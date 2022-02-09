現代汽車發文「支持喀什米爾爭取自由」挑起印巴敏感神經，肯德基、必勝客也遭印度網友抵制

文：張瑞邦（Tucker Chang）

身為印度最大的汽車出口商及第二大汽車製造商、起家於韓國的現代汽車集團（Hyundai），近期卻因旗下的巴基斯坦經銷商發布有關「支持喀什米爾（Kashmir）爭取自由」的貼文，而遭到印度民眾抵制。

該爭議始於今（2022）年2月5日的「喀什米爾團結日」（Kashmir Solidarity Day），根據孟買《印度快報》（The Indian Express）報導，巴基斯坦每年皆會在慶祝該法定假日時，表明其對喀什米爾分離主義運動的支持，並向過往於喀什米爾衝突中喪生的喀什米爾人致意，而這也屢次挑起印度宣稱擁有喀什米爾主權的敏感神經。

《路透社》於報導中提及，控制多數喀什米爾區域的印度及巴基斯坦，兩國自1947年獨立以來，便經常因宗教與領土等爭議衝突不斷。面對喀什米爾地區衝突，印度總理莫迪（Narendra Modi）展現強硬作風，包括於2019年撤銷印屬喀什米爾區域原本擁有的自治權、廢止該區70年來的特殊地位，以此打擊巴基斯坦所煽動的分離主義叛亂。然而巴基斯坦政府否認支持印屬喀什米爾的獨立運動，但表示會繼續提供喀什米爾人民道義及外交上的協助，可見印、巴兩國的主權爭議情勢於喀什米爾衝突中更顯對立、分歧。

聚焦回現代汽車爭議事件，為響應「喀什米爾團結日」，自稱是「現代汽車巴基斯坦」的官方推特帳號（@PakistanHyundai）先是在推文中寫道：「讓我們記住喀什米爾兄弟的犧牲，並支持他們繼續為自由奮鬥。」

隨後「現代汽車巴基斯坦」亦在其臉書及Instagram官方頁面上發布類似資訊，而當批評者留言詢問「現代汽車印度公司」是否支持「現代汽車巴基斯坦」的立場時，印度公司卻是以「封鎖」提出批評、質疑的印度網友作為回應。

該推文及現代汽車印度公司的做法直接惹怒諸多印度網友，部分印度民眾甚至開始在各大社交媒體平台上使用「#Boycott Hyundai」主題標籤（Hashtag），企圖抵制現代汽車製造商，亦有用戶表示將付諸實際行動取消原先預定的現代汽車的訂單，同時敦促印度民間支持塔塔汽車（Tata Motors）、馬亨達汽車（Mahindra & Mahindra）等印度本土品牌。

現代汽車發布了哪些聲明？

在批評與抵制的聲浪排山倒海湧入後，現代汽車隨即於推特、臉書、Instagram等社群媒體平台撰文澄清，現代汽車「印度公司」先是於2月6日發出聲明表示：「現代汽車印度公司已經在印度市場服務超過25年，我們支持且尊重貴國（印度）的愛國情操。我們知道之前的貼文傷害了現代品牌對印度這個偉大國家的承諾與服務。」

聲明中也宣稱，印度是現代汽車的「第二個故鄉」，且其對「任何缺少敏感度的訊息內容採取零容忍政策，並強烈譴責任何相似的觀點。」

該公司在發表此篇聲明後，接著又於2月8日發布另一篇聲明，該貼文主要闡明現代汽車的商業政策不會針對特定地區、國家發表有關政治或宗教爭議的評論，並澄清之前的不當貼文是現代汽車巴基斯坦獨立經銷商，從自身未經官方授權的社群帳戶中，發布有關喀什米爾的爭議貼文。

「這顯然違反了現代汽車的政策，我們已採取措施確保濫用現代品牌標識的經銷商刪除該貼文，且我們的子公司『現代汽車印度』與巴基斯坦經銷商沒有關聯，本公司再次對這種非官方的帳戶冒犯印度人民的行徑深表遺憾！」聲明中寫道。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

印度民眾買單嗎？

即便現代汽車印度公司發出聲明，印度民眾對現代汽車的斥責仍鋪地蓋地的襲來。不少批評者認為，現代汽車並非真心想要解決問題，尤其現代汽車的說詞中根本沒有一句道歉，其接連發出的聲明也僅是為了防止公司收益的損失，以及避免印度民眾更嚴厲的譴責。

一位臉書用戶名為圖沙・賽格爾（TusharSaigal）的批評者便撰文痛斥：「現代汽車身為一個商業實體，不應該涉入國家的主權事務。你（現代汽車）說印度是你的第二個故鄉，這根本是在說謊，如果是這樣，現代汽車的高官都應該在記者會上向全印度人民道歉。」

「我確信我這一生都不會再購買現代汽車出產的車輛。」賽格爾補充提及。

推特用戶Jammu Talks則推文表示：「現代汽車總部需要制定更嚴格的指導方針，以便將來不會再發生類似事件，尤其應確保與其相關的代理商、經銷商不會利用現代汽車的品牌名稱涉入政治議題。」

在事件發生後，印度政界亦有民意代表呼籲現代汽車需向印度人民道歉。印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）國會議員普查圖維迪（Priyanka Chaturvedi）雖然沒有特別點名現代汽車，但其於2月8日直接向印度國會提議，「部分公司」應在挑起印度主權議題上傳達更有力的道歉。

根據《印度教徒報》（The Hindu）報導，普查圖維迪強調，某些公司在社群平台上發布的內容皆與「支持喀什米爾人爭取自由」有關，然而這些業者在印度和巴基斯坦都有相關的商業貿易，發布挑戰國家主權的貼文絕對是不恰當的行為，因此普查圖維迪建議印度政府，需要求這些公司為「具煽動性的貼文」道歉。