用一襲競技服就能「以體育搞政治」，黃郁婷絕非政治敏感度差

文：黎時潮

想讓敵對國家的主要政黨與支持者間產生巨大矛盾、甚至可能造成選票大量流失的結果，需要花多少代價？不多，一襲競技服而已。

黃郁婷掀起台灣的冰風暴

過年前，代表「中華台北」參與中國北京冬季奧運比賽的選手黃郁婷，在她的社群媒體上貼出穿著中國隊運動服練習的影片；此舉當然引發軒然大波，即便黃郁婷之後刪除影片，並發文致歉，但仍無法緩解國人怒火。許多綠營支持者甚至認為，如果體育署不能針對此事給個交代，是對台灣國格的極大傷害。

此外，常常和蔡總統領導下的執政黨唱反調的吳祥輝，義憤填膺地在臉書發文表示：立刻召回黃選手、取消她的參賽資格、教育部長和體育署長立刻下台。這種情緒煽動說法，完全忽視了，依法，體育署只是奧會的輔助機構，而非監督機關。

甫當選台中第二選區立委的林靜儀醫師臉書文說得很清楚，體育署無法干涉奧會與選手參賽權事務。如果體育署真的強力介入，中華奧會向國際奧會告狀，最嚴重的情形會是，台灣運動員將無法參與國際賽事。

很多人可能忘了，為何台灣會舉辦威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，就是因為那時候台灣球員無法出國比賽，才辦了這個比賽。從這個例子可以看出，依照過往經驗，為了國家好，絕不要聽信吳祥輝的任何意見才是對的。

一開始，雖然體育署「建議」中華奧會不要參加開、閉幕，但國際奧會一句話，中華台北代表團還是參加了，並再次可以預料到的，被中國安排成「中國台北」，和「中國香港」一起成為中國名義上的領土。由此可見，體育署對奧會根本沒有約束力，也難怪東京奧運因戴資穎一張搭機照片造成體育署長下台後，至今找不到接替者，大概是因為夠資格的人都不想接這種燙手山芋。

黃郁婷絕非政治敏感度差

另一方面，黃郁婷的練習影片也有諸多疑點。

首先，交換運動服雖然是常見的禮儀，但一般是在賽後，賽前就穿上對手的競技服，實在讓人匪夷所思；而且，這種禮物算是重要記念品，拿到後清理乾淨，該是好好收藏吧？全世界有幾位運動員會拿出來穿？

更何況競速滑冰的裝備必須極度合身，才有利於取得好成績。從新聞照片可以看出，黃郁婷穿著的中國運動服非常貼身，雖然可能是因為材質的彈性造成，但也可能是量身打造。

從這則新聞得知，這是黃郁婷幾年前在德國參賽，和中國選手交換得來的；不過，外人實在很難理解她為何選在最後一次參與奧運前貼出這段練習影片？傳言她的家族參與中國滑冰設備工廠投資，難道這是退休前的投名狀？

一開始，黃的態度非常高調，直言「在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友，我也不想要模糊焦點」、「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油」。還引用泰勒絲的歌曲，暗諷批評者都是「仇恨者」。

有位黃的支持者，看到別人建議，黃應該邀請她的中國好友也穿上交換來的運動服照張相的留言，居然立刻口出穢言。雖說，支持者言行與本人無關，但這種言論只會讓黃在眾人心中留下更惡劣的印象。

Photo Credit: 黃郁婷臉書粉專截圖

各方緩頰的說法都是：她對這方面不敏感，不要過多責難。讓人覺得這是位涉世未深的運動員，沒什麼經驗。實際上，黃已經年過30，國際參賽經驗極其豐富，「沒啥經驗、不敏感」這種說法，別人我不知道，至少無法說服我。

尤其是，當教育部長代表政府，一一打電話給三位選手（第四位在旅途中未聯繫上），表達國家的關懷與祝福；黃的臉書發文，利用這個機會，寫得像是教育部長代表總統、蘇院長，在運動服爭議後特意安慰她，這麼嫻熟的風向操作，要說她、或她的團隊對政治不敏感，我才不相信啦。

很多國際組織原本的良善設想，在中國加入後，就會腐化變質。國際奧會規章設下的許多霸王條款，一開始是為了隔絕政府的干擾，讓體育歸體育。但是，世界上絕大多數國家都不是民主法治政體，很多國家都是強人或獨佔政黨長期壟斷執政；只要有足夠資源，就可以輕易收買這些國家在國際組織內的投票權。

聯合國人權委員會現在已經變成笑話，就是這種遊戲規則下的結果；國際奧會現在更是常常要看中國臉色行事。於是，中國只要利用這類國際組織，稍微做點小動作，就能引得台灣社會動盪紛擾。

以體育搞政治，黃郁婷很厲害

在這種情形下說什麼「體育歸體育、政治歸政治」只是個很難笑的笑話而已。

也許在憤怒的當下，會氣到失去理性與耐性，但我們真的該靜下來，想想事情的癥結，是不是就在於，「只要一日還是中華民國體制，就永遠不可能擺脫中華人民共和國的糾纏」。這種糾纏不解決，其他的事情都很難辦。只可惜，就算最樂觀的獨立支持者大概也知道，除非遇到類似蘇聯解體這種大好時機，否則也只能一方面奮力求存，另一方面不斷尋隙突破。

一位即將退休的運動員加上一襲競技服，很可能會讓執政黨年底選舉的形勢越發惡劣，只能說，玩出這招的人，好厲害。

無論如何，只能祝願，黃選手賽場跌倒，得牌無望。反正她是中華台北，我是台灣台南。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航