「災難女孩」哏圖發大財，認識NFT特性與交易相關的詞彙與術語

NFT是什麼?目前有哪些類型?

NFT全名為Non-fungible token,中文翻譯為「非同質代幣」,是一組獨一無二的數位代碼,其所有權透過區塊鏈技術加密保護與流轉。NFT與先前所介紹過的加密貨幣具有相同的技術基礎,也因此都具有唯一且不可篡改的識別代碼來驗證。

其區塊上能夠詳細加密儲存所有有關作品的詳細資訊,如創作時間點、發行者署名、交易歷史、歷任所有者等,以此來鑑定這份作品的真偽、原創性、所有權等,確保此作品僅此唯一,不存在任何其他區塊鏈上的副本。

NFT熱潮現今已席捲全球,從籃球明星卡到GIF圖,狂熱程度與網路社群的創意無限成正比。目前大宗的類型包含:圖像、畫作創作、藝術品、遊戲、球員卡、影音創作、虛擬角色、保險、GIF圖、社群代幣等。

現在凡是有任何創意或想法的人,都可以將自己的作品或數位資產透過OpenSea、Binance NFT等平台註冊上架,商品得標者可以擁有這項資產的所有權,而藝術家則仍保留作品的版權與複製權。

大部分的NFT只是純粹具有收藏價值,功能有限。不過有些NFT在虛擬世界中是具有實際用途或具互動性的,例如有些具遊戲性質的NFT。比方說以太坊區塊鏈上的謎戀貓(CryptoKitties),凡是在遊戲中飼養的小貓,即可以繁殖新貓,並將其屬性傳遞給新貓。

另一個例子比方說Axie Infinity遊戲中, Axies人物可以升級並購買裝備等,也可以上架到NFT市場上公開交易。現在,就讓我們先來學習與NFT特性和交易息息相關的關鍵詞彙與術語吧!

Fungible (adj.) 易於等值交易的;同質性的

這個詞彙抽象的概念使得NFT變得艱深難懂,但只要了解其意涵,就能掌握NFT最核心的特點。NFT與加密貨幣都是建構在區塊鏈技術之上的數位資產,兩者同樣都不可複製且具稀有性。但NFT與虛擬以太幣最大的不同在於其交易後所得之物的同質性,每個NFT之間的市場價值都是不同等、非同質且不可分割的。

例如,用一個​​以太幣交易另一個以太幣,你將擁有完全相同的東西。然而,每張NBA球員卡NFT都是不可替代與不同質的。如果你將其換成另一張卡,您將擁有完全不同的東西,價值也會隨著個別球員卡的內容浮動。

Physical money is a fungible asset, meaning you can exchange 5 $1-bills into 1 $5-bill and they will be worth exactly the same.

實體貨幣是一種可等質交易的資產,這意味著你可以將5張1美元的鈔票兌換成1張5美元的鈔票,而它們的價值會完全相同。

Floor Price (n.) 地板價;底價

這個詞本意指一樣商品可以出售產品的最低價格。而在NFT市場術語中,表示一個人成為某項NFT計劃成員所需的最低金額。底價由該計畫中NFT擁有者設定,並在交易所中接受競標,競標者還是可以投出更低的價格,但這類的交易幾乎不可能成立。

NFTs being sold at floor price often have properties that are not rare and therefore do not create additional value.

以底價出售的NFT通常具有並不罕見的特性,因此無法創造額外價值。

Tokenomics (n.) 代幣經濟;代幣經濟學

由token與economics兩個詞組合而成的新單字,表示隨著各類貨幣、區塊鏈代幣交易而衍生出設計、鑄造、交易、規範等的經濟活動,並且強調在研究各種虛擬代幣的供需關係。

例如OpenSea這個NFT中心化交易所就是這類經濟活動中的重要角色,研究鑄造NFT數量與代幣價格間的關聯也屬其一環。

NFTs have gained prominent attention in recent times while driving interest in tokenomics, especially with high-profileNFTauctions.

NFT在近期尤其是備受矚目的NFT拍賣中,不僅啟發人們對代幣經濟學的興趣,更引起大眾的高度關注。

Smart contract (n.) 智能合約

「智能合約」這個術語特別指網路世界中在滿足特定條件下,兩方或多方之間自動執行的協議。由於它不需人力介入即可自動執行,並且是在區塊網路上強制執行的,所以多數都具不可逆轉與不可修改性。

在去中心化的經濟市場中,智能合約能確保交易準確執行,並且在區塊鏈技術的協助下永久地完整紀錄交易歷史、過程、雙方細節等。

A key characteristic of smart contracts is that they are trustless, meaning they can eliminate the need for third-party intermediaries.

智能合約的一個關鍵特徵是去信任化,這意味著它們可以消除對第三方中介的需求。

Trustless (adj.) 不值得信任的;不需依靠第三方擔保的

Trustless原始的詞意為形容人「毫無信仰;無法信任的」,但在虛擬貨幣與NFT市場中,表示不需要透過第三方但書的交易行為或資料傳輸。基於區塊鏈的特性,能夠省去中央金融機構的審查,並同時達到有效率、保密的目的且避免人為篡改資料的風險。