王溢嘉：著名的「把自己的良心抬高一厘米」，就是典型的「心靈雞湯」

文：王溢嘉

在日常生活裡，我們雖然很少面對「良心」這個問題，但卻遲早必須面對。對什麼是「良心」和「良心的選擇」？如果自己曾經好好想過，那麼當關鍵時刻來臨時，才不至於六神無主。

下面這個案例可以提供我們很好的省思。

一九八九年二月，某個煙雨濛濛的傍晚，二十二歲的東德青年克里斯・格夫洛伊悄悄翻越柏林圍牆，想逃到西德去，結果被東德的圍牆守衛英格・亨里奇開槍擊斃。

一九八九年底，柏林圍牆被推倒，東西德又歸於統一，克里斯成為這堵惡名昭彰的圍牆下的最後一名遇難者。

一九九二年二月，開槍射殺克里斯的英格在統一後的柏林法庭上受審。法庭判處英格三年半徒刑，不得假釋。英格的辯護律師說：「這些士兵只是執行命令的人，他們根本沒有選擇的權利，誰在這個崗位上都得這麼做……。」

但法官並未採納律師的意見。西奧多・塞德爾法官解釋說：「這個世界在法律之外，還有良心。當法律和良心發生衝突時，良心才是最高的行為準則。法律要你殺人，但你明知逃亡者是無辜的，明知他無辜而殺他，就是有罪。身為守衛，不執行上級的命令是有罪的，但槍打不準則是無罪的。作為一個心智健全的人，此時此刻，你有把槍口抬高一厘米的權力，這是你應主動承擔的良心義務。」

這個案例和西奧多法官的解釋，成了法學界的一個珍貴教材與典範。但它不僅在提醒法律人，更是在提醒所有人：在看似別無選擇的情況下，我們都有「把自己的良心抬高一厘米的選擇權力」。

不久前，我又在網路看到上面那個事件更多的報導與討論，才發現原本讓我覺得「非常真實」的事件，其中竟然有不少簡化、誤導、甚至虛構的成分，而讓我產生更大的感觸。

整個事件，雖然時間、年齡和「最後一名遇難者」的說法有出入，但被射殺的克里斯、射殺他的守衛英格、辯護律師、主審法官賽德爾都是正確的，不過當天想翻越圍牆的還有另一位克里斯的朋友克里斯汀・高迪安，而開槍的東德守衛有四名，除了射殺克里斯的英格・亨里奇外，還有將克里斯汀射傷的安德烈亞斯・庫恩帕斯特，以及只對空鳴槍的彼得・施米特與邁克・舒密特。

這四名守衛是同時被起訴的，在一審時，射殺克里斯的英格也的確被判了三年半的徒刑，而將克里斯汀射傷的安德烈亞斯被判二年緩刑，至於對空鳴槍的彼得與邁克則無罪釋放。我原先看的報導將這些省略，也許是認為無關宏旨，但我覺得可能是為了「製造單純且黑白分明的效果」而有意省略的。

整篇報導的重點是主審法官賽德爾在判決後所說的那一段話，特別是：「這個世界在法律之外，還有良心。當法律和良心發生衝突時，良心才是最高的行為準則。……作為一個心智健全的人，此時此刻，你有把槍口抬高一厘米的權力，這是你應主動承擔的良心義務。」聽起來真是擲地有聲，但我看了幾分相關資料，發現賽德爾當時並沒有說過這段話。

比較可信的是他說過：「不是一切合法的就是正確的」、「即使在東德，正義和人性也可以被理解和奉行。殺死那些只是想離開東德領土的人，是違反基本人權的罪行。」、「在二十世紀末，代表權力機構去殺害民眾時，沒有人有權利忽視自己的良心。」

至於那句最撼動人心的「此時此刻，你有把槍口抬高一厘米的權力，這是你應主動承擔的良心義務。」更是為了「凸顯教化作用」而無中生有刻意加上去的，一個有法學素養的法官是不可能在大庭廣眾下說出這種話的。

事實上，賽德爾將射殺克里斯的英格判了三年半徒刑及其理由，也沒有「成為法學界的珍貴教材與典範」，反而激起很大的爭議，被指為是針對東德法律及東德人民心懷成見的「政治審判」、「令人失望」、「讓法律尷尬」，一些東德民眾還發動請願，不滿「小嘍囉被吊起來，大傢伙卻自由了」，認為真正應該追究責任的是東德的高階領導人，而非奉命行事的守衛。

當時，類似這種「轉型正義」的案件很多，因為爭議不斷，在一九九三年，針對英格的三年半徒刑就被暫停執行；而在一九九四年的最後一次審判時，他被改判兩年徒刑，但緩期執行。

其實，當年的初審法官還有英格伯格・特佩魏因，他雖然也認為英格應判三年半徒刑，但所持理由並非「良心勝過法律」，而是就法論法，他指出東德法律同樣要求阻止犯罪的手段，須與犯罪本身的嚴重程度相稱，「一個沒有武器的個體邊境翻越者，對其他的人和物並沒有顯著的危險性」，它不需要使用足以致命的力量（射殺）來防範，大家有理由預期守衛將採用「最溫和的手段」來阻止越境者，譬如「只針對腿部射擊」。

「當法律和良心發生衝突時，良心才是最高的行為準則。……此時此刻，你有把槍口抬高一厘米的權力，這是你應主動承擔的良心義務。」聽起來雖然也無懈可擊，但若把「良心」無限上綱，那麼二戰時轟炸柏林的盟軍、在日本投下原子彈的美國飛行員，是不是也應該將炸彈投到山裡或海中？如果當年是盟軍戰敗了，那麼這些飛行員是不是也該因犯了「良心罪」而被判刑？

當良心（正義）與法律發生衝突時，多數法界人士都贊同知名的德國法學家古斯塔夫・拉德布魯赫所說：「我們要追求正義，同時也要尊重法律安定性，因為後者構成了前者的一部分。」尊重法律的安定性，即尊重現有的白紙黑字的實證法律（即使被某些人認為是惡法，也應修法），而非訴諸抽象、籠統、因人因時而異、高度不確定的「良心」。