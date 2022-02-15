【野人山海經】不曾殺生的我，開始下海「射魚」後的生命思辨之旅

第一次用魚叉射魚時，我失誤了。

魚叉擊中一條大魚，但沒打中要害，牠拚命掙扎，我則手忙腳亂的把魚拖上岸。

魚兒看起來很痛苦，我一咬牙，抄起石頭砸牠腦袋，希望幫牠解脫。然而即使腦袋被砸扁，鮮血流得到處都是，牠依舊活著，我按住牠的手不停顫抖，一股強韌的生命力和我的雙手搏鬥。

我從小養尊處優，從來沒殺過東西，此刻早就嚇壞了，幾乎要哭出來地砸石頭。

「拜託你，快死、快死、快死啊......！」

一段歲月之後，我的漁獵技術純熟了，現在的我，能在波濤洶湧的海裡直接「活締」，也殺過其他牲畜了。人類的適應力很強，如今，殺生的不適感已經越來越淡，但我永遠忘不了，那條被砸扁腦袋仍奮力想跳回水裡的大魚。

活締： 活締可粗分為腦締和神經締，有些打魚人在捕獲當下，會直接在大海裡替魚「腦締」，一般來說被捕獲的魚會很緊繃，但活締處理後，獵物全身會放鬆下來，能一眼看出牠解脫了。這種做法較為人道，肉質也更鮮美。不過，通常打魚人並非出自人道，而是現實考量。 揹著一堆掙扎的活魚游泳是很辛苦的，尤其牠們的鰭刺偶爾還會扎到你的屁股。雖然在大海裡載浮載沉，被浪打來打去還要一邊活締也很辛苦，但相較之下還是輕鬆一點。

藉由那段體驗，吃了30年肉的我首次開始思考，也許「剝奪生命」是一堂重要學分，古早時代是必修課，現代則是選修課。

嚮往「實踐生活」

我從小在都市生長，擅長念書、比賽，畢業後找了份還行的工作，勉強算是現代社會價值觀下的好青年，然而這樣的我，卻對學校和專業領域外的事一無所知。

「現代的糧食生產端，離消費端太遠。」

多年前在一場餐會初次聽到這句話，講的是農業分層剝削和浪費糧食，但我卻聯想到現場buffet所提供，剛入口的培根雞肉捲。

我嘴裡的培根、雞肉是從哪來的？我正在吃雞和豬對吧，這些動物是怎麼死的？很痛苦嗎？動手殺牠們的人也不好受吧？在辦公室動動腦袋就輕鬆得到了它們，這真的可以嗎？

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在我腦袋中，這段道德思考走了很久，過程、理由我不想寫，容易跑題，總之最後走向兩個終點：

從此不碰肉食，盡可能不使用動物製品。 親手去殺死一些動物。

我的實踐方式：射魚

「什麼？殺魚我也會啊，那跟殺豬、殺牛比起來根本沒什麼血腥啦！」

這樣的類比甚至滑坡常常出現，然而「我的痛楚在你之上」這種衡量方式並不恰當，每個人有條件差異，遭遇也不盡相同，想用自身經驗否定別人的感受，是需審慎思考的。

以我來說，對於海洋生物，我有很特別的感情。

我曾在墾丁國家公園做生態解說，後來更在一間注重環保的潛水店成為潛水教練，很自然覺得魚就是朋友，當時甚至對捕捉、食用魚類都有牴觸。而且，用長矛刺穿在大海裡優游自在的魚，跟去市場買一條半死不活的來宰，真的不一樣。

真的不一樣。

看見射魚

第一次看見射魚，是十年前在墾丁後壁湖出水口，一名只穿著白內褲，膚色黝黑的老人，拿著一支我從未見過的工具，他直接跳到海裡，不停向下游，游向大海深處，我漸漸看不清他的身影，只有那件顯眼的白內褲，直到連內褲都看不見。

半個小時後，我在岸邊看到他扛著兩條大魚，慢慢走上岸。當時「自由潛水」還不普及，從小愛游泳的我對「游泳」有了全新認知：人不只能往前游，還能往下游！水裡的空間是三維的！更驚訝的是，它不僅是運動，還可以是一種獲取生活所需的方式。

學習射魚

幾年後，我自學了自由潛水。某天在海邊看到一個老人，腰間掛著三尾龍蝦，拿著魚叉走上岸。

我知道機會來了，上去纏著他，嚷嚷著要拜師、請吃檳榔，終於學到一點基礎。當時，老人雖然口述方法，但並沒有讓我拿魚叉，只讓我隨他泅潛在浪濤中採海膽和螺貝類，也因此發生親手用魚叉時，射到魚卻弄不死的慘事。

第一次獲得獵物的晚上，我做了紅燒魚，並在餐前做了一套感謝食物的儀式，就如同各地都有的傳統文化一樣，我使盡全力的品味那條魚，並幻想牠成為我活下去的能量。

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要殺的動物，我們不取名字

最近認識一位創業青年，他曾養了一隻山豬「波波」，後來波波不幸死在獵人的槍下。直到如今，他開的民宿仍有波波的生活痕跡：照片、圖畫、器皿，看得出青年非常愛波波。

然而前些日子砍柴的時候，他突然興奮地跑來，向同行的原住民大喊：「你們有沒有帶獵槍？有山豬啊！就在外面！」彷彿一個孩子看到聖誕老人送禮物的樣子。

為什麼同為山豬，他的情感能切割開呢？我沒問他，也不知道他的實際想法，卻想起我養過許多家禽、家畜的阿嬤曾說過的話，或許能將此情感該括一二。

「要殺的動物，我們不取名字。」

素食與殺生何干？

素食＝健康＝讚。

素食＝環保＝讚。

素食＝大便不會黏屁股＝讚。

素食＝愛護動物……等一下，這我不認同。

我認為素食跟殺生問題一點關係都沒有。並不只因為肉很好吃，而是我看不出素食和不殺生有關聯，吃素也不會令我認為自己減少殺生了。

人活著就是一直在掠奪生命，無論你怎麼活。

假如我吃全素，環境永續、生態友善全部達標好了，然而種五穀蔬果，也必須破壞許多動物的棲地，其種植、收割的過程，也是一場場環境劇變和生態毀滅，講更直觀的，我們食衣住行，是建立在多少生命之上呢？開車上路，路邊很多八哥鳥對吧，為什麼八哥總是在路邊？他們在吃我們一路撞死的昆蟲、小動物甚至同伴屍體啊。這些殺戮你感受不到，但感受不到就沒殺生了嗎？沒有直接下手就沒殺生了嗎？