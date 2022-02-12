為什麼《華燈初上》的渣男江瀚定不下來？避免「逃避型依附」情人，你可以這麼做

「你見不到我，因為我正在去見你的路上。」這陣子知名台劇《華燈初上》裡面的渣男江瀚，不斷遊走在蘇媽媽和Rose媽媽之間，先是和Rose媽媽談戀愛，後來又甩了她，開始跟蘇媽媽戀愛，最終又甩了蘇，並且留下了一句「如果真的要和誰定下來，我會選羅雨儂（Rose）。」

江瀚抱持的到底是什麼心態呢？你是否又曾經遇過江瀚這類的伴侶呢？「我就是沒辦法定下來」，這是江瀚老是掛在嘴邊的一句話。

為什麼有些人就是沒辦法定下來呢？這樣子的人，很可能是依附理論裡面的逃避依附。

無法與人長期親密的逃避依附

雖然並非所有的逃避依附，都無法長期與人定下來；但是某一些逃避依附者，確實難以與人定下來。

他們要不是在交友軟體上與人曖昧，直到曖昧到幾乎要在一起的時候，就忽然從人間蒸發，再也找不到這個人；又或是如江瀚一樣，Rose永遠不知道他何時會出現，也不知道他住的地方，他總是到處留一點情，卻從來沒有打算長期交往下去。

對於逃避依附來說，他們最害怕的就是長期與人親密下去，與別人親密，會造成他們的不安全感，對於感情的不信任，是他們長期以來一貫的恐懼。

就「安全感」這件事而言，一般人缺乏安全感，應當是會緊黏著對方不放，這是比較典型的缺乏安全感。但是對逃避依附者而言，與對方太過親密，他們反而也會有缺乏安全感的現象出現，因為他們的成長過程中，長期被忽視、被孤立，或是被家人過度掌控，缺乏自己的選擇權，這使得他們的感受不被看見，只能封閉、壓抑自己的各種害怕、憤怒、傷心、難過。

因為這樣，他們害怕在他人面前展露這些負面情緒，因為他們知道的是，哭沒有用、生氣沒有用、害怕沒有用，不但不會有人理睬自己，甚至會遭來父母的毒打、大罵。

也因為這樣，他們不喜歡與人親近，一旦親近，就有可能得讓他們試著說出自己內心的負面情緒，而說出這些負面感受，會讓他們感覺到自我的崩解，自己必須把這些負面的情緒說給親近的人聽，而這將喚起他們幼時的恐懼。

也因為這樣，他們不喜歡和伴侶親密，喜歡獨來獨往。除了劇中江瀚展現出的樣貌之外，還有一些特點也是逃避依附身上所常見的，譬如說「害怕說出承諾」、「害怕說出我愛你」、「害怕談論自己的內心」、「害怕讓對方知道自己的行蹤」等等，都是逃避依附身上有可能出現的特質。

要避免逃避型依附的情人，你可以這麼做

逃避型依附，固然有自己的傷痕。但是身為逃避依附者的伴侶，你需要的可能不是當他們的治療者，而是適可而止。

Rose和蘇都知道，自己沒辦法讓江瀚改變，但為了江瀚，他們都被撕裂了心扉。要療癒逃避依附，有時候是需要心理治療的介入，才能逐漸改變的。但是，逃避依附者最害怕的就是把自己的內心攤開給別人看，因此，要接受心理治療，對他們而言常常是一件難事。

當然，如果你真的能夠靜靜地陪伴逃避依附，也不容易被他們的冷漠弄傷，那倒是一件好事；但若你不能承受這樣的感情，那麼還是盡早辨識逃避依附型的戀人有哪些特質，避免和逃避依附者談戀愛，或是在感情裡設好停損點，在應該結束的時候踩剎車，免得自己越陷越深的好。

那麼，到底要怎麼辨識逃避依附呢？辨識逃避依附的方式，其實沒有很困難。如果你發現，你交往的對象老是不愛提心事、你們要討論感情中重要的事情時，他老是用沒空來推託，或是顧左右而言他，那麼他是逃避依附的可能性就很高。

另外，如果和江瀚一樣不肯定下來，又或是行蹤老是捉摸不定、很少主動和自己聯絡，那也是逃避依附很典型的特徵。這時候，你就要考慮，這個人到底有沒有辦法和你交往了。真的要讓自己陷下去嗎？這樣的感情適合自己嗎？

如果你已經在交往中了，這時候就要考量自身的身心狀況：你會因為對方的飄忽不定，而常常讓自己感到不安嗎？你是否開始常常焦慮不已，擔心自己被對方拋棄？你是不是覺得自己無法跟對方建立穩定的關係，看不到彼此的未來？你會不會因為對方的疏離與冷漠，而讓自己受盡委屈？

如果頻繁出現這些狀況，那就要記得，適時喊剎車，找一個願意投入更多感情、願意和你一起迎向未來的人，或許會更適合你自己。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航