來「失敗博物館」感受歷史上的各種失敗，例如「像1000隻螞蟻在咬我臉」的瘦臉面具

文：潘偉至

許多失敗的人，並不知道他們放棄的時候，距離成功有多近。 ──湯瑪斯．愛迪生（Thomas Edison）

據說愛迪生在成功發明燈泡前，曾經歷了近2000次的失敗。他的故事流傳後世，也鼓舞了不少人處在奮鬥過程的人們。

然而，許多事情最終都只留下表面的光輝，而背後隱含的，往往是不為人知的辛酸與努力。

不過在瑞典的赫爾辛堡（Helsingborg），卻成立了一座以「失敗」為主題的失敗博物館（Musuem of Failure）。創始於2017年，這座博物館收錄了許多失敗的、耐人尋味且異想天開的產品，並曾到洛杉磯、上海及巴黎進行巡迴展出。

這一次，失敗博物館的巡迴終於抵達台灣，從2021年的聖誕節開始展出許多失敗品。從蘋果、可口可樂、福特、諾基亞到微軟等，透過展出這些知名品牌的NG產品，讓人們一探不為人知的背後秘辛。要知道，如今這些品牌的成功，都是透過這些失敗品所累積、推動的。

在過往的展出內容裡，就曾出現彩色的番茄醬、蘋果在90年代賣過的平板電腦、透過電流刺激瘦臉的電擊面具等。這些產品在當時問世的過程中，經常面臨挑戰，也許是因為技術上的短缺，也可能無法滿足消費者的喜好，而最終退出市場。

來看看電擊面具葫蘆裡賣的是什麼藥、又為什麼會失敗：

​​ Rejuvenique 電擊面具

1999 這款美容面具可通過電擊刺激面部肌肉。根據它的使用說明，面具需要綁在臉上15分鐘、每週使用三至四次。……但根據使用者心得，該面具「感覺就像1000隻螞蟻在咬我的臉」，而且它的設計很像直接從恐怖電影照抄下來的。此外，該產品從未獲得安全認證。 ​​ ​​

有趣的是，美國前總統川普（Donald Trump）也在失敗博物館中擁有自己的專區，坐擁龐大財富的他，實際上也多次在個人品牌的產品設計與決策中，出現失敗的結局。

對於失敗博物館創立的初衷，館長Samuel West表示，這是一個「創新」和「失敗」之間的關係展示，我們應該要從失敗中學習，藉此得以進步，並從中打造一個懂得應對失敗的團隊。因此，其目的並非在於打擊信心或恥笑失敗，而是期盼以幽默的角度，學習與失敗共處。

本次的台灣區展覽，將展出近160件的失敗產品與有趣發明。策展單位更打趣表示：「笑完後，請記得尊重失敗。」

活動資訊

失敗博物館 Museum of Failure

地點：松山文創園區4號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

日期：即日起至2022年3月13日（除夕休館）

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航