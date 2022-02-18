專訪「目目咖啡」謝文娟：在台東巷弄飄香的折蛋捲，是來自馬來西亞的鄉愁

台東更生路右轉進入一條不起眼的小巷，一間咖啡店正默默營業著，昏暗的燈光點綴冬天的傍晚，彷彿在召喚路人走進這溫暖小店。門口的立牌寫著「目目咖啡」，入口處是滿滿的蕨類植物。透過落地玻璃門可以看見店內的老闆娘在整理咖啡吧台，老闆則在一旁挑咖啡生豆。推開門，老闆娘抬頭看見我說：「你來料！」熟悉的鄉音讓我瞬間以為自己回到馬來西亞。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 駱芷萱

一切從Kuih Kapit說起

首次走入「目目咖啡」是在去年暑假，我偶然發現咖啡廳一角櫃子上售賣馬來西亞傳統年餅Kuih Kapit（折蛋捲），便猜想咖啡廳經營者是否為馬來西亞人。再經過詢問之後，確認了老闆娘謝文娟來自馬來西亞森美蘭州。「因為自己想吃就試著做，也想放在店裡賣賣看。」謝文娟分享賣折蛋捲的初衷，那時她在逛意見台灣的二手店，她的目光在雜亂的貨品中很快就鎖定在一架電子蛋捲機。

二手電子蛋捲機一次只能做兩片，烤完要趁熱對折兩次，十分費工。「我在網上找食譜，到印尼的店去買材料，因為如果用台灣的米粉和木薯粉，味道和口感會不一樣。」謝文娟在馬來西亞沒有做過折蛋捲，來台灣之後因為想念家鄉美食才開始學習。她解釋，台灣的蛋捲用的是麵粉，馬來西亞的則是米粉。

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相較於馬來西亞傳統的折蛋捲，謝文娟會把蛋捲折得比較扁，因為想把一盒塞滿，可以讓客人吃得過癮。折蛋捲在馬來西亞是過年才會有的糕餅，謝文娟想要在非過年期間也吃得到懷念的家鄉味，因此決定在咖啡店裡售賣，當作配咖啡的小吃，而過年也推出限量折蛋捲禮盒，受到的熱烈反應，折蛋捲機也從一開始的一台累積成今天的6台。

除了折蛋捲，謝文娟也會做其他馬來西亞傳統小食如椰子餅、雞仔餅及沙琪瑪。這時李承仰插一嘴說：「這裡的不好吃，你們那邊比較好吃。」謝文娟更驕傲地回覆：「是不是，你們太遜了。」

從美術系到咖啡廳

謝文娟在27歲來台灣，就因為姊姊一句「我們來去台灣唸書好不好？」便衝動走上來台這條「不歸路」。那時的她正在新加坡工作，但因為成長於經商家庭，從小便要幫忙家裡工作，因此對「上班」並沒有太大的熱誠。而那時姊姊的提議無意間成為謝文娟逃出規律上班生活的救命稻草，而她從來不曾後悔這個決定。

念了一年的僑生先修班，謝文娟就讀台灣藝術大學美術系，大學畢業繼續升學到台北藝術大學念研究所。謝文娟分享，她在學美術之前對美術的想像可能是水彩、素描、油畫等等，但修讀美術系之後打開對美術狹隘的定義，發現創作不只有傳統的那幾種方式。

目目咖啡是老闆李承仰住家一樓的空間，裝潢簡單，甚至可以說沒有裝潢。我在拍攝吧檯時，謝文娟不好意思地說架子上東西又多又亂，有空得收拾一下。或許是因為沒有刻意的佈置，這樣的咖啡廳給人一種舒適的居家感，就像在自己家裡的客廳。牆壁灰白色，地板是原本碎石的磁磚，店內的桌子、椅子、櫃子、時鐘等都是他們收購的二手商品。雖然謝文娟說她已經很久沒有做美術相關的設計，但二手家俱的擺設可以隱約感受到獨有的藝術氣息。

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來台生活沒有想像中簡單

回憶起當年剛嫁到台灣來，謝文娟申請永久居留證之路充滿波折。那時目目咖啡才剛開始營業，李承仰形容營收「真的很可憐」，加上他們已經花費許多金錢在購買咖啡機、器材、家俱，字面上看起來是一家虧錢公司，因此讓申請程序變的十分困難。「我們其實是在揣摩他們（內政部移民署）要的是什麼，承辦人看到我們送審的資料都覺得我們通過的機率根本不大。」李承仰繼續說，他們必須將謝文娟所有能力攤開來讓他們審核 ，證明若咖啡店的事業做不起來還有哪些技能可以養活自己。

當被問起為何選擇相對安靜的台東來開咖啡廳，而非繁華熱鬧的台北，李承仰笑說：「在台北混不下去了。」若在台北開咖啡廳，謝文娟認為要有一定的資本來負擔創業初期不賺錢的時段，但在台東創業初期若生意不好，依然可以勉強過得下去。不過相對地，台東人口根據2021年數據統計只有大約21萬人口，而台北是台東的10倍左右。李承仰舉個有趣的比喻：「台東就像是賭小的，贏了就賺一點，輸了也不會很心疼。」

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台灣哪裡吸引你了？

來台灣生活這些年，謝文娟最喜歡的台灣美食是臭豆腐及牛肉麵，最喜歡台灣的風景則是台灣的人。謝文娟認為台灣人非常友善，但有時她會稍微感受到一些因為不熟悉而產生的誤會，「他們會對多元種族的敏感度很低。」她開玩笑說丈夫經常問她印度人和菲律賓人的差別。

謝文娟曾在新加坡工作，因為語言環境以英文為主，而英文能力有限的她在溝通及交朋友上較為困難。來到台灣，母語為中文的謝文娟解決語言上的障礙，生活也較輕鬆。比較兩個絕然不同的國家，謝文娟也說新加坡的生活是模版化生活模式，不太有模式以外的容忍空間，而大多數人尋求的是安穩的生活。「台灣制度以外空間比較寬廣，這是我很喜歡的一點。」

目目咖啡經營了6年，我詢問兩位老闆的經營理念，正在挑豆子的老闆抬頭毫不思考邊笑邊說：「沒有理念。」謝文娟即刻向我解釋，他們只是單純想要把咖啡及甜點認真做好並與人分享，「做久了該成為朋友的就自然成為朋友，我們不會刻意去跟客人聊天，我都會給客人空間。」

目目咖啡空間小小的，也沒有什麼華麗的裝潢，但都是李承仰與謝文娟喜歡的樣子。他們到二手店買了看得順眼的舊貨家具擺在店裡，在架子上擺放從家裡帶來喜歡的書，泡著自認為好喝的咖啡，烘著自己愛吃的甜點。他們跟隨自己的步調在緩緩移動的台東，過著心目中理想的日子。