索羅斯認為習近平會因房地產泡沫化下台，2022年中國經濟有可能崩盤而潰敗嗎？

文：趙君朔

1月31日知名金融大鱷索羅斯針對中共當前政經情勢的談話引起了廣泛矚目。他將近24分鐘講演內容的重點是，他希望也認為拋棄鄧小平改革開放遺產，一心追求全面控制的習近平，會在難以有效處理恆大地產違約引發房地產部門急凍，以及無法控制新一波的Omicron疫情下，有機會被反對他的人取而代之。

在較為詳盡地討論索羅斯的觀點前，究竟目前中共經濟的實況如何？美國知名財金分析師Danielle DiMartino Booth，邀請知名研究中共經濟的諮詢公司China Beige Book的CEO Leland Miller所做的深度專訪，透露出來的訊息很適合做為評判索羅斯論點的基礎。

Leland Miller分析2022的中國經濟

China Beige Book是一家專精於從中共經濟各個層面收集大量數據，以判斷中共經濟走向的專業顧問諮詢公司，也因為其資料上的優勢，該公司的CEO之前不時會做出和從美國遙遠地觀察中共的眾多分析家不太一樣的評斷。對於中共的政經發展的預測一路看下來也相對較為樂觀，但在這場深度訪談中，Leland Miller一樣點出了下面幾大中共經濟的隱憂，也認為2022對中共來說是非常關鍵的一年。

首先他認為中共在習近平一人獨裁的治理下，已經悄悄的置換了和人民間存在的隱形契約：過去是中共靠推動高速的經濟成長，換取人民在政治上的缺乏自由與共產黨的專權。當下從習近平過去一年的政策來看，中共現在推出的新契約是要以較低速、較為平衡、健康的經濟成長，來讓一般人民享受到更多經濟發展的果實。當然他提醒觀眾，中共是否能順利地調整經濟體質而不引發經濟嚴重下滑還是未定之數。

其次中共在房地產泡沫破裂之後，現在一直強調要靠人民消費的增長，來取代投資放緩成為經濟成長的新動力。但這已經是老調重彈而且一直沒有做到，所以只能觀察接下來北京會有什麼新的社福政策，用來讓缺乏社會安全保障的人民減少儲蓄增加消費。

第三，在房地產部門出現成長明顯放緩，各地成交的價量都下滑的窘境下，他認為習近平在正式得到認可二度連任的二十大前，會先放緩對之前對房地產部門的緊縮，以免在二十大之前出現太大的經濟震盪，讓他的連任出現衝擊或是變數。但這並不會像之前2015的大規模救市、放水，之所以沒有這樣的政策空間，除了不能再出現房地產新泡沫外，和下面第四點有關。

第四，北京的決策者非常擔心，美聯儲為了應對國內的通膨接下來會大動作加息。因此不敢考慮現在推出大幅寬鬆的貨幣政策，用以刺激下滑的經濟，以免在美國連番加息後出現嚴重資金外流和匯率大貶，加重目前已高達2.7兆美元的外債負擔。

第五，雖然中共的經濟目前看不到重回高速成長的解方，但恆大違約引發的危機，他認為不會引發全面性的經濟崩盤。

因為中共的經濟體制背後還是有政府的高度管控，在面臨危機之下，政府能用強制控制資金流向防止金融危機，所以只會持續出現挖東牆補西牆，讓貨幣大量流向不具有經濟效益部門的問題。這樣做的後果是經濟一步步趨向成長越來越慢的停滯，但不會爆發西方世界或是開發中國家常見的金融危機。

最後關於到底中國市場是否還是適合投資的標的？他的看法是，只要想進來的外資對風險的容忍度很大，並尋求他的公司這類的專業機構協助進行風險評估，那麼還是有在中國市場獲利的機會。

但對於一般對中共政經金融環境缺乏了解的外資操盤手來說，如果只是覺得我的投資組合中要有中國題材，讓投資人覺得有機會從中共廣大的市場中獲利，那麼這是非常天真也很危險的想法。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國經濟有可能由崩盤而潰敗

Leland Miller的觀點可以說類似於旅美中共政經研究專家何清漣和程曉農兩人提出的「崩而不潰」模式。相對地，索羅斯在演說中明確的預測習近平雖然有眾多政策工具但無法處理好恆大破產的後續，後果會在今年的第二季顯現。

另外，可能是這場訪談進行的時間，早於Omicron變種病毒進入中共境內開始傳播的時間，Leland Miller對於中共過度嚴格的清零政策並沒有加以評論。但這兩點所能引發的效應說不定就足以讓中共的經濟從崩盤轉向潰敗。

首先恆大拖欠大量上游的建材、家具廠商的巨額貨款，已經造成這些廠商營運上的重大損失，例如上海專精於建築塗料、保溫裝飾板的亞士創能公司，就因為和眾多房地產的交易貨款無法回收，去年的營收轉為虧損。該公司被拖欠的貨款高達近6億人民幣，而這其中有84％都是恆大的子公司所欠，像這樣的公司非常多，亞士創能只是其中一個例子罷了。

在恆大和其他房地產公司的欠款在業內引發的上下游連鎖效應之下，會有更多公司因為收不到欠款而倒閉，或是購買恆大建案的民眾卻等不到交屋而讓預付款付諸東流。中共政府是否能像Leland Miller所預測的一樣，靈活的使出挖東牆補西牆的手法來解決問題，其實是個很大的問號。

房地產問題不處理好必危及習近平地位

畢竟根據哈佛大學經濟系Kenneth Rogoff和共同作者的估計，房地產部門直接、間接佔了中共經濟的30％左右，中共越想用拖延、掩蓋消息的方法處理，只會讓這個人類史上總額達到65兆美元的最大泡沫之一破裂的後遺症越來越嚴重。從中共過去能處理各種經濟難題，其實無法直接推論出這個被吹了十多年的超大泡沫破掉後，一樣靠國家對經濟的高度控制力便能平順地度過危機。