【小說】東野圭吾《天鵝與蝙蝠》選摘：一通電話拉開了整起案件的序幕，難以想像竟然有人憎恨那位律師

文：東野圭吾

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一通電話拉開了整起案件的序幕。

根據勤務指揮中心的記錄，十一月一日上午七點接獲民眾通報，發現一輛可疑車輛停在路上，希望警方前來處理。打電話報案的是附近一家公司的警衛。

那輛可疑車輛停在竹芝棧橋附近的馬路上，那裡的地名是港區海岸。深藍色的轎車違規停在和東京臨海新交通臨海線平行的路旁。

附近警察分局所屬的交通課出動後，立刻把這起案子交給刑事課處理。因為在車輛的後座發現了一具男性遺體，身上穿著暗色西裝，腹部中了刀。凶器的刀子仍然插在遺體身上，可能因為這個原因，並沒有流太多血。

遺體身上的皮夾並沒有失竊，員警在西裝內側口袋中找到後，發現有大約七萬圓的現金留在皮夾內。皮夾中有駕照，所以立刻查明了遺體的身分。

死者名叫白石健介，今年五十五歲，住在港區南青山。從他攜帶的名片得知他是律師，在青山大道附近開了一家律師事務所，現場並沒有發現手機。

從律師事務所交給附近警察分局的巡邏聯絡卡中，查到了死者住家的電話。偵查員聯絡之後，發現比被害人小一歲的妻子，和今年二十七歲的女兒正在考慮向警方報失蹤。被害人在前一天早上出門後就沒有回家，也失去了聯絡，家屬擔心是否出了什麼事。母女兩個前往分局，在安置室認屍後，哭著證實就是白石健介。

據她們母女說，白石健介同時有傳統手機和智慧型手機，工作上都使用傳統手機，和家人通話時都使用智慧型手機。兩隻手機應該都被兇手拿走了，傳統手機完全打不通，但智慧型手機似乎可以接通。

警方很快就藉由追蹤GPS的定位資訊，找到了那隻智慧型手機。發現手機的地點是江東區佐賀，就在隅田川清洲橋旁，下了堤防後那條名為隅田川堤頂的散步道。地上血跡斑斑，智慧型手機上也沾到了血跡。鑑識人員分析之後，判斷是白石健介的血跡，但目前仍然沒有找到那隻傳統手機。

警方當天就成立了特搜總部。五代等警視廳搜查一課的偵查員在下午一點時，參加了第一次偵查會議，由轄區分局的刑事課長說明了案件的概要。

分析智慧型手機的定位資訊後，在相當程度上瞭解了被害人的行蹤。他在十月三十一日上午八點二十分左右離開位在南青山的住家，八點三十分抵達事務所，然後一直在事務所內，傍晚六點多開車離開。大約三十分鐘後，來到江東區富岡一丁目。富岡八幡宮就在富岡一丁目，他應該是把車子停在旁邊的投幣式停車場。他在那裡停留十分鐘後再次移動，在晚上七點之前，抵達智慧型手機被發現的隅田川堤頂。

由於智慧型手機沾到了血跡，研判這裡是遇害現場的可能性相當高。案發的時間並不算太晚，那裡平時有許多人散步和慢跑，只不過，案發當時的情況不太一樣。由於旁邊的排水抽水站正在進行修補工程，所以隅田川堤頂無法通行，也就是形成了死路的狀態，很適合犯案。如果兇手在瞭解這種情況的基礎上，設計被害人前往該處，代表是很熟悉當地情況的人犯案。

兇手在犯案之後，把遺體放在轎車的後車座。被害人很瘦，體重大約六十公斤左右，只要是有體力的人，搬運遺體並不困難。車子雖然停在港區海岸的馬路上，但不知道是從命案現場直接前往該處，還是先去了其他地方。雖然研判是兇手移動了車子，但目前尚無法瞭解兇手的意圖。

說明了以上的情況後，在討論偵查方向的同時，決定了偵查員的工作分配。五代的搭檔是轄區刑事課的中町巡查，中町是一名高個子刑警，一臉精悍，今年二十八歲，剛好比五代小十歲。原本五代還擔心萬一他是個血氣方剛的人就很頭痛，但稍微聊了幾句後，發現他屬於凡事淡然處之的人，暗自鬆了一口氣。

五代這一組的任務是清查被害人的交友關係。他們首先去向被害人家屬瞭解了情況。

白石健介位在南青山的住家是一棟小洋房，因為地名和律師這個職業的關係，原本以為會看到一棟豪宅，所以五代有點意外。

在客廳面對白石的妻子綾子和他的女兒美令時，這對母女看起來似乎已經恢復了平靜，她們正在分頭聯絡親朋好友，安排守靈夜和葬禮事宜。綾子個子嬌小，五官一看就知道是日本人，美令的五官很立體。五代在腦海中和遺體比較後，認為她應該是像父親。

向她們母女表示哀悼後，首先詢問了白石健介最後離開家裡時的情況。

「昨天應該沒有和平時不一樣的地方。」綾子一臉鬱悶的表情開了口，「沒有說工作之外要和誰見面，也沒有交代下班之後會晚回家。」她說到這裡，又補充說：「但他這一陣子好像有點無精打采，或者說經常在想事情，所以我還以為他是接了什麼複雜的官司。」

白石的妻子和女兒都不知道他目前經手的案子，母女兩人都說，白石回家從來不談工作上的具體內容。

五代持續發問制式的問題，問她們對這起案件是否有什麼線索，白石最近有沒有什麼變化。

「我完全沒有頭緒。」綾子斷言道，「我認為他沒有做任何會招人怨恨的事。因為他向來都是真心誠意處理每一個案子，也有好幾個委託人寫信感謝他。」

但是，律師的工作是為被告辯護，是否經常遭到被害人方面的嫌惡？當五代這麼問時，他的妻子無言以對，但他女兒反駁說：

「雖然從被害人的角度來看，或許會把父親視為敵人，但父親並不是不分青紅皂白地為被告說話。雖然父親從來沒有和我談過詳細的案情，但他經常和我分享自己身為律師的生活方式。他說他在辯護時並不只是以減刑為目標，而是首先要讓被告瞭解自己犯下了多麼深重的罪行，還說徹底調查案件，正確衡量罪行的嚴重程度，是辯護工作的基本。我無法想像這樣的父親會因為別人的憎恨而遭到殺害。」美令在說話時情緒越來越激動，聲音從中途開始變得很尖，眼睛也微微充血。