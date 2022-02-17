不管有無「倒刺鉤」，虎鞭壯陽的迷思實在是瞎扯淡

由於虎年的到來，最近收到很多跟虎有關的訊息，包括一些如何能讓歐吉桑「虎虎生風」的秘方。這就讓我想起我在2017年9月25日發表的〈壯陽藥「媽媽歡樂」〉。

這篇文章主要是在講，2017年我去多明尼加參訪時，湯繼仁大使在得知我是男科專家後，就跟我介紹當地廣為流傳的壯陽藥「媽媽歡樂」。

而也就這麼巧，我在稍早（2017年7月26日）發表的〈膠原蛋白，膽固醇，維他命〉裡有提到，某某人喝了虎鞭酒之後，嘿咻就有如神助，但後來卻發現酒裡的那根虎鞭，竟然是一根塑膠管。

出於好奇，我在剛過去的虎年第一天就用「虎鞭」搜了一下，赫然發現當天發表在《聯合報》的〈虎製中藥材？別被唬了〉，竟然有中醫師公開說「老虎全身是高貴的中藥材」以及「虎鞭被視為壯陽聖品」。

雖然這篇文章有說「老虎是保育類動物，現在老虎製品已禁用」，但是那位中醫師的言論，難免會讓人以為老虎製品真的是能讓人虎虎生風。

事實上，在上一個虎年的年初四（2010年2月17日），《中國時報》就有發表〈虎鞭短短4公分，壯陽說瞎扯淡〉。它引用中醫師黃林煌說「老虎等貓科雄性動物的生殖器其實很短，坊間賣的一些體積大得「驚世駭俗」的虎鞭，全是假貨」以及「老虎等貓科動物因天敵太多，不但性交時間短，有倒勾特徵的雄性生殖器平均僅四公分長，曬乾後更只剩約二公分」。

但是，有關「有倒勾特徵」這一點，《自由時報》卻在2008年1月9日發表〈虎鞭無倒刺鉤，仿間牛鞭混充〉。這篇報導說：

張賢哲教授指出，虎鞭最神秘的傳說是有「倒刺鉤」，但他曾看過獸醫師將已死亡老虎生殖器取下製成虎鞭標本的一系列過程，親眼看到虎鞭根本沒有「倒刺鉤」。 市售的虎鞭都是牛鞭冒充，方法是先將牛鞭蒸熟後，趁熱時用剪刀剪出「倒刺鉤」，外表很像芒花般，看過真貨再看這假貨，會覺得假貨做得實在太花俏了，可能就是吃定一般人根本沒看過真貨。

張賢哲教授所說的「市售的虎鞭都是牛鞭冒充……用剪刀剪出『倒刺鉤』」，雖非完全正確，但也八九不離十。但是，他所說的「虎鞭根本沒有『倒刺鉤』」，卻是非常值得商榷。

所謂「倒刺鉤」，英文學名是penile spine，而翻譯成中文則是「陰莖棘」。這是一種角質化的組織，斑點似地分佈在海綿體的下半段，而它的功能可能是刺激排卵（未確定）。

陰莖棘是廣泛存在於哺乳動物，包括猩猩和人類祖先，請看：

陰莖棘當然是存在於貓科動物，包括老虎。有一個叫做Wild Tiger Health Center（野生老虎健康中心）的機構就有發表〈EXAMINATION OF INGUINAL, GENITAL & ANAL REGIONS〉（檢查腹股溝、生殖器和肛門區域），而它裡面就有一張顯示老虎陰莖棘的圖片（請看下圖）。

美國的National Fish and Wildlife Forensics Laboratory（國家魚類和野生動物取證實驗室）也在2005年發表〈DISTINGUISHING REAL VS FAKE TIGER PENISES〉（辨別真假虎陰莖），而它也是有一張顯示老虎陰莖棘的圖片。

只不過，在沒有勃起的陰莖上，陰莖棘看起來就只是斑點，而不是想像中的「倒刺鉤」。所以，張賢哲教授會說「虎鞭根本沒有『倒刺鉤』」，也就可以理解。

不管有無「倒刺鉤」，真正的虎鞭也只不過就是一些平滑肌、小血管、和細胞間質，跟大腸小腸差不多。所以，什麼「壯陽聖品」，的確是瞎扯淡。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航