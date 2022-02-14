獻給766萬暖世代的兩大投資關鍵字 安聯投信： 「永續」與「主動」

關鍵評論網關鍵議題研究中心在2021年針對台灣網友展開調查，聚焦16到40歲的「暖世代」，這群人廣達766萬，擁有數位DNA，逐漸成為支撐台灣經濟的生產者與消費者。

他們關懷社會、環境、國際經濟，對他們而言，氣候行動是最重要的永續目標，這與國內資產管理領導品牌安聯投信的行動不謀而合，安聯投信建議，當資金浪場逐漸退去，「永續」與「主動」將左右接下來的投資表現，建議暖世代不只將這兩個關鍵字視為理念，更可以化為投資行動。

主動投資負責任的企業，安聯投信深耕台灣超過30年

勇奪2021第五屆《指標》年度基金公司大獎（Provider of the Year）的安聯投信，已經三度拿下此殊榮，光環背後，除了是基金績效、投資團隊能力、風險管理等長期堅持，更是對安聯在永續領域及環境、社會和治理（ESG）的最佳肯定。

安聯投信承襲母公司－安聯環球投資（AllianzGI）在永續投資的領先地位與投資研究實力，長期善盡身為企業公民的責任，致力與社會共好；身為主動式基金專家，安聯投信善於透過細微的觀察，從管理風險過程中，發掘投資機會及產業趨勢，經過對台灣長期、深度的觀察，安聯投信聚焦於「教育品質發展」、「人口結構改變」、「氣候變化與資源短缺」三大領域。

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跨界攜手社會企業參與氣候行動，投入造林

調查顯示，不論是暖世代，或是其他世代，都不約而同將「氣候行動」列為最重要的永續發展目標，安聯投信在2021年，加入由社會企業「好事交易所」與行政院農委會林務局發起的公民森林植樹行動，以群眾募資的方式，擴大公民參與度，並創新採用數位觀測訂閱制，讓訂閱人可以透過線上觀測，了解樹木種植狀況與減碳指數、栽種履歷等資訊。

安聯投信支持訂閱了1000棵將種於宜蘭南方澳、壯圍的海岸保護林，以實際行動，守護台灣土地；此外安聯投信更與好事交易所合作舉辦一系列永續論壇與藝術策展，喚起國人的永續意識，並以此讓安聯投信成為是資產管理業唯一獲得經濟部頒發110年Buying Power環境永續特別獎的得主。

而安聯投信的永續行動其實歷史悠久，包括參與「我的一畝田」計畫，支持台灣稻田及水土生態保育，並提供所有員工每年3天志工假，讓他們可以參與淨灘、協助小農、食物銀行等──從團體到個人，安聯投信藉由不同的方式，為環境永續盡上一分心力，透過長時間實踐綠色及公益採購原則，安聯投信曾採購宜蘭行健米、阿里山莊園咖啡及好人會館有機栽種美人柑等。

透過多元管道 翻轉弱勢孩童未來

緊接在「氣候行動」之後，調查顯示，包括暖世代在內的全體台灣網友，還關注就業與經濟成長、健康與社會福利以及永續城市──教育，是各國決定就業與經濟發展的關鍵，早至2008年起，安聯投信便已開始投身社會公益，耕耘教育品質發展領域，參與社團法人基督教救助協會的弱勢兒童陪讀班，並共同發起聖誕鞋盒活動，10餘年來持續投入，至2021年底累積送出超過14,000個聖誕鞋盒，並帶動眾多企業陸續加入──藉由提供聖誕禮物、課輔陪讀及推廣財商教育等，安聯投信持續幫助提升弱勢兒童的身心健康及未來競爭力。

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除課業輔導外，安聯投信也相信才藝培養可以翻轉孩子的未來。2015年，安聯投信得知由南投仁愛鄉親愛國小的孩童組成的「親愛愛樂弦樂團」，在缺乏資源的狀況下，仍懷抱對音樂學習的熱情，便特別邀請國際知名提琴家林昭亮入鄉指導，並自2015年起連續三年提供圓夢基金，在這樣的大力支持之下，親愛愛樂於2017年維也納國際青少年音樂節比賽中勇奪弦樂合奏冠軍，讓此一圓夢計畫開花結果，傳為佳話。

關注人口變遷，提出高齡人口財務最適解決方案

而要邁向永續城市，實踐健康與社會福利，自然必須關注「人口結構改變」上，安聯投信關注高齡化及退休議題，並為致力「讓下一代更好」而努力，根據國家發展委員會最新推估，台灣將在2025年進入超高齡社會（每5人有1人是65歲以上）；因此，安聯投信不僅長期支持退休金協會、弘道老人福利基金會等機構，提供各種解決方案及援助資訊，陪伴大眾從生理、心理到財務提前做好準備，在2019年由金管會提出的「好享退─全民退休自主投資實驗專案」中，安聯投信也成為唯一入選的外商投信。



深耕台灣超過30年來，安聯投信對社會、環境及人文的主動關懷與陪伴，早已深深融入企業的各個面向，成為日常營運的風景，堪稱台灣最有溫度的資產管理業者，放眼未來，安聯投信希望進一步成為倡議者，以主動的精神，讓投資發揮正向影響力，與台灣這片土地、與每一位投資人攜手共好。

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