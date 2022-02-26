台灣史上捐款最多的黑幫殺手劉煥榮（上）：最講義氣的「小劉」為何一路走向「神經劉」？

文：唐嘉邦

什麼樣的人敢在各路黑道大哥雲集的場合公開殺人；什麼樣的人會把賭場搶來的錢都捐給孤兒院；什麼樣的人在被宣判死刑時，會深深向法官一鞠躬；什麼樣的人在被判處死刑定讞後，竟然有20多名不分藍綠的立委聯署希望能槍下留人；什麼樣的人在步入刑場接受槍決之前，還能高喊「中華民國萬歲」，並稱自己「對不起國家、社會」，隨後才邁入法場伏法？

他是黑道中人人聞之色變，卻也是在獄期間改過向善最為人所知的死刑犯。他是劉煥榮，曾經殺人不眨眼的竹聯幫冷面殺手，卻也是年少時朋友間口中最講義氣的「小劉」。

劉煥榮是怎麼從「小劉」一路走向「神經劉」、「冷面殺手」？讓我們慢慢地回顧他的一生。劉煥榮出生於台中市北屯區眷村「陸光八村」，是家裡的老么。他受到軍職的父親影響，從小便嚮往從軍。由於家裡經濟狀況不好，他小時候便跟著家人在外擺攤賣水果，擺攤的生活不易，當地的地痞流氓經常來勒索保護費，稍有不順其意，屢屢遭到各種勒索及砸攤。

在這樣的環境下，劉煥榮發誓長大一定要保護家人不再受人欺侮，於是他高中時加入了外省眷村子弟組成的「小梅花幫」及「北屯圓環幫」等幫派。有了同伴在背後撐腰，此後只要有任何流氓來眷村找碴，無論是家人還是朋友被欺負，他絕對反擊回去，而且毫不留情。

自從小劉開始混幫派後，書也不讀了，成天跟著兄弟們上街收保護費、替賭場圍事，且三不五時與其他角頭分子鬥毆。某天，極重義氣的劉煥榮看到一個同村的朋友遭到十多名流氓追殺，他連忙抄起手邊一根棍子衝了上去，以一擋十。劉煥榮不要命似的朝對方領頭者往死裡打，不僅替友人解圍，甚至還把對方打成重傷。不久後，劉煥榮在某間賭場收保護費時遇到警察，他為了脫身打傷警察，因此遭到追緝。

劉煥榮原本打算跑路，但父親要他放心待在家別亂跑。然而，有天他在家中睡覺時，隱約聽到父親在屋外與人談話，仔細一聽，發現對方竟然是警察，沒想到父親竟然報警來抓他。他雖想脫逃但已來不及，被銬回警局。

劉煥榮為此被送進少年觀護所，起初他對於父親很不諒解，儘管父親常常到獄中探望他，但他始終沒給過好臉色。直到有一天，他望著父親探監離去時的背影，突然發現爸爸怎麼滿頭白髮，老了這麼多。原來父親為了讓他擺脫幫派，才用心良苦的「大義滅親」。

示意圖｜Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

劉煥榮離開少觀所後，決心重歸正途，回到校園念高中。他告訴自己，不能再讓父母操心，往後還要讓他們揚眉吐氣。他從小的心願就是和父親一樣，從軍報國，於是當學校老師詢問大家有沒有人畢業後想報考軍校時，他第一時間便舉起手，但他的滿腔熱血瞬間被老師澆熄：「劉煥榮你不行，手放下。」

不過，劉煥榮的從軍夢並未因此結束，他高中畢業後服義務役入伍時，再度提出自願留營的申請，想要做個職業軍人。然而，這次依然是被軍中長官打了回票。他這才知道，自己過去的幫派背景及前科，已經讓他被「點油作記號」，一輩子都洗不掉。

劉煥榮想要學好，一心想從軍報國卻不得其門而入，讓他極度失望。退伍後，劉煥榮還在想要做些什麼時，某天里長來找他，偷偷告訴他一條消息。原來是因為小劉之前混過幫派，管區警察為了績效準備將他提報流氓管訓，里長要他自己做好打算。

由於當時戒嚴時期採用的《檢肅流氓條例》，只要警察機關認為你具有「流氓行為」，便可以不經審判報請管訓，也就是說只要警察說你是流氓，你就要被抓去關，那怕你根本沒有因犯罪遭法院判刑。劉煥榮後來曾自稱：「一個有前科的人已不被社會諒解，白布染上黑點，一輩子子洗不清。」

不僅從軍無門，現在連當個良民都不行？劉煥榮心中充滿了怨憤與無奈。既然國家社會不給我機會，認為我曾混過幫派就一輩子是流氓，那我就真的回去混流氓，而且要混就要混成最大尾的。

劉煥榮的父親過世後，母親愈發地無法管教他，於是劉煥榮跑回去找過去的幫派朋友重操舊業。被逼著重上梁山，劉煥榮心想既然決心要混兄弟，就要比別人更兇狠，於是他開始收小弟、搞場子，這段期間他在台中一帶逐漸混出名堂。

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當時在中部混黑道，像劉煥榮這樣的外省幫派分子畢竟是少數，再怎麼樣搞，勢力都難以與在地的本省角頭抗衡，唯有比人狠、不要命才有可能闖出一片天。但也因為如此，劉煥榮很快便與許多角頭發生摩擦。

1979年11月，劉煥榮因為賭場糾紛與豐原「十七軍刀」幫爆發衝突，混亂之中，本來被追著打的劉煥榮隨手抄起水果攤上的西瓜刀，回頭一劈，當場砍死了對方老大「雞母」，也從此踏上殺人的不歸路。1981年，劉煥榮又因為賭場利益槓上雄霸台中市區的角頭「大湖幫」，他不畏對方人多勢眾，多次與之血拚砍殺。

劉煥榮在台中逐漸闖出名號，同時也被正要朝台中發展的竹聯幫看中。當時竹聯幫正在擴張勢力版圖，並採取多元建堂的發展模式，其中第一個成立的分堂「忠堂」堂主董桂森和劉煥榮同樣是出身自台中北屯的眷村子弟，他看上了這個敢殺敢拚的同鄉小老弟，決定吸收他進入竹聯幫。

董桂森帶著劉煥榮北上發展，參與了當年轟動一時的「青蛙王子」高凌風的秀場糾紛談判。當時為了高凌風的檔期問題，南部各角頭齊聚一堂北上與竹聯幫談判，而這也是劉煥榮第一次參加如此眾多老大的聚會。