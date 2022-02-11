【劇場】《國姓爺之夢》：串連多個歷史段落走過台灣的來時路，「國姓爺」到底是誰？

文：何宣

在《國姓爺之夢》的下半場近尾聲，來自荷蘭台夫特的Maria於故事的百年後，解放了關在安平古堡附近大牢裡的麻豆社族人Kapoli，並帶Kapoli回到今非昔比的麻豆和去麥當勞吃大麥克。

「Kapoli說他看到了花鹿，但Maria什麼也沒有看到」，對筆者而言，這段由Maria說出的話，不管花鹿代表著什麼，又或是Kapoli怎麼能從大麥克聯想到花鹿，它表現了個體上顯而易見的認知差異與文化斷裂，顯示我們所再視的「歷史」其實比自己所想的更加片面、狹隘。

三缺一劇團展演的《國姓爺之夢》劇情節奏緊湊俐落，風格算是歡快，並同時涉及龐雜的人事時地物。觀者若要深究劇中的種種，必須時常保持自我覺察和判斷，不妥盡是依賴創作者的給予。

因為《國姓爺之夢》其實是一個想像與真實彼此交織的故事，以多種模糊、間接、曲折的方式進行講述，這既賦予內容塑造性，也保有想像的空間與運用彈性。所以想要全然解讀《國姓爺之夢》所有的符碼、象徵、文化脈略和意涵，也需要擁有相對的識讀能力，不過就算不能解讀，也無礙它是一齣聲光視覺精彩的戲。

作為期許，筆者希望土地計畫不僅是品牌的包裝，而更能夠鬆動現況、撼動社會的發展，因此本文將盡可能地探討這齣戲對於社會的意義，以及這些意義對於筆者又是如何生長、相互激盪；倘使看過《國姓爺之夢》的觀眾，對其並無意義產生，抑能思索是閱聽者過於被動接收？還是劇組的表述過於含糊？又或是論述的方式難以被輕易解讀？而此過程便是《國姓爺之夢》對筆者最大的收穫了。

《國姓爺之夢》劇照｜Photo Credit: 三缺一劇團提供，攝影鄭雅文

《國姓爺之夢》主要角色的台灣來時路

《國姓爺之夢》的時間跨度大約為整段台灣信史[1]，從1624年橫跨到2020年總統選舉前後，基於劇情需要及劇作規模，五位演員分飾多個角色，並以多語言的演出方式歸類並連結其族群身分，而戲的開頭，亦由演員們以各自的信仰和方式，祈願演出順利、祈延戲的壽命、及觀眾與台灣社會平安。

第一場戲的存在，不僅展現了劇組對天地鬼神萬物姿態的想像，也揭示了文化社會裡人們共享及維繫秩序的價值系統。接著便分別由以下主要角色的視角，大致走過「台灣」的來時路：

好似逐漸患有阿茲海默症的軍樂隊退役榮民老唐（劉唐成飾） 荷蘭傳教士亨布魯克（Anthonius Hambroek, 1607-1661）的女兒Maria（？-，賀湘儀飾） 擁有日本名字Takeno Masao及中文名字李政雄的西拉亞族麻豆社青年Takalang（ca. 1609-？，杜逸帆飾） 在台灣遠洋漁船上疑遭虐死的印尼漁工Supriyanto（ca. 1973-2015，劉唐成飾）

劇名既稱作國姓爺「之夢」，在開頭即以虛實交織的方式敘述老唐對於世道變遷的感嘆，並以其身為蔣委員長旗下小喇叭手的自豪與懷舊情感，作為錨定夢境的起點，為接下來劇情的發展，顯現某種意念的拉扯與妥協，同時基於劇情的調性與主題，讓《國姓爺之夢》不致產生區隔特定政治傾向客群的意圖。

而Maria的故事作為引線，幾乎貫穿整個時間軸，並藉其之口揭露《國姓爺之夢》的精神；好似相同靈魂不斷轉世的Takalang，在各時空的境遇暗喻其族群的性格與命運，也從其族群境遇中一窺台灣變遷；作為今昔處境可相呼應之處的存在，Supriyanto自願來台灣工作，相信自己能安全回家，卻仍難逃被視為奴隸的待遇，如同隨荷蘭人而來的「烏鬼」（黑奴）般，Supriyanto的死亡甚至激起了「外籍漁工殺本國船長」的當代事件，顯示整體歷史並非盡是進步的情況。

《國姓爺之夢》以此樣的方式，透過人物之間相互映襯的生命歷程，將多個歷史段落相互串起關聯，型塑出某種可供論述的整體。

《國姓爺之夢》出現的人物部分為虛構，少數則在歷史上煞有其人，只是或多或少有過改寫。國姓爺（1624-？，陳佳豪飾）作為劇名關鍵詞的人物，不僅採誇飾的方式表現其號召力與喜怒易變的性格，也著重其威嚴的神祇形象，可高唱搖滾也可威嚴萬分的風格，將其突顯為不易理解的角色。

此外，亦展現了民間傳奇與認知的面向，如未曾離開台南去達台灣各處的國姓爺，民間竟然能基於復興文化的觀點，穿鑿附會出以其為主覺的「國姓爺遊台灣」故事；又何以「國姓爺」的正當性能被不同政權接納？在金董事長的說明之下，僅是因為國姓爺懷有「不屈不撓、堅毅的精神」，此般可套用在各種人身上的原因。

雖然《國姓爺之夢》略而不談各政權基於其立場，而動輒強調國姓爺的日本血統或反攻事蹟[2]，但可以知道的是，當有一景是記者訪問人們為何參拜國姓爺時，得到的答案是為了「賺大錢」此般無關國策與政治的理由，揭示了某種不同以往的價值鬆動。

次要角色中，較為特別的是來自印尼的Visa（林曉函飾），與Takalang的人物設定相仿，同樣如同靈魂轉世般，經歷著不同時空的事件，並且遇見了Takalang。

首先是被荷蘭聯合東印度公司（以下簡稱VOC）帶到台灣作為奴隸建造熱蘭遮城，並阻止了同鄉欺凌Takalang，以及主動地與Takalang建立起友誼；接著是二戰期間，在印尼摩羅泰島跟Takalang所屬的高砂義勇軍戰鬥，兩敗俱傷之際，身負重傷的Visa向Takalang釋出善意，並表示休戰之意，而Takalang也向Visa伸出援手，此後兩人在雨林中共同生存了14年。

當人們皆順服於歷史的潮流，接受時代的輾壓與自己的命運時，只有這名身世未知的印尼人，在《國姓爺之夢》少有得彰顯了人類韌性與光點。

《國姓爺之夢》劇照｜Photo Credit: 三缺一劇團提供，攝影鄭雅文

《國姓爺之夢》的角色關係網交織出歷史

在劇情結構的部分，除了列舉人物名單之外，筆者沒有更好的辦法能試圖呈現劇組處理多軸線敘事的驚人能耐，故在以下亦盡量列出其他次要角色。