台灣史上捐款最多的黑幫殺手劉煥榮（中）：許多幫派放話要前來尋仇，卻沒有人敢對他出手

文：唐嘉邦

劉煥榮在槍殺大湖幫老大廖龍輝後，開始在黑道中闖出名號，並成為竹聯幫忠堂執事。但接下來他又接連犯下大樹林幫楊柏峰、新竹一山幫張德憶等黑道大哥的命案，甚至他還槍殺了出賣自己的好友游國麟。此時的劉煥榮天不怕地不怕，已經成為黑道中人避之唯恐不及的危險人物。

1984年，台北某個黑道大哥家裡辦喪事，出殯當天各方角頭大哥雲集。告別式後喪家招待老大們「食散筵」，也就是所謂的解穢酒。席後正當大夥要離去之時，突然有個男人走向當天特別從桃園北上的大樹林幫老大楊柏峰面前，不由分說掏出手槍就是一槍，楊柏峰當場被擊倒在地。

「碰！」的一聲驚響，讓眾老大們嚇傻了眼，全都定在原處不敢動。大家心想，竟然有人敢在大哥雲集的場合公然殺人，這傢伙到底是誰？仔細一看，這不是剛剛還一起喝酒的竹聯幫小劉嗎？

劉煥榮本來只是參加告別式，並與各大哥們一起吃解穢酒，但他在席間瞄到楊柏峰也來參加喪禮，當下不動聲色離開現場埋伏在席外，等到散席後才上前將對方一舉擊殺。

劉煥榮開槍過後，被在場幾十名各幫派的大哥圍著，卻絲毫不理會眾人眼光，轉身就要走。但他忽然想到要確認楊柏峰是否真的斷氣，又回過頭穿越眾老大，走回楊柏峰身旁查看。果然對方還在掙扎，似乎想要起身，劉煥榮哪肯給他活命的機會，「碰！碰！碰！碰！」又連補了四槍，楊柏峰當場斃命。直到確認楊柏峰已死，劉煥榮才神色自若地離開現場。

各幫派老大在第一聲槍響傳出後還來不及反應，又看著劉煥榮回頭再補開四槍殺人，大家全都看呆了，每個人都在心中咒罵小劉這個後生晚輩「搞什麼鬼啊？」卻又沒人敢真的出聲質問是怎麼一回事，甚至不敢和小劉對上眼神，誰知道這個傢伙會不會一個不爽也朝著自己開槍？

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從這一天起，劉煥榮「神經劉」、「冷面殺手」的名號，在江湖不脛而走。大家都知道原來這個小子殺人不眨眼，動作冷靜從容，是個可怕的狠角色。自此沒人敢再稱他「小劉」，大家私底下叫他「神經仔」，在他面前則稱呼「劉哥」，只有輩分稍長的大哥敢叫他「阿榮」。

那麼劉煥榮為什麼要槍殺楊柏峰呢？事情要從1983年間桃園一場槍戰談起。1980年代初期，原本以桃園後火車站一帶為主要活動區域的大樹林幫開始向外發展，勢力擴張至桃園縣八德鄉。1983年間，大樹林幫老大楊柏峰為了賭場債務問題與八德在地角頭發生嚴重火拚衝突。

楊柏峰與八德角頭游國麟、俞中興、段樹文等人，當街上演飛車槍戰，雙方在大馬路上狂飆駁火，甚至一路衝進軍方所有的八德懷生機場營區，直到衛兵開槍示警制止，才把兩邊人馬趕出機場。

這場槍戰驚動各界，但大樹林幫楊柏峰的實力也嶄露無遺。為此，八德角頭們對侵門踏戶的楊柏峰恨之入骨，決心要除掉他。但考量自身實力有限，決定尋求外部勢力協助。由於八德角頭之一的游國麟與最近崛起的竹聯幫新秀劉煥榮頗有交情，遂花了40萬元拜託好友出手相助。

向來最重義氣的劉煥榮聽說好友有難，當然願意兩肋插刀，更何況還有40萬元可拿。於是便有了這段劉煥榮在告別式槍殺楊柏峰的故事。楊柏峰在眾目睽睽下遭劉煥榮槍殺一事，讓劉煥榮的殺手本色盡顯無疑，許多道上兄弟爭相重金禮聘，希望能藉著劉煥榮的手除掉自己的死對頭。

就在楊伯峰命案不久後，新竹「風飛沙幫」角頭洪國華、郭江南便花重金雇請劉煥榮出馬，希望他能幫忙除掉正在與風飛沙幫爭搶地盤的「一山幫」角頭張德憶。劉煥榮接下委託後，與好友游國麟搭檔行動。1984年4月，劉煥榮與游國麟在光天化日下「堵」到張德憶，兩人將張強押上車載到新竹湖口公墓後槍殺，隨後將屍體棄置在現場。

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從這幾件案子可以看出來，劉煥榮殺人不搞偷偷來這一套，他從不避諱在旁人眼前犯案，行兇後也不處理屍體掩飾罪行，彷彿就是要讓人知道是他劉煥榮犯的案。也因此他的名氣越來越大，黑道大哥都怕哪天遇上他這個死神。這樣囂張的行徑，當然被警方視為眼中釘，刑事局將劉煥榮列入「十大槍擊要犯」的名單內，誓言要將他緝拿到案。

劉煥榮這邊當然也感受到警方追捕的壓力，他發現近來警察常常出現在自己出現的地方，往往他前腳剛走，警察就到。他懷疑身邊出現了叛徒，將自己的行蹤洩漏給警察。而這個告密者，可能就是自己的搭檔游國麟。

劉煥榮為了游國麟槍殺了大樹林幫的楊柏峰，兩人後來甚至一同犯案，形同兄弟，劉煥榮不願相信游國麟背叛他，可是幾次差點被抓，證據都指向是游國麟出賣他。他決定設下圈套，以「考驗」游國麟對他的忠誠。

當時劉煥榮買了一輛福特「千里馬」的新車借給游國麟開，游國麟聯絡他要還車，游告訴他車子停在台北市建國北路一處市場附近，要劉自己去取車，劉煥榮便利用這個機會觀察游國麟。

劉煥榮事先到了停車現場附近，躲在暗處偷看。不久後見到游國麟開車前來，游停妥車後，在現場等待劉煥榮，但劉煥榮遲遲未出現。劉煥榮打定主意這一天絕不露面，他要好好在一旁看看會發生什麼事。

過了好一陣子，劉煥榮的座車四周突然冒出眾多刑警，原來他們早就埋伏在此，只是遲遲等不到劉煥榮，只好撤隊離開現場。劉煥榮這才確認是游國麟向警方告密，想要趁他前來取車時一舉逮捕，也坐實了先前的懷疑。