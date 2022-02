《惡托邦記》導讀：思考現代廢墟的歷史學家，凱特．布朗的反烏托邦紀事

文:郭婷(多倫多大學語言研究學系助理教授)

【導讀】鏽墟裡的點燈人:凱特.布朗的反烏托邦紀事

我花了很長的時間才發現,我小時候在鐵鏽帶目睹的瀕臨臨界點的潛在暴力,居然在我想理解它的渴望中再次顯現⋯⋯有一天,我終於領悟,我成為歷史學家以來,一直記述著環境、人口與經濟上的反烏托邦。這是否意味著我表面上撰寫蘇聯的歷史,之後又開始撰寫美國的歷史,實際上我只是在諷喻自己的過去?我不這麼認為。地方與個人的生平及認同息息相關,我認為我有能力看出在別的史家嚴重尚未成形的故事,因為我的故事賦予我這樣的敏感度。 我的生平充滿各種情感、不安全感、同理心以及反感,當我探索與撰寫主題時,我往往援引這些感受。從我幼年在埃爾金時開始,我一直深受空無一人的建築物與空蕩蕩的街道吸引,我會在荒涼的地點漫遊,檢拾棄置的物品,想從這些無皮那種探求原來的主人的故事。正是這些人,這些最後關燈的人,最能引起我的興趣⋯⋯地方不可避免位於這些傳記的中心,因為就算只剩下地方本身,地方依然會繼續講述故事。

歷史學家凱特.布朗(Kate Brown)在本書結論章節中真誠回顧自身經歷,給這本關於反烏托廢墟的著作帶來一絲希望。她所走訪和描繪的反烏托邦之地,比如西雅圖破落的酒店、俄羅斯的封閉核區、烏克蘭的哈西迪猶太教朝聖小鎮烏曼、哈薩克的監獄城市、蒙大拿的鐵路城市⋯⋯都不是傳統意義上的廢墟或遺址,因為那些地方依然有人跡。許多人已經不在,許多人漸次遷來,還有許多人從未離開。

她抵達監獄城市卡拉干達時驚訝地發現那裡道路開闊、秩序井然,雖然居民已不是當年的那批勞改犯,雖然在一九九○年代的校園還會挖到人骨;巴拿馬酒店直到今天依然有住客,二戰時曾是十多萬亞裔聚居的西雅圖種族隔都(ghetto)的一部分,七千多名日裔美國人因為珍珠港事件一夜成為戰俘,要被送去位於西北部愛達荷州的集中營,當時來不及變賣的物件至今還儲藏在地下室倉庫;核洩漏城市依然有居民,那裡依然是機密地區,但機密不在檔案,而在身體裡,被不同陣營的科學家視作資料。這本書搜尋人們不斷流動和遷徙的影子,透過他們留下的痕跡、物件、甚至身體,點亮那些被留下的地方。

思考現代廢墟的歷史學家

凱特.布朗在麻省理工學院任教科技與社會(STS)課程。她是一位以研究現代廢墟著名的歷史學家,麻省理工新聞曾稱她為「腹地歷史學家」(historian of the hinterlands)。她的作品《無名之地的歷史:從民族邊境到蘇聯心臟地帶》(A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland , 2004)獲美國歷史學學會最佳國際歐洲史著作獎(George Louis Beer Prize for the Best Book in International European History)。

《鈽托邦:失去選擇的幸福與核子競賽下的世界墳場》(Plutopia: Nuclear Families in Atomic Cities and the Great Soviet and American Plutonium Disasters , 2013)獲美國歷史學學會的最佳美國史著作獎,也在美國環境歷史學會和西方歷史學會分別獲獎。以上兩本書也都獲得女性斯拉夫研究協會的認可。

出版於二○一九年的《生存手冊:車諾比未來指南》(Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future)曾獲美國國家書評人協會獎。這本《惡托邦記》入選《大西洋雜誌》(The Atlantic)推薦的二○一六年最佳書籍之一。她還獲得過古根海姆基金會、國家人文基金會、美國大屠殺博物館、美國學術團體協會(American Council of Learned Societies)等機構的研究基金。

誕生於一九六○年代的STS是跨學科的研究,致力於將科技置於社會情境中進行反思,麻省理工學院是STS最早開始學院化的地方。凱特.布朗的學術生涯從俄羅斯文學開始,逐漸開始傾向研究科學、技術和社會因素如何相互作用從而塑造現代世界,以及現代人與空間和環境的關係。最近新型冠狀病毒大流行,她開始了新的研究,關於土壤。她認為病毒並不只是公共衛生和醫學危機,更是生態危機。

凱特.布朗在《紐約客》中發表的散文中認為,近幾十年來,我們的生物生命之間的聯繫變得更加清晰,促使我們重新思考對自然界和對我們自己的理解。譬如大家都熟悉的林奈分類法已經開始受到質疑,因為環境災難和疾病讓我們意識到生物不能被單獨地作為分支來理解,而要關注物種之間的交流網絡。

我們對人體的看法在發生變化,人體似乎更像是一個開放的生態系統,在空氣和環境的網絡中收集各種氣體、微生物和生物。新型冠狀病毒爆發,要將身體作為一個物種的集合和一個社區的想法的確會讓人感到不安。如果我們是如此開放流動的生態系統,那麼我們在新型冠狀病毒大流行中應該如何保護自己?