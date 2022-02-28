台灣史上捐款最多的黑幫殺手劉煥榮（下）：在獄中創立竹聯幫「聖堂」，立委連署槍下留人

文：唐嘉邦

劉煥榮在犯下多起殺害黑道大哥的命案後，又為了幫人喬一筆鉅額賭債，一個人單槍匹馬單挑各路幫派，來了場「黑吃黑」，讓竹聯幫大大露臉。但隨著一清專案的掃蕩，劉煥榮避走海外，他在菲律賓捲入台商陳南光一家的滅門血案後，又躲到日本，卻因為涉及販毒案遭到日本警方逮捕，並被送回台灣受審，判處死刑。

然而，劉煥榮在獄中修養心性、改過向善、勤學書畫，並積極投入救援雛妓運動，甚至號召手下小弟必須勤做善事。儘管他早在28年前便槍決伏法，但許多軼事至今仍是大眾茶餘飯後的話題。

劉煥榮自從成為黑道中響噹噹的冷面殺手後，他在竹聯幫的地位也水漲船高，他除了在忠堂擔當執事的要職外，還被竹聯幫總堂主「鴨霸子」陳啟禮帶在身邊擔任保鑣，並常常指示他處理許多極機密的要事。

1984年春節期間，某位商界小開遭人設計詐賭，連滾帶利竟欠了兩億元。別忘了這是37年前的兩億元，幾乎是個不敢想像的數字。而這麼大筆的債務小開當然不可能全部吞下，他先是透過關係找上竹聯幫，但竹聯方面還沒行動，又冒出其他幫派角頭主動幫忙「喬」，最後按照道上處理大筆賭債的規矩，把債務喬到一折，剩下2300萬元，但小開須以現金及支票一次付清。

儘管債務「只」剩2300萬元，但仍是一大筆錢，引來各路黑幫覬覦，大家都想分一杯羹，各方甚至自行談妥除債主外，這筆鉅款均分。

交割當天，各方角頭聚集在紀德旺律師事務所等著分錢。約定時間到了，小開和律師抱著800萬元的現金和1500萬元的支票來到事務所，沒想到後面還跟著一個人，竟然是竹聯幫的頭號殺手劉煥榮，大家心裡都暗叫不妙，來了個頭痛人物，感覺就是要搞事。

小開一手交錢，債主則一手撤回對小開的法院訴狀，整個債務問題在法律上算是落幕。小開與律師離開現場後，在場眾大哥等著債主分錢時，一名大哥剛問了句：「怎麼分？」劉煥榮就站了出來，一屁股坐在800萬元的現金上，說道：「就這樣分。」表明了這筆錢他要全拿。

在場一名較有輩份的大哥警告他說：「阿榮，這件事你最好不要插手。」但劉煥榮一點都不把對方放在眼裡，冷笑回道：「憑什麼？」同時一手從腰間掏出手槍，另一手則拿著顆手榴彈。在場所有人的嚇壞了，大家都對「神經劉」在眾目睽睽下槍殺楊柏峰的往事歷歷在目，一時不知道該怎麼辦。

眾人不說話，那就輪到劉煥榮說話，他對著大哥們說：「今天我不是代表我個人，而是代表我們竹聯幫、代表『鴨霸子』要把面子找回來。」原來竹聯幫認為這次的喬詐賭事件，沒能由己方一力完成，有失面子，所以才派劉煥榮出面挽回顏面。劉煥榮隨後還補上一句狠話：「這筆錢我先拿回去保管，要是今天拿不到，大家全都一起死。」

大哥們看到劉煥榮把弄著手中那顆手榴彈，知道這傢伙是玩真的。大家雖然不甘心，但想想出來混不過是求財，沒必要把自己的命交到一個不要命的人手上。劉煥榮就這樣帶著2300萬元離開律師事務所，揚長而去。據說幹了這票「黑吃黑」的買賣後，劉煥榮還是有把部分的錢分給在場眾角頭，唯獨當初對小開詐賭的債主一毛錢都沒給。

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1984年對台灣黑道來說，絕對不是安穩的一年。除了有劉煥榮這樣的冷面殺手掀起一陣腥風血雨外，更重要的是爆發了一件驚動國際的大案「江南案」。由於美國FBI查出江南案牽扯到竹聯幫分子涉案，台灣政府在11月12日無預警實行所謂的「一清專案」全國大掃黑。

身揹數條人命的劉煥榮，當然是一清專案的管訓對象。不過他手腳快，早早潛逃至菲律賓。同一時間逃到菲律賓避風頭的還有牛埔幫齊瑞生、齊惠生兄弟、竹聯幫董桂森、董桂均、游大為等人。

當時有一對台商兄弟檔陳南光、陳正昌兄弟，因為在台灣欠了一屁股債，也逃到菲律賓去。他們本以為在菲律賓沒有債主追債，卻沒想到依舊高調奢華的生活引來了歹徒覬覦。

動起從陳南光一家分杯羹念頭的是齊瑞生兄弟，他們找了包括劉煥榮在內，同樣落難菲律賓，急需用錢的幾名竹聯幫份子入夥，要陳南光兄弟「吐」一點跑路費來花花。沒想到利慾薰心的齊瑞生兄弟等人，為了搜刮陳家財產，竟然犯下滅門血案，導致劉煥榮在菲律賓也待不下去，只好又潛逃至日本。

劉煥榮躲在日本期間，和許多台灣幫派份子一樣混跡在新宿歌舞伎町。據說他在日本時，邂逅了一名風塵女子「小支」，「小支」是與劉煥榮同為台灣十大槍擊要犯之一、萬華角頭「芳明館」殺手「珍珠呆」梁國愷的妻子。梁國愷在1985年被警方圍捕時遭擊斃，此後「小支」遠渡日本淪落風塵。

而過去極少接近女色的劉煥榮，在流亡異鄉時與同是天涯淪落人的「小支」共度了一段同居日子。（也有一說是小支結識劉煥榮後，介紹她的姊姊大支與之交往。）

1986年1月26日，劉煥榮因為涉及販毒案遭到日本東京警視廳逮捕，3月時遭台灣引渡回來受審，被關押在警備總部看守所。儘管劉煥榮對於這一天早有了心理準備，他知道出來混的總歸要還、該來的躲不掉。然而，在回台接受調查之初，他對檢警的問訊仍相當不配合。

負責處理劉煥榮案子的單位是台北市刑大除暴組，組長便是當時掃蕩黑幫著名的侯友宜。侯友宜幾次審訊劉煥榮，他都不願意回答，甚至還嗆侯：「你知不知道以前好幾次我都想幹掉你。」因為劉煥榮的不配合，他犯下的這幾件案子都無法釐清。侯友宜為了讓劉煥榮開口，每天到看守所跟他耗在一起，軟磨硬泡地想要問出點什麼。