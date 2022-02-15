【台日進鄉遊學團】「日本漁夫」如何把漁業變成又帥又賺錢又創新的產業？

台日進鄉活動，由教育部高教深耕計畫，科技部人文創新與社會實踐計畫，國立暨南國際大學水沙連人文創新與社會實踐研究中心、日本島島價值創造事務所，以及台灣觀光地方創生協會共同舉辦，規劃「地方教育」、「地方產業」以及「地方街區營造」三場主題交流活動。

第三場活動邀請了日本漁夫的土合和樹海外事業部長，分享「Fisherman Japan（フィッシャーマン・ジャパン）」炒熱日本漁業的經驗。「日本漁夫」在2011年311大地震後成立，組織的成員有生產者漁夫、漁業販販售員，也有跟漁業沒有關係跨領域的人，這十年間非常感謝台灣持續協助。

土合和樹是於2008年畢業於宮城大學事業構想學部，在求學過程中對於所學並沒有有太多想法，但在後來的人生階段回想起大學當時所學的確是在學習所謂的「地方創生」。

在畢業後，土合到豐田通商從事商業工作，也被派駐到非洲、印度等地，累積國際貿易的經驗後，便在2016年成立了漁夫行銷公司，並在2017年擴大成立「東北食文化出口推動合作社（東北食文化輸出推進事業協同組合）」、2020年擔任宮城縣食品出口促進協會、以及石卷食品出口振興連成事務局、2021則是成立東北絆圓桌（東北絆テーブル）協會。

Photo Credit: フィッシャーマン・ジャパン官網 日本漁夫形象照

成立「日本漁夫」，是因為感觸到水文化的重要性而回東北創業

2005年土合首次次出國去了澳洲，什麼都覺得很漂亮。但也意識到澳洲陸地其實很大一部分是沙漠，還面臨火災的問題，因此水資源格外珍貴。而2009年時到埃及工作時，也更加體認到人類文明是在河川尼羅河、在水域裡誕生的文化。從地圖上可以看到有綠色、有水、有海等豐富的自然環境，他深深體會到有水才能讓農產、漁業豐饒。一路下來當回頭看到無論是台灣或是日本東北，其實都擁有非常豐沛的自然資源。

綜合土合的這些海外經驗，再加上東日本大地震的關係，讓他重新反思看到東北其實是個非常棒的地方，不僅有豐富的水資源、森林資源，還有日本第一的米和酒、世界三大漁場（三陸沖），且與日本平均的糧食自給率相比更高，同時也有豐富的七夕祭、溫泉和雪等觀光資源，便決定以返鄉（U-Turn）的形式回家發揚東北。

土合觀察到，現在大眾很關心地方創生，在投入相關的業務像是：挖掘魅力和解決在地課題之外，他認為大家若有機會能多出國體驗，還能用第三者的角度重新看自己的家鄉，擴充狹窄的思維，想想家鄉到底需要什麼東西。換言之，地方創生很容易讓地人過於侷限在某個領域和地區，所以若有機會的話，不妨抽離一下自己的區域，與其他新的想法碰撞看看，他就是如此才跳入東北最重要的水產業。

家鄉需要開拓新的漁產業環境，翻轉骯髒、危險、辛苦的想像

日本漁夫在2014年以社團法人名義成立，後來也成立漁業市場行銷公司公司，團隊想要把日本的漁業從舊的3K「骯髒/汚い、危險/危険、辛苦きつい」，轉型成帥氣（カッコイイ）、能賺錢（稼ぐ）又創新（革新）的的新三K漁業，希望為產業找新的人才和事業，而土合個人在分工面上負責海外事業，包括協助業者出口產品以及漁業產品品牌化的工作。2017年則是擴大成立新單位東北Japan希望將區域品牌化推廣出去。

漁夫日本現在有兩個團體，一個是日本漁夫社團法人，負責培養人才以及推廣媒合漁業副業，並且行銷漁業產業。而日本漁夫行銷株式會社，則是負責包括行銷販售水產品、經營餐廳、海外出口事業，以及漁業顧問調查。

面對漁業，第一個要問大家的問題是大家喜歡魚嗎？

若從海內外喜歡的日本食物排行來看，日本人喜歡的前五名是「壽司、燒肉、拉麵、天婦羅、生魚片」，而外國人的排名是「壽司、生魚片、拉麵、味增湯和烤魚」，換言之大家在日本都喜歡吃魚，這樣想必漁業應該是有蓬勃發展的樣貌。然而，從相關水產廳的數據資料中來看，會發現日本漁業的生產量其實不斷減少，且吃魚的消費者比起吃肉的人也越來越少。

Photo Credit: 土合老師簡報 本水產和肉類的消費量變化

Photo Credit: 土合老師簡報 世界和日本的漁業生產量變化

不只消費量減少，從日本的漁業生產量和世界發展相比來看，日本漁業也在衰退。日本漁業從業人口也從2003年到2017年從23.8萬人減少近15.1萬人左右，且年輕從業者比例並不高。

Photo Credit: 土合老師簡報 日本漁業從業人數變化

日本的漁業其實在地震前就面對不少課題，包括上述提到的漁業資源枯竭、市場縮小（吃肉的比魚多）、且漁業的後進接班人才越來越少、人與人的關係較為封閉，因此也給外界3K的印象。而在311地震後，三陸漁場更是受到毀滅性的破壞，這對東北來說漁業可能真的面臨凋零與消失的危機。

希望各種產業的人都可以加入漁業生態系，成為新漁夫

這時，「日本漁夫」組織的中心人物、當時25歲的海帶芽漁師阿部勝太便興起了改革漁業的決心，動機很單純——就是希望能照顧自己生長的地方。而在災後一無所有甚至是完全被破壞的歸零狀況下，他們退到起點之前開始企劃，期許能建構出日本新的水產業，且這個團隊能跨越地區、跨越不同的領域，吸引一群不一樣的人來共創新漁業。

Photo Credit: 土合老師簡報 創辦日本漁夫組織的核心人物阿部勝太

最一開始協會組織成員是由八位漁夫、三間魚舖、以及來自日本雅虎、ETIC非漁夫的十三人成立，2016年正式另外成立行銷事業公司。

日本漁夫的行動理念就是「從三陸地區出發讓日本的漁業成為新的3K產業」，希望未來能讓孩子覺得從事漁業是很帥氣的，而在願景面上希望到2024年，能為三陸地區創造出1000位「Fisherman（フィッシャーマン）」進入新的漁業創新生態系，一起推廣新的想法，希望各種產業的人都可以加入，成為新漁夫。