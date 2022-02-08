尋找真我，再讀德國作家赫瑟《流浪者之歌》

文、圖：張健文（2020年初起任葡文《澳門論壇日報》駐中歐文化評論員。柏林自由大學視覺暨媒體人類學博士研究生。文章散見於澳門《瘋刊》、葡文華人文化網站《Extramuros》、台灣《島嶼城誌》、葡萄牙《Buala》黑人文化學術網站、留尼汪《Chine Magazine》法文新聞網站等。學術論文則多發表於阿旺卡國際電影研討會年刊。）

兩年前收到一位澳門文化人的書評稿約，受寵若驚。收到這位澳門人的惠訊，當時剛好正在杭州短住數月，真的是給了筆者五年難得一遇專心閱讀中文的機會，當時因為在浙大旁聽俄文課，又深迷蘇俄文學，正在讀力岡先生譯托爾斯泰《復活》和戴聰先生譯帕烏斯托夫斯基《金薔薇》。有很多文學和哲學的幻想，不過最後還是選了德國大作家、1946年諾貝爾文學獎得主赫曼・赫瑟（Hermann Hesse）老先生的《Siddhartha》，姜乙先生譯《悉達多》，天津人民出版社印行，即台灣讀者熟悉的《流浪者之歌》。

Photo Credit: New Directions

這部大作，對筆者的意義重大，因為故事是赫瑟老先生消化印、中經典後，虛構悉達多一生尋找西方文化背景中的「真我」和「自我」過程，可以說是一部東西方文化交流的產物。故事中悉達多又遇見佛陀，而悉達多、佛陀本為一人，令故事更「妙」之餘，更有尋找「真我」中的「我」之多層性，難怪有德國文學評論人稱此書為「聖經」。

最初是先讀過羅斯納的《流浪者之歌》英譯，看到最後流淚了，但這卻只是筆者在故事中有所感觸，當時並無、也沒想到要細嚼她的文筆。之後再「重新」閱讀德文原文之餘，反覆嘗味赫瑟老先生的文采，數處更是不停狂loop狂讀，多次熱淚盈眶。

於筆者而言，書中後部分的其中一個高潮就是喬文達親吻主角悉達多額頂時見到「眾生相」，筆者借用之以比喻拙文中的譯本選擇，是姜乙先生直接譯自德文的版本，抑或係港澳台讀者熟之的《流浪者之歌》，甚至是《悉達求道記》、《永恆的人生》、英譯、法譯、葡譯，根本不重要，又或者說全部譯本同等重要。於認識世界文學為因由，選讀其一即可，未諳德文的狂熱書迷則可全部儘讀，集其大成，必有裨益。

2019年短停杭州五個月，筆者幾乎每天打躉流連於杭州的一家新華書店，杭州社會主義式的「公共場所」似乎比廣東多，所以那家新華就順理成章成了筆者的圖書館，通常只看不買的磨爛蓆。《流浪者之歌》有好幾個譯本出售，因為要寫稿就隨手拿了一本漢譯，當時除了是執著於德文Siddhartha的古漢譯「悉達多」，似乎選擇此譯本的其他原因完全不值一提，不過姜乙先生把原書副題「一首印度的詩」譯出，則是重中之重。

文學大師、大文豪、詩人赫瑟老先生生前獵涉歐洲、印度和中國文學甚廣，又有亞洲經驗到訪過印度，德文原文到處抑揚頓挫，筆者在去年疫情禁令期間連續每天聽德國老戲骨馬蒂斯（又譯馬特斯) 誦讀不同片斷，有時甚至是有在聽一本中國古典經書德譯之感。

Photo Credit: AP / 達志影像

說到讀何種譯本根本不重要，那並不是因為筆者狂妄自大，而是《流浪者之歌》書中中國文化受印度佛教和西方文化都深入得似乎不見影蹤，融為一體，盡是佛家梵語，中文應何以繙譯，何以剖析，也似乎無足輕重，因為原文盡用梵語德文轉寫也沒有到處注釋，因為故事的內容已經解釋得一清二楚，佛家用語似只為點綴裝飾，赫瑟老先生似乎早已把印中兩國經典消化好，再融匯德國文化、西方文化，可以說是實實在在的「世界文學」。

澳門《城與書》也有馬戈達用葡文介紹過赫瑟老先生的另一部大作，能隨之其後，亦感榮光。拙文絕非書評，也絕不敢亂評，可以說是一個學生的一篇讀後感。《流浪者之歌》是筆者至今唯一一部重讀得那麼瘋狂的著作，或許皆因作者意在借用佛家思想解釋人生不同階段的循環始終，而非拘泥於遠方異國情調的文化解釋。

筆者敬重的澳門學者鍾定瑤，數年前也在《城與書》中提到筆者的一部短篇實驗映畫拙作，那時正是筆者由信仰澳門後殖民論述轉變為西方社會科學的階段，今天繼續尋找新的信仰，或者說是消化這兩種信仰的完成階段中繼續尋找「自我」、「無我」、「非我」，赫瑟老先生給了筆者重大的啟發：人生就是擁抱世界，不同階段的「真我」，凡有終始。

（原文《尋找真我，再讀德國赫瑟〈流浪者之歌〉》2020年9月在《島嶼城誌》網上版登出，其後再於2021年4月印刷本第三期刊出。拙文為修訂版，刪去了當中不必要的文字。）

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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