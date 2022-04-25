以色列《回歸法》與「誰是猶太人」大哉問：為什麼皈依猶太教、娶了以色列太太仍無法成為公民？

今（2022）年1月初，在耶路撒冷位於市中心的內政部前，一位男士頂著凜冽的天氣，在此展開絕食，抗議以色列內政部多年來以各種理由拒絕他的公民身份申請。這名男士名叫大衛・本－摩西（David Ben Moshe），來自美國馬里蘭州的巴爾的摩，生長在基督教家庭的他，在巴爾的摩時在正統派猶太教（orthodox Judaism）拉比指導下，皈依猶太教。

過去四年半，他先是以猶太人身份向以色列內政部申請依《回歸法》（Law of Return）獲得以色列公民身份，在遭拒後，大衛轉而憑藉妻子為以色列公民、以依親方式申請身份，卻也沒有獲得內政部的正面回應；今年初，大衛終於決定在耶路撒冷內政部前絕食抗議，並表示除非獲得內政部對於身份申請案的正面回應，他將不會停止抗議行動。

絕食開始八天後，內政部寄了一封電子郵件給大衛的律師，承諾他將在明（2023）年1月1日以前，獲得猶太移民身份。不過，以色列內政部並沒有解釋，何以這個過程必須耗時將近一年。

根據以色列國會在1950年制定的《回歸法》，所有可以證明自己為「猶太人」的非以色列公民，可以「回歸」（make aliyah）到以色列，獲得公民身份；與其他移民管道相比，適用《回歸法》的猶太移民可以享受相對快速的移民方式。

迎接美國猶太移民的歡迎典禮，攝於2009年8月｜Photo Credit: 以色列新聞局（Moshe Milner）

以色列《回歸法》這樣的移民方式，在國籍取得上反應一種血統主義（jus sanguinis）的精神，目前絕大多數國家的國籍法都包含根據血統主義取得公民身份的途徑，最常見的就是子女自動繼承父或母的國籍。

但像是以色列《回歸法》這樣，讓父母沒有以色列國籍、但可以證明血統的外國人取得國籍的作法，則相對少見，比如西班牙於2007年立法，讓在西班牙內戰期間及佛朗哥（Francisco Franco）政權統治期間，因政治迫害離開西班牙者，此外西班牙也對在15世紀時遭受驅逐的猶太裔後代，給予類似的權利。

其他像是法國、德國、波蘭、匈牙利、希臘等幾個歐洲國家，以及像是迦納與賴比瑞亞等非洲國家，也基於歷史因素，允許可以證明特定血統的外籍人士，以相對快速的方式取得國籍。

但是，如何證明自己的「猶太血統」或「猶太人身份」，又是另外一門學問。許多企圖藉由以色列《回歸法》取得以色列國籍、在以色列生活者，必須符合以色列內政部、及該國首席拉比（Chief Rabbinate，又譯：總拉比院）設下的標準，這些標準往往混雜了對於血統、宗族或宗教等定義上的分歧。

Haredi-Free Reform

今年1月初，以色列宗教事務部長（religious services minister）卡哈納（Matan Kahana）發布政府對皈依猶太教程序的改革計畫；他指出，這項改革對境內45萬、擁有猶太血統、但不被正統猶太教承認為猶太人的公民，可望有正面的影響。推動這項改革最主要的原因之一，是因為在以色列，許多關乎私人身份、如結婚與離婚等程序，是由各宗教體系負責，這導致不被正統猶太教承認為猶太人者、且不是穆斯林或基督徒的以色列公民，無法在以色列境內結婚。

儘管這項改革會對正統猶太教造成某種程度的挑戰，但包括拉比兼前國會議員扎克曼（Chaim Druckman）在內的少數正統猶太教拉比，已經公開支持這項改革。

以色列當前的皈依猶太教程序由該國首席拉比主導控制，但該機構主要由哈雷迪猶太教（Haredim或ultra-orthodox）拉比控制，在當前的機制下，以色列全國只有幾十位拉比及四間皈依法庭（conversion courts）可以進行受到「官方」認可的皈依過程。

這裡的「官方」主要是指在進行個人事務上所需要的「猶太人身份」，比如說，當一位以色列男性與一位以色列女性想要在境內依猶太人身份結婚時，他們必須能證明自己是首席拉比認定的猶太人，若其中一位是透過皈依成為猶太人，那麼唯有上述此管道會受到認可，讓兩人得以在以色列境內結婚。

換句話說，若皈依者是依據改革派猶太教（reform Judaism）或保守派猶太教（conservative/masorti Judaism）進行的皈依（註1），其猶太人身份不會得到首席拉比認可，此人就無法在以色列境內依猶太教程序結婚；宗教部長所計畫的改革，並不會改變這點現狀。

改革重點在於，將執行皈依的權力由首席拉比「下放」到地方，讓地方拉比負責執行皈依，同時設立一個中央系統與委員會，負責制定皈依規則，並監管皈依過程，一旦首席拉比或中央系統及委員會發現地方拉比違反皈依規則，前者有權將後者開除；如此一來，便能確保全國的皈依過程是遵循統一的規則，而避免地方拉比各自為政的狀況。

同時，宗教事務部長卡哈納選定「佐哈爾」（Tzohar）這個正統猶太教組織中的一位拉比布魯納（Benayahu Brunner），負責皈依事務；但「佐哈爾」雖是正統猶太教組織，立場卻向來較為「自由」，該組織長期致力於化解世俗與信教以色列猶太人之間的鴻溝，在像是婚禮與猶太教潔食法規上，企圖將權力從首席拉比手中解放；因此卡哈納欽點布魯納之舉，很快引起哈雷迪政治與宗教領袖的強烈批評。