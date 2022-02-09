泰國公衛部宣告大麻合法化，民眾未來自行種植須向在地政府登記

（中央社）泰國公共衛生部長阿努廷8日簽署公文，宣告大麻正式從毒品管制名單中移除，泰國民眾可以種植大麻，但必須向政府登記。泰國政府期盼藉此提高大麻的經濟價值。

泰國政府在2019年修改《麻醉品法》（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，政府部門、經過政府部門核准的私立教育機構以及獲政府核可的農民才能種植醫藥用大麻，不過農民不能以個人身分申請而必須成立社區型的企業。

政府進一步在2020年底放寬醫用大麻相關規定，讓醫生、病人及傳統療法施行者也可申請種植醫用大麻，並允許醫藥產品製造商未來可以出口醫用大麻產品。

儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第五級管制毒品，泰國政府為了進一步促進大麻的經濟價值，公共衛生部在2020年底公布將大麻特定部位從管制名單中移除。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2018年9月 ，泰國曼谷的一名警察在新聞記者會展示大麻花蕾。

大麻中含有的四氫大麻酚（THC）會讓人有興奮感，大麻二酚（CBD）則會讓人有放鬆感。花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中。公共衛生部2020年底放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等，放行部位可以加在食品、化妝品和保養品中，在泰國食品界和商界蔚為一股風潮。

泰國政府今年採取更進一步的動作，要讓大麻成為泰國的綠色經濟作物。泰國肅毒委員會（Narcotics Control Board）1月25日通過公共衛生部提案，正式將大麻從毒品管制名單中刪除，也就是大麻所有的部位都不再列在管制名單中，不過大麻萃取物中四氫大麻酚的含量必須低於0.2%。

肅毒委員會通過提案後，這份提案再送回公共衛生部，8日由阿努廷（Anutin Charnvirakul ）簽署公文，接著將在王室公告刊登120天後正式生效。

Photo Credit: AP 達志影像 2021年11月18日，泰國曼谷的一家餐廳工作人員正準備為顧客端上一塊附上大麻葉的披薩。

阿努廷表示，在現行規定下，民眾種植必須以社區企業的身分申請，等提案正式生效後，民眾可以不受限制自行種植大麻，但必須向所在地的政府登記。

阿努廷表示，放寬對大麻的管制後，可以增加經濟效益，政府有5大目標，包括讓大麻具有醫療價值、讓民眾可以把大麻用在自我治療、讓大麻具有經濟和商業價值且創造工作機會、鼓勵與大麻有關的研究以及避免民眾錯誤使用大麻。

阿努廷表示，這是大麻在泰國發展的一個新的開始，民眾可以自行種植，用在醫療或是商業用途上，但必須受到適當的管制，政府會制定規則，確保大麻用在醫療、研究以及符合法律規定的產品上。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範