普亭擺高姿態深不可測，美俄在烏克蘭角力意外引起台海兩岸共鳴

俄法峰會調停烏克蘭未突破

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月7日訪俄，在莫斯科與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會晤。過去兩週，美國、歐洲與俄國展開一連串密集的外交互動，試圖為烏俄邊境緊張情勢降溫。不過，這一系列的會談，成果都不盡理想，雙方僅同意「繼續對談」和「維持停火」。

烏俄情勢自去（2021）年底快速升溫後，馬克宏是首位與普亭會晤的歐洲國家元首，而法國目前也是歐盟的輪值主席國。另外，在此次訪俄前，美法曾透過熱線，討論烏俄邊境問題，協調彼此的立場。

在馬克宏出訪前，曾信誓旦旦地表示：「他與俄國的談判，或許能阻止軍事衝突。」但當時克林姆林宮的回應，澆了馬克宏一桶冷水，俄國總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在普亭和馬克宏會面前受訪：「難以預期一次會面，便能讓它有重大改變。」

《路透社》（Reuters）引述馬克宏身邊人士說，馬克宏這次出訪的其中一個目標，是爭取時間、讓烏俄局勢「凍結」幾個月，至少維持到歐洲「超級四月」選舉月。屆時，匈牙利、斯洛維尼亞和法國都將舉行大選。不過，馬克宏此舉也被其競爭對手批評，他試圖將外交政策武器化，以增加他連任的希望。另外，《路透社》還說：「馬克宏為這次系列外交活動，押上大量政治資本，若『空手而歸』將極為尷尬。」

同時，烏俄邊境的緊張情勢持續，西方國家對情勢的擔憂不斷升高。《衛報》（The Guardian）報導，在馬克宏、普亭兩人會晤前，美國國防部發言人柯比（John Kirby）曾警告，普亭已將軍隊部署在白羅斯和俄羅斯與烏克蘭的邊境。另外，美國情報官員日前還警告，俄國已有超過7成的軍隊已經就位。

再者，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken），在華府會晤後的聯合記者會警告：「就我了解，目前是冷戰結束以來，歐洲安全面臨的最危險時刻。」記者進一步問布林肯有關美國對俄國即將進攻烏克蘭的警告時，布林肯否認美方立場是「危言聳聽」。他說：「這不是危言聳聽，這根本就是事實。」

這場法俄元首超過5小時的會晤，並未有重大突破，讓馬克宏敗興而歸。《衛報》說：「馬克宏和普亭的對話，並未讓烏克蘭問題有所突破。」不過，此次會晤內容仍有不少的看點和些微進展。

法媒《法國24》（France 24）報導，會晤中，普亭向馬克宏表示：「莫斯科願意嘗試一切尋求符合各方利益的折衷方案。」普亭表示，馬克宏提出的數項方案，可能可以成為化解烏克蘭危機的基礎。普亭會後說：「會談中的數項想法、提案可能成為更進一步討論的基礎。」不過，普亭沒有詳細解釋細節。但普亭表示，兩人將在馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤完後，再通話討論。

另一方面，馬克宏表示，他向普亭提出幾個「具體安全保證」的提案。馬克宏說：「普亭向我保證他準備有意義地參與，並希望維持烏克蘭的穩定和領土完整。」法國政府補充說，上述的數個提案包含：「雙邊不採取任何新的軍事行動」、「建立新的戰略對話」和「在烏克蘭基輔和烏東分裂主義者的衝突中，恢復和平進程的努力。」

在會談中，普亭否認俄國對烏克蘭或西方的激進作為，普亭表示：「並不是我們正在接近北約的邊境。」普亭進一步補充：「若烏克蘭加入西方軍事組織（指北約），俄國可能被捲入一場與歐洲國家的衝突。」普亭說：「你想讓法國與俄國走向戰爭嗎？」

馬克宏2月8日將先前往烏克蘭與澤倫斯基會談，當日晚間再往德國柏林與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）討論烏克蘭危機。另外，德總理蕭茲也預計在2月14、15日先後訪問俄國和烏克蘭，與兩國元首各自展開會晤。

拜登、蕭茲強調「團結一致」，北溪二號制裁卻不同調？

與法俄元首會晤的同一日，德國總理蕭茲則在美國華府與美國總統拜登（Joe Biden）舉行峰會。此次見面，也是蕭茲自去（2021）年12月8日就任總理後，首度造訪美國，而兩國把焦點放在烏俄邊境局勢。訪美前，蕭茲正因拒絕提供烏克蘭武器、增加德國在東歐的軍事部署，以及在北溪二號（Nord Stream II）猶豫不決的立場，受到外界批評。

兩人會後在白宮聯合記者會時，拜登強勢地向媒體表示：「若俄羅斯入侵，也就是坦克或部隊再度跨越烏克蘭邊界，就不會再有北溪二號管線。」拜登說：「我向你保證，我們會結束它（指北溪二號）。」不過，站在一旁的蕭茲，則未對媒體像拜登般強硬和明確地回答。

蕭茲表示：「他和拜登在制裁俄羅斯方面『絕對團結』。」蕭茲又稱：「我們不會不同調，我們會採取相同作法，對俄國會非常、非常強硬。」不過，當媒體提問蕭茲對北溪二號管線的評論時，他卻一再迴避。再者，在會談前一日接受《華盛頓郵報》（The Washington Post）專訪時，蕭茲也無詳細表態，是否會在俄國侵烏時，暫停北溪二號的開通程序。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，在蕭茲訪美前，美國官員就要求蕭茲和其幕僚，要特別處理北溪二號的問題，並暗示要廢除北溪二號，以強化美國、歐洲盟友和北約對俄國的嚇阻。此外，《華爾街日報》又說，美國已嘗試取得其他國家的承諾，在俄國關閉天然氣管線並將能源當成武器時，提供天然氣給德國和其他歐洲國家（含烏克蘭）。