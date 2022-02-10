面對蛋價節節高漲，政府、雞農、消費者各有什麼應對之道？

文：簡慕安

農曆年前就隱隱蟄伏的缺蛋潮，因配套政策無解，全台面臨蛋荒的窘境看起來勢不可擋。雞蛋跟雞肉對於生活與社會安定之重，舉世皆然，如2012年，墨西哥因禽流感撲殺大量雞隻，雞蛋缺乏、且其價格因不肖業者飆漲，低收入戶的民眾買不起雞蛋上街抗議，引發全球關注。其新政府欲有所為，取消關稅以進口蛋試圖平穩蛋價。

近年國人健康意識抬頭，全民瘋健身，健身餐盒中少不了的雞胸肉、水煮蛋需求因而大幅上升。根據台灣2020年糧食供需年報，家禽肉類的產量與進口量都大幅增加，再再顯示我們對於雞蛋與雞肉之需求。

台灣養雞業風險高

雖然蛋雞與肉雞因為科技進步與品種改良，蛋雞下蛋數提升、飼料轉換率提高（意指一公斤飼料能換到更多公斤的肉）、飼養到宰殺的間隔天數下降，讓雞蛋與雞肉物美價廉且唾手可得。但正因為品種改良，大部分雞隻免疫系統不高，新型禽流感一來容易損失慘重；且台灣工業化飼養甚少垂直化經營，雞隻的飼料並非自給自足，而是仰賴進口，議價空間低，飼料微幅上漲就會壓縮所剩不多的利潤。

由於美國養雞產業大多垂直化經營，美國養雞協會（National Chicken Council）大多由聞名世界的生產者把持，能對美國政府產生影響力，有遊說力道與空間，反觀台灣則不然。雖然消費者如我們，可以理解養雞與產蛋的高風險，但不一定能接受過去的蛋價節節高升，也不能接受沒有雞或蛋食用，那我們該何去何從？

Photo Credit: 中央社

養雞方式不該只有一種選擇

對於生產者，有兩個案例可供借鏡。第一種是如山水畜產，利用科技與數據分析，確保每顆蛋的高品質、且延長蛋的保鮮期，為自己的產品加值；第二種則是參考《雞冠天下》中朗恩・喬伊斯的美國商人的做法。在一趟到巴黎的旅程中，相比於美國單一品種、幾乎無味的雞肉，他驚豔於法國雞隻品種與味道之豐富多變。因此引進法國紅標認證的雞種，並且按照紅標認證的做法，更為人道的養育雞隻，雖然成本與養殖時間提高，但喬伊斯農場的雞肉味道卻更加豐富。

對於生產者而言，在工業化雞肉的世界只能打價格戰，壓低毛利以量致勝，但上述二例都說明，生產者其實還有一個藍海：提供消費者一個價高但品質更好的選擇。

對於消費者，第一是心態上的調整，嘗試看看不同通路所養出的不同食品，味道究竟有什麼差別？試試看放下手邊的單片方形塑膠膜起司，挑戰法國不甚有名的特別的乳酪，擴增你腦中關於「乳酪」的想像，以此心態嘗試較高單價但高水準的雞隻與蛋。

第二是做法上的調整，自己的蛋自己來產。「雞本設計」創辦人沈致軒在位居都市的自家陽台養了一隻母雞，初衷是不想吃洗選蛋，但吃放牧蛋的成本太高，因此考慮自給自足，最後除了一隻母雞，陽台上也有了菜園和小魚缸，鄰居也常來串門子看雞，增添鄰里情誼。

個人養雞值得考慮

其實在美國與英國養雞歷史中，也曾有一段後院養雞風潮，由於雞可以吃人的廚餘，飼養成本低，黑奴與家庭主婦常養著貼補家用，更有女性因此經濟獨立的佳話。雖然目前在台灣都市養雞，要克服的最大命題是鄰居對雞叫的反應，但沈致軒的例子讓我們消費者多了一個選擇。就算最後養雞失敗，我想也更能同理養雞戶的心情與辛勞，也不失為一種換位思考與體驗。

生產者與消費者常無法成為合作夥伴，消費者嫌價格太高，而生產者大喊根本沒有毛利、接近虧本，價格雖常充滿變數，但這正是自由市場的互動面貌。農曆年前，在蛋價有風聲將漲，但尚未有實際價格哄抬事實之際，新聞即大篇幅報導政府「預防性」查核兩家蛋商價格。

筆者認為此舉對警惕不肖商人、或是安撫民心都有十足效果，但於蛋農而言肯定為之心寒。政府第一步不是了解漲價的原因與是否必要，懷疑他們是趁火打劫的嫌疑犯，似乎營造出一個「誰漲價誰就坐實哄抬嫌疑」的氣氛。

筆者認為政府管控價格時機過早，市場這隻看不見的手若無發揮，我們怎知道現時合理蛋價為何？即使開工之際，農委會以「支持蛋業」之名，宣布每台斤補助三元台幣，但是否能進入蛋農的口袋仍未可知，且區區三元是否真為合理蛋價，政府豈能證明？難道蛋農路有凍死骨，才知蛋價低點？應返還自由市場競價之手。

Photo Credit: 中央社

台灣戰備糧食仍不足

第一次世界大戰時，美國官員胡佛（Herbert Hoover，其後擔任美國第31任總統）鼓勵美國人養雞，以確保其軍與盟友的食物不虞匱乏，「……把更多的雞蛋、牛肉與豬肉送到歐洲去。…此時蛋價漲了一倍。」

有趣的是，隨著台海關係降至冰點、戰情升溫，對國防設備升級與獲得國際聲量，政府砸錢不手軟，但相關戰備糧食之報導與經費挹注卻寥寥無幾。巧合的是，根據2020年糧食供需年報，肉品自給率逐年下滑。

筆者建議，政府應從戰備糧食觀點，重新審視蛋農乃至所有農業之角色，除了經濟上的補助，更應提升國人食農教育，讓台灣人民對農業有更親身的體會與了解。過去，以農養工，現在烏鴉反哺，在農業氣氛低迷之時注入新的活力與氣象。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航