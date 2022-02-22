2022/02/22,
房市

背30年房貸，是否代表要被這間房子綁一輩子？

背30年房貸，是否代表要被這間房子綁一輩子？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

貸款30年，是給你30年的期間慢慢繳完房貸的權利。擔心的人或許是害怕工作收入中斷，無法持續繳30年的房貸壓力，其實這也都有其他的應對方式。

文：雨果的理財生活觀

許多人工作一段時間後會開始考慮買房，特別是近幾年房價一直上漲，深怕現在不買以後就更買不起了，但想到要貸款這麼多錢還款這麼多年，就遲遲不敢下決定。

以新北市要買一間兩房含平面車位的新大樓為例，目前房價大概要準備到1500萬元，同樣價位要在比較偏遠的地區買到小三房的新大樓也可以，頭期款要先準備2成300萬元，再準備至少100萬元的裝潢與家電家具費用。

以房貸利率1.5％來貸款1200萬元，貸款20年要月還約5萬8000元，貸款30年月還約4萬1400元，以目前多數年輕人能負擔的房貸大概會是貸款30年居多。

首先要存到300萬頭期款與100萬的裝潢費，應該就要很多年的時間了，以現在的房價，若沒有家長幫忙出頭期款，許多人買房的年紀大概都要35～40歲了；再加上30年的貸款，繳完房貸都要65～70歲。這已經超過法定可以退休的年齡了，我真的要被這一間房子綁一輩子嗎？

我的想法是：貸款30年，並不代表一定要繳滿30年。

貸款30年，是給你30年的期間慢慢繳完房貸的權利，你如果中間突然有一筆大筆的收入，當然也可以提前償還本金，將貸款年期縮短。過去爸媽那個年代，很多人會積極存錢提早把房貸還清，銀行並沒有規定你一定要分30年償還。

同時，你也未必會在同一間房子住一輩子，或許過10年因為家庭需求需要換房子，自然就會再貸一筆新的貸款，還掉舊的貸款，這30年房貸其實沒有太大意義。

擔心的人或許是害怕工作收入中斷，無法持續繳30年的房貸壓力，其實這也都有其他的應對方式。

如果真的碰到短時間繳不出房貸，可以跟銀行協商未來先繳三～六個月的利息就好，之後再開始償還本金。若銀行不同意，最差的情況就是賣掉房子暫時改租房，或是到其他地方買總價較低的房子，每個月的房貸壓力也會降低。

雖然簽的是30年的房貸，在過了前幾年的綁約期之後，其實隨時都可以還清的，前期也可以延長寬限期或換到其他銀行重新貸款。最差情形就是將房子賣掉，可能還能小賺一筆增值，真的不需要因為30年的房貸壓力太大。

在現今低利率時代，如果可以選擇，我寧願貸款40年、50年，貸款越晚還越好，佔佔通貨膨脹一點便宜。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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