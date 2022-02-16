《像冠軍一樣思考》：通往成功的鑰匙是拒絕成為受害者，留下來戰鬥

文：比爾．貝斯維克（Bill Beswick）

拒當受害者——從挫折中站起來

我擔任英格蘭籃球隊教練已經是三十多年前的事，多年來，隊長保羅．斯汀普森（Paul Stimpson）一直與我保持聯絡。有次聊天時保羅提到，第一場比賽落敗時我們一起走出球場，我建議隊長在第二天的練習第一個到場。如果隊長拒絕成為失敗者，主動出擊，那麼整個球隊更有可能追隨隊長的腳步。

高水準的表現是一種持續的挑戰，有時會因為無法滿足自己和他人的期望而帶來威脅。這樣的關鍵時刻決定了許多人的成敗，通往成功的鑰匙是拒絕成為受害者，留下來戰鬥。

受到挫折而在精神和情感上受苦時，球員擁有的最大資產通常是家庭伴侶。才華出眾的橄欖球員克里斯摔斷腿時，他的妻子林恩是他康復的關鍵。球隊裡的每個人都知道，克里斯為了進入一軍付出巨大的努力，斷腿對他來說是多麼大的挫折。

林恩在電話中提醒我們注意克里斯有多麼震驚、憤怒，不肯復健，說他無法繼續前進的狀態是一種精神麻痺。家訪時，我用心傾聽克里斯表達他感受到的憤怒和傷害，不加任何評判，這對他開始康復很重要。發洩完以後，克里斯才能取得進展，處理自己的情緒，然後解決問題。

下一步是讓克里斯從逃避轉變為接受，消滅責備的心態，使他的精神狀態從困在過去轉為聚焦現在和未來。具體步驟是幫助克里斯了解，追求高水準表現的過程中，挫折是挑戰的一部分，然後把挫折重新定義為可能使他變得更強大的機會，而不是對未來比賽的威脅。

林恩再一次介入幫了很大的忙，她設計了一個月曆掛在廚房，標明克里斯康復的時間表，隊醫和物理治療師告訴他們的每一個康復階段預估日期都圈示在上面，克里斯可以清楚看到多少天以後他可以開始走路、游泳、騎自行車、輕度訓練然後重新加入團隊。每天晚餐前他們會在日曆上劃掉一天，他們共同決定的目標是努力復健，提早一週完全康復。

漸漸的，我們要處理的情緒變少，資訊變多，克里斯的情緒能量重新導向積極的目標。另一個重要的時刻是克里斯問：「我怎樣才能恢復得更好？」許多人能夠恢復健康，卻未能把康復的過程視為意義重大的學習時刻，讓技能和行為模式「歸零重開機」。克里斯開始看到一連串的小成功，信心增強，最後如同林恩的預期，比專家預估提前一週回到了團隊。不久之後，他又回到了一軍，之後的職業生涯長久順利成功。

湯姆是足球聯賽球隊的固定先發，他和克里斯一樣遭遇了挫折，突然被降為替補球員去坐冷板凳。他的反應很糟糕，從他練習時的肢體語言和行為可以看出他正在成為一個典型的受害者。我們的第一次談話讓他釋放了情緒，第二次談話處理了藉口和責備。湯姆是個真誠、有想法的年輕人，他開始接受責任。慢慢的，湯姆的心態從受害者轉變為鬥士心態，把他感受到的批評重新詮釋為砥礪他把握機會表現更好的挑戰。我們開始討論在接下來的比賽中，他做為替補應該怎麼表現，索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）是他可以效法的榜樣。

索爾斯克亞是天賦超卓的球員，職業生涯大部分時間在曼聯擔任替補，有「超級替補」的美名，因為他後備上場時總能帶動積極的氣氛，經常贏得勝利（最令人難忘的例子是一九九九年歐冠盃決賽，索爾斯克亞在加時賽踢進了曼聯的致勝球）。擔任替補對球員來說並不容易，但索爾斯克亞創造出一種徹底積極的心態，當比賽在球場上進行時，他保持全神貫注投入到比賽中，所以等到他上場時，身心都做好了萬全的準備。

湯姆認同了「有影響力的替補」楷模後，他的態度和行為就發生了變化。下一次比賽中，當他在最後二十分鐘上場時，他很清楚自己的角色，帶著活力和決心扭轉了情勢（雖然很可惜最終結果沒有改變）！他的表現讓他在下一場比賽重新回到了先發陣容候選名單。

克里斯和湯姆二個人都更清楚意識到，遭遇挫折後他們第一個反應是允許情緒占據主導地位，結果妨害了學習和進步的能力。他們的經歷使他們有了新的認識，亦即挫折是暫時的，令人遺憾，但若在挫折之後探究學習（「如果可以重來，我應該怎麼做？」、「下次我將如何處理類似的情況？」），就能積極反彈，產生復原力和心理韌性去面對未來的情況。他們可以選擇感到沮喪，或選擇全心投入改進。他們二人都學會「放下」挫敗感，認真努力，聚焦於下一步。

我工作的一個重要部分是幫助正在經歷艱困挫折的團隊和個人，工作過程始終不變的第一步是檢查受害者的跡象，包括找藉口或責備他人，不接受批評或回饋意見，抵制學習和改變，躲避壓力當鴕鳥，接受平庸的表現。

心智是關鍵戰場，在這類情況中，我的工作是幫助心態改變，從麻痺否認轉變為積極恢復的展望。

在生活中我們每個人都會遭受挫折和失敗，但不應該耿耿於懷或一蹶不振。最好的作法是將其視為需要克服的挑戰，從中學習，如此才能從這個過程中浴火重生，變得更強大、更有彈性，更有經驗應對未來的挫折。

行動要訣

下一次遇到不幸的情況時，試著遵循以下的指導方針，這些原則幫助過克里斯、湯姆和其他許多人：

接受失敗是旅程的一部分，不因此洩氣喪志。

克服負面的情緒。

培養足以自豪的挫折復原力，著手制定恢復行動計畫。

從每一次挫折中學習，成為一個更強大的人。

書籍介紹

本文摘錄自《像冠軍一樣思考：運動心理學大師的20個思維訓練，成功從心態開始》，商業周刊出版