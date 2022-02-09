佳能國際拚「蔬」贏 從小處著手，轉動健康永續

文：優樂地永續

現代人在快節奏生活中，因為外食、工作忙碌而不正常飲食，常有蔬果攝取不足，甚至造成肥胖與腸胃疾病，「健康生活」時常僅是一個目標，卻無法成為常態。

SDGs 3「健康與福祉」，當中細項指標3.4「透過預防、治療，以及促進心理健康與福祉，將非傳染性疾病導致的過早死亡率降低三分之一。」，以台灣來說，具體目標包含「增進國人健康生活型態」。



根據世界衛生組織（WHO）調查，「蔬果攝取不足」為全球死亡的前10大危險因子。衛福部統計，台灣民眾每10位有高達9位都有蔬果攝取不足的問題。怎麼預防這些危害健康的因子，增進身心健康福祉，是現代人需要正視的議題。

如果蔬菜就在上班上課的地方隨手可得，而且蔬菜種類多樣化，是不是就能解決這些問題呢？提供智慧環保節能空間服務規劃的佳能國際企業，長期推動辦公室智能化、醫療智能化、環保永續教育推廣。運用自身專業對此推出解決方案，不僅提升員工的健康飲食、更延伸推廣食農教育、達到環境綠化等多重效益，帶動企業內部的永續氛圍，同時實踐 SDGs3健康與福祉目標。

佳能國際提供 融合視覺美學，以及飲食美學的「蔬活農場」，為會議空間帶入靈動與生氣。

永續飲食，可以美觀又好吃

優樂地永續拜訪佳能國際企業的詹宗賢副總經理，進而認識推動員工永續飲食的利器──「蔬活農場」。詹宗賢表示，一開始看見越來越多的企業員工都有「蔬果攝取不足」的健康問題。主要因為工作忙碌，外食餐點的蔬果種類不多；自己採買又常常容易吃不完腐壞，啟發他們在綠色辦公室設計上，帶入「小型植物工廠」的想法。

提到綠色辦公室，過往曾流行一時的「植物牆」，因為土壤中的植栽常孳生蚊蟲，不易維持，且植栽長期耕種，對員工也容易視覺疲勞，久而久之忽視公司的綠化推動。佳能國際推動「蔬活農場」改善上述問題，以移動式陳列架種植水根蔬菜，每排蔬菜種類可自由變化，透過14天的生長週期，帶給辦公室每天都有不同的綠色面貌。讓企業的工作環境，彷彿從冰冷的都市叢林瞬間移動到了鄉間菜園，不僅達到空間輕盈美觀、視覺放鬆的效益；新鮮可食的水耕蔬菜更有效帶動員工增加蔬果攝取，促進員工的身心健康。

企業的永續實踐，從員工開始

詹宗賢也觀察近年來企業推動SDGs與ESG的趨勢，特別是在Covid-19後，全球企業都在探討「淨零排放、減碳行動、氣候相關財務揭露」等議題。然而「減碳」並不是件簡單的事，對於眾多的中小企業，更是缺乏實質的應用工具。佳能國際推動綠色辦公室，期待帶給企業客戶更多智能、節能、低碳的設備與服務。因此「蔬活農場」不單單只是提供辦公室綠化、也希望可以更直接影響企業最直接、最重要的利害關係人──員工。

對企業來說，「員工」是企業最重要的資產，也是重要的利害關係人，在推動永續轉型的議題上，企業能為員工做什麼呢？如何讓員工也能與企業一同意識永續議題、實踐永續作為？

優樂地永續長期陪伴企業推動永續轉型，企業實踐永續發展時，與其盲目對應眾多的SDGs目標，更應該從自身營運、核心本業出發。例如改善員工的健康，從提倡蔬果攝取，到食農教育、帶動更多「責任消費與生產」的探討，使員工理解與參與SDGs目標。由上至下、由內至外的推動SDGs目標，員工才能發自內心的認同。

當所有員工理解SDGs目標內容與精神，便能於研發、設計、銷售、客服等各項工作帶有永續的意識去思考，使企業的決策與產品都含有一致的ESG目標，以及風險應變能力。

佳能國際提供 親自動手摘採蔬菜做成蔬食沙拉，讓員工更關心自身飲食。

永續教育，從「食」開始

「食」的議題，除了可以改善個人的健康，食物的來源，也與土地健康息息相關。如何達到「從產地到餐桌」，使人們關心吃進嘴中的食物，並由認識食物從生產到銷售的歷程，提高糧食自給率、達到降低「碳足跡」、傳承飲食文化等，可以探討的永續議題不只「健康與福祉」，更是全面性的永續價值觀建構。

佳能國際將「蔬活農場」從綠色辦公室推廣到校園，詹宗賢認為談「永續」，要先從「永續教育」做起，特別是從小扎根。當「蔬活農場」前進校園，藉由老師的引導讓孩子們認識蔬菜種類、親自種植，觀察生長階段，從體驗中學習，不但成功讓許多孩子自然地親近這些蔬果，也促使孩子愛上吃蔬菜，促成健康飲食。「意外解決很多家長頭痛的問題，這就是食農教育！」詹宗賢忍不住開懷笑道。這也是「蔬活農場」能夠前進全台300間幼兒園的原因。

推動兒童美學長達20年的詹宗賢，認為「永續教育」就如同「美學養成」一樣，當從小自然而然在校園、家庭、父母的職場中都接觸永續的理念與思考，便會內化為生活習慣。那麼永續作為的推動，便不需仰賴規範、政策，而能做到人人落實永續發展目標。

從食農教育到永續回饋方案 注入在地採購

佳能國際在校園推動蔬活農場到食農教育，也在部分的偏鄉延伸更多結合社區在地農產，創造永續回饋模式的方案。例如：「一起跟著黃金去旅行」、「來去種可可X畢業可不可」等活動，以行動支持在地小農，鼓勵消費者在選擇食物的過程中，優先選購「在地農場」，降低運輸「碳足跡」產生。

像在雲林的大東國小，佳能國家號召企業夥伴共同認養一塊可可田，並辦理一場「可可田裡的畢業典禮」，當中有一定比例的可可樹成為畢業生的贈禮。未來當這些可可樹結果銷售，產生的收入將成為畢業生的獎助學金。一方面帶動在地農業發展，一方面幫助偏鄉學童，支持他們求學。

佳能國際提供 「來去種可可X畢業可不可」活動扶持在地農產也支持偏鄉學童的獎助學金。

佳能國際提供 「來去種可可X畢業可不可」活動扶持在地農產也支持偏鄉學童的獎助學金。

優樂地永續認為，永續發展、減碳行動對企業並不全然只是營運的挑戰與成本的增加，有策略的推動，就像佳能國際一樣，不僅催生出可以有效改善健康議題的設備，更能帶動永續議題的提倡、串聯永續夥伴，進而產生新的永續商業模式，創造多方利害關係人的共好價值。企業推動永續發展，不妨也從大處著眼，小處著手，帶動員工、週遭社區在潛移默化中，離永續實踐又更進一步！