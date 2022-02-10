2022/02/10,
職場

年後轉職被問期望薪資待遇，開多少才合理？三步驟教你談出漂亮數字

年後轉職被問期望薪資待遇，開多少才合理？三步驟教你談出漂亮數字
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我們想讓你知道的是

年後不少人猶豫是否轉職、跳槽，無非就是希望能獲得更好的待遇，然而，面試時是能否談到更好的薪水，是大家決定是否轉職的主因。本文將告訴大家面試談薪3步驟，幫助大家找好工作薪情好。

有網友在PTT上發文分享，自己是一名剛畢業的文組大學畢業生，日前剛到一家電子業公司面試，但到最後一關要填寫「期望薪資」時，因為自己非本科系又無經驗，擔心薪水開太高不錄取，請求網友們給意見！

文章曝光後，有網友認為原PO「應開出比預期薪水來的高，因為公司會砍價」、也一派網友認為「可以從人力銀行上的薪資起跳開始談」，而多數網友都認為「至少要比原薪多1.2－1.5倍才有跳槽的價值」、「轉職要談到1.5倍薪水才合理、談到2倍才厲害，畢竟轉換在前期有陣痛和磨合期」，鼓勵原PO「直接開40K起跳」。

面試被問期望薪資待遇，開多少才合理？ 三步驟傳授給你

面試官在面試時，通常會問到你的期望薪資待遇，為的是了解你的「最低底線」，以方便公司核薪，如果你的回答是「依公司規定」，恐怕最後收到的薪資不會很滿意；然而回答過高的薪資，你可能又會擔心超過公司核薪標準，無法進到下一關複試，甚至錯失好工作的錄取機會。

因此，薪資開價多少才算合理標準呢？求職者又該如何談到高薪呢？其實這沒有一定的標準，很多時候會因為台商、外商的差別，或是產業別、領域的不同，即便相同職務，不同公司在招募人才方面也有不同的核薪標準。

建議你在求職面試前做到以下3點，在進入薪資談判的階段時將會更有信心喊出期望數字喔！

1. 確認自己可接受的最低薪資

事先衡量自己能接受的最低薪資為多少，例如月薪35K，則找工作或面試時，薪資福利總加起來少於35K則一律排除，然而，如果公司月薪低於35K，然年薪加總起來平均超過35K，或是新公司調薪幅度高於原本的公司，則可以列入考慮。

在面試前訂下自己能夠接受的最低薪資，並且在薪資談判時，勇敢拒絕低於這個標準的薪資，才能免於讓自己將就較低的薪水，或避免入職後發現跟期待不符而萌生換工作的念頭。

2. 面試前蒐集資訊、調查市場行情

除了確認自己的期望待遇，你需要事先調查市場薪資行情，時刻關注就業市場的薪資待遇、調薪狀況，來做為薪資議價的參考基準。許多人力銀行、獵人頭公司也會公布每年度產業別、各職類的平均薪資水準可作為參考。

另一方面，大環境因素也會影響行業、職務的薪資行情，例如產業是否缺工、領域是否熱門、職務的未來發展性等，也是影響你能否談到更高的薪水因素之一！

建議求職者們可以透過網路搜尋過來人分享該公司的面試談薪經驗，並斟酌他人和自己的學經歷、專案事蹟等，來做為你議價的籌碼；此外，網路上還有許多薪資平台可以查找各家公司的薪資行情，例如行政院主計總處有提供「薪情平台」，可以設定性別、教育程度、行業等條件來查找各行業的薪資水準行情。

直接詢問已經在該領域獲業界的前輩，則是最直接有效的方式，你可以透過人脈詢問有相關經歷的學長姊和親友們，甚至可以順便請教他們當初在面試時的談薪經驗或技巧。

3. 面試時詢問公司的薪資福利制度

除了固定薪水以外，建議你在面試時進一步了解公司有關薪資津貼相關的福利，像是年終獎金、分紅、津貼、調薪制度等，因這些津貼也能換算為實際薪資來估算年薪為多少，做為多家公司比較的參考。許多小公司並不會將薪資福利制度完整寫在公司官網或徵才廣告，因此面試時直接詢問面試官是最有效率的做法。

最後，在人資詢問你期望薪資待遇時，提供你能夠接受的薪資區間範圍（底限務必高於你可接受的最低薪資），雖然公司可能給你開出期望薪水最低數字，但提供區間範圍多少能讓面試公司核薪時有些彈性，也不會讓錄取機會就此打住。

最近準備轉職跳槽的朋友們，趕緊先做到以上3個步驟，面試時再被問到「期望薪水」時，希望你能夠有信心、堅定地說出自己的期望待遇；當面試官提出「你無相關工作經驗」等話數來砍價時，也能夠勇敢拒絕！

許多人對自己不夠自信，面試時不敢議價，但其實面試時雇主和求職雙方是平等的，只要你有相對應的條件與能力，就應該勇敢開口為自己爭取。祝福大家年後轉職都能談到漂亮的薪水！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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