書館譯《平地之國》）的荷蘭文版本。雖知荷蘭也是平（低）地國，且同比北荷文區在文化上一脈相承，但畢竟比北荷文區的「荷文」其實是佛拉蒙語，有理論視之為荷蘭方言的一種，筆者也就為方便華文讀者以「比北荷文」稱之。其實，比利時本國法文人士也常草草冠之「荷語」，令筆者聯想到澳門葡人也常常將國粵兩語籠統地稱作「中文」。

接下來的「老人」其實就是他的另一首名歌《Les vieux》：變老同死去（以及童年、童真）都是Brel一生中追尋解釋的重大主題。一九七三年，Brel在其自導自演新片《遠西》康城影展首映前，接受法國已故著名記者尚謝爾（一譯雅克．尚塞）在當代法文世界頗有份量的電台節目「廣播副本」（又譯「透視」）訪問時就說過，人必須意識到人生苦短，要因此而去發現，要不斷「移動」，而不是過著庸俗的一生，繼而說出：「人生出來不是要死亡的，而是要變老。生命的意義就是變老……成為老人是多美好的過程啊！」

之後就是筆者劣譯中的「溫情」：「tendresse」，其形容詞根「tendre」與英字「tender」同源，有「溫柔」和「柔情」等意思，當中當然也明顯卻雅緻講到女人的溫柔鄉，尤其是Brel生前就是說到明白跟性有關，但也同男性間或泛指人間的情義、友愛不能分離，可以說是Brel生前創作的另一重大主題。

最後，就是「詩人」，或者是「此詩人」（LE POÈTE，法文同英文一樣有冠詞）。Brel在六十年代的一個訪問中說過他不是詩人，是歌人：詩是用來細味的，歌則是要即時向聽眾、觀眾表達出他想說的東西。不過在上述七三年的訪問中，Brel也認同尚謝爾的理解，說《平地國》是「有點似是詩」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

要留意的是，「歌」其實是指香頌。香頌是國語音譯法文詞字「chanson」，英文也有此借詞，但特指法式、法文歌謠。當、現代法文香頌，如Brel多首膾炙人口的名曲，不單是參與了全球化裏頭西洋流行樂的多樣化形成過程，更是對遠至東亞的廣東歌有間、直接影響，最直接的當然是翻唱。