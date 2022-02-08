年後通膨擋不住：原物料飆漲，國內衛生紙、尿布等民生用品預計漲價10~20%

以美國為首的通貨膨脹，正悄悄地入侵各國。其中國內紙業大廠永豐餘已經證實，將陸續向通路調漲8%至20%，而尿布、家具等民生用品則醞釀漲勢，台灣財政官員強調為防止輸入型通膨蔓延，跨部會成立行政院穩定物價小組，視國內情勢需要，將密集或不定期召開會議。

國際原物料價漲，衛生紙、尿布價格撐不住

由於紙漿包材過去年成長超過4成，部分物料幾乎倍增。國際紙業大廠永豐餘向《工商時報》證實，旗下包含五月花、得意、柔情等多個知名品牌將調漲，以國人使用最多、採購率超過8成的抽取式衛生紙為例，漲幅約8%，另外平版衛生紙平均漲幅約11%。

永豐餘強調漲價也並非一次性，規劃預計將在2月下旬和各通路協調，漲價速度和幅度將依通路檔期而定。永豐餘指出，通路也有相關促銷，因此本次產品價格調幅也不代表是消費者終端採購的實際價格。

另一紙類大廠正隆（旗下擁有春風、蒲公英等品牌）則向《工商時報》指出，目前暫時沒有漲價計畫。報導稱，正隆從農曆年前透過取消通路端的折價優惠等方式，轉嫁成本壓力，幅度約3%至5%。

量販店業者漲價態度不一。例如愛買於2月7日強調，已經收到廠商通知，部分商品將在2月底調整價格，幅度則依市場情況而定；家樂福則回應，紙品尚有相關促銷；全聯強調，衛生紙不會調漲，會陸續推出各類優惠活動。

但是有通路業者向《中國時報》透露，衛生紙漲價只是前菜，主菜則尚未上桌。他解釋，衛生紙原料紙漿等大宗物資進口，政府能夠降稅補助，或遊說通路業者吸引成本，讓民眾衝擊減少。

但是國際知名品牌的嬰幼兒尿布就無法這麼做，通路採購主管向《中國時報》解釋，成箱尿布，如幫寶適、滿意寶寶、日本大王等品牌，受到原產地價格調漲，再加上運貨成本大增3成左右，許多廠商已經擋不住漲勢，並預告調漲幅度將超過10%以上。

《關鍵評論網》實際詢問台灣財政部官員指出，國際原物料已經漲翻天，政府為了穩定物價，已經針對水泥、汽油等貨物稅，還有牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油等多項物料，機動調降關稅稅率。

官員強調，針對紙類、尿布等民生物資，受限於法規仍無法以貨物稅、關稅調整的方式因應，尤其以尿布等衛生用品，需要協同衛福部、財政部以及行政院等多部會協調，短時間無法比照相關進口品處理。

美國物價已經漲翻天，輸入型通膨要來了

美國2021年12月公布通貨膨脹數字，高達7%。這是40年以來最大的幅度，通貨膨脹正在侵蝕，美國家庭的開銷，成為經濟的最大威脅。除了氣油、家具、汽車價悄悄上漲外，食品的價格也居高不下。

位於明尼蘇達（Minnesota）的麵包店老闆Nicole Pomije向《美聯社》表示，因為原物料上漲，他要將店內餅乾價格從每片99美分，提高到1.5美元，漲價幅度高達50%。

報導稱，2021年因為晶片短缺，美國2手汽車的平均售價上漲了37%；又因為航運塞港，家具的售價上揚了14%；美國自去年10至12月房屋租金已經連續攀升，成為美國消費者的沈重負擔。

在馬里蘭州（State of Maryland）的職業治療師Vicki Bernardo Hill說，他不再買多餘的罐頭麵包，努力精打細算購物清單，而他最近購入的一台二手馬自達（Mazda）比預算多支出了5000美元（新台幣14萬元）。

這股漲價風潮從美國蔓延至台灣。《工商時報》調查，除了衛生紙、尿布等，各通路陸續收到漲價消息，包含化妝品、家具以及家電等。其中詩肯柚木、詩肯居家等，將隨美國腳步漲價，它們宣布自3月起部分商品調漲，平均調幅會壓在10%以下。

台灣財政官員指出，國內物價對比美國相對穩定，去（2021）年年底，美國眾多用品漲幅已經超過8%，而台灣幅度約為一半。官員指出，行政院已經跨部會成立「行政院穩定物價小組」，視國內物價情勢需要，密集或不定期召開會議，要為輸入型通膨降溫。

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核稿編輯：翁世航