從《醫學的張力》談台灣疫情下的疫苗風險與猶豫（下）：權威偶爾也出錯，這就是科學的本質

文：陳世宗（國立陽明交通大學科技與社會研究所碩一）

四、莫頓式科學官僚與知識詮釋的矛盾

Isaiah Berlin提出自由的兩種概念【註6】。「消極自由」指涉一種不受任何外力干涉的狀態，這個外力可能是空間、物質、權力等不同的形式。「積極自由」則說明一種基於自由意志所選擇的追求，或稱為「自主」。這兩種自由的概念不總是相輔相成，反而經常處於衝突的狀態，例如為了社會福利而納稅、為了公共安全而限制個人危險行為等。

譚偉恩老師與宋鎮照老師在分析疫情之下人民與政府關係的論著中【註7】，說明基於「安全」（戰爭、經濟崩潰、傳染性疾病）作為目標的政府行動，它的落實便需要付出可能的成本。就如同減損「消極自由」以避免疫情失控導致「積極自由」的自我追尋會受到連帶侵犯，在安全稀缺的政治環境下，「大政府模式」的行政擴權或市場介入都能獲得很高的正當性。

台灣社會事實上處在疫情之下的多重矛盾之中：過著幾乎沒有疫情的生活當下，同時抱怨政府的顢頇使疫情爆發；對政府充滿懷疑論式甚至陰謀論式的不信任，但卻沒有做出實際的集體反對行動反制。常民對於社會處境的曖昧態度確實成就了社會控制下疫情守護的成功。然而，公民在危難狀態下讓渡的權力，卻可能遭到挪用與誤用。實聯制簡訊就曾被警方使用於偵辦案件的用途上，即便警方取得簡訊資料的途徑並非經由中央疫情指揮中心調閱，但仍在某些程度上違反實聯制「僅作為疫調使用」基本精神【註8】。

即便台灣民眾並沒有基於不信任政府而進行集體的反對行動反制，對於疫情陰謀論式的操作確實也對於公民社會造成了傷害與恐慌。無論是口罩生產與口罩外交、疫調追蹤、「防疫破口」的疑雲、疫苗進口與疫苗副作用、甚至是疫苗優劣的排序，都是在疫情當前持續不斷的爭議；而當政治力量、利益、以及不可避免的中國因素參與在政策形塑的角力中，這些問題就不僅僅是仰賴「純粹科學」所能解決的了。

當疫情階段逐步走向後疫情時代，政府治理就必須面對疫情所造成的經濟結構破壞，而相較於危難時刻，政府會相對地喪失集體式「大政府」的正當性；陰謀論所導致之人民與政府互信基礎的傷害與裂解也可能會進一步放慢這個社會復原的進度。基於科學不確定性形成互信破局，我們需要理論分析，來拆解其中的迷霧。以下會以疫苗風險為例，說明單獨的科學無法消除偶然與不確定性，然而常民的思維也並非只是所謂的反智。

台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種的爭議與遲疑，很大一部分建立於疫苗致死的流言上。衛生福利部疾病管制署將COVID-19疫苗施打後，包括死亡在內時序上相關的嚴重不良反應都從寬納入疫苗不良反應的統計中【註9】；民眾也可能在電視媒體的強化報導下，如同MMR疫苗施打與自閉症發生的時序巧合性而非因果性的案例一般，將疫苗施打時序相近的死亡徑直誤讀為因果關係；同一時間，關於疫苗致死國家賠償從寬認定的討論也甚囂塵上【註10】。

對於疑似疫苗致死的分析，從中國國民黨立法委員吳怡汀於去（2021）年9月22日對於行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中針對疫苗議題的質詢可以窺知一二【註11】。吳怡汀的質詢重點整理如下：

（1）吳怡汀說明，近期在媒體新聞上，報導了許多疫苗副作用的狀況，有些甚至是死亡的通報，對於民眾而言好不容易排到疫苗，然而疫苗與死亡的關聯性如何，我們不清楚。陳時中回應，因為台灣對於疫苗嚴重不良反應的通報沒有規範時限，選擇從寬認定，希望能夠從中對於疫苗接種不同的反應樣態有全面的掌握。而AZ疫苗的死亡通報較高，有很高的因素是源自於接種群體比較高齡，而非因果關係。

（2）吳怡汀說明，疫苗絕對是利大於弊，但不會零風險，台灣宣稱疫苗與死亡零關聯，是不是有點欲蓋彌彰？陳時中回應，疫苗的死亡通報的因果性研判目前為未完成判定，而非直接斷言沒有關聯。

（3）吳怡汀提問，疑似疫苗副作用的死因研判如何進行？衛福部說明要等待司法相驗，相關規定由法醫研究所規範；而法務部則回應法醫僅列死因，個案是否因為疫苗死亡需要衛福部的專家會議認定。這是不是兩部會踢皮球？陳時中回應，法醫確實無法判定死因是否是為疫苗，只能提供解剖的死因證據；而衛福部的專家會議則透過這個死因與COVID-19疫苗目前在學界的認定的嚴重不良反應進行比對與研判。

（4）吳怡汀說明，AZ所引發的血栓，也就是VITT（Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia），一直是我們的擔憂。然而VITT診斷最重要的檢測anti-PF4，卻沒有列作常規檢測。那麼衛福部的專家會議到底要依據什麼研判？陳時中回應法醫覺得有必要進行，便會進行檢測。而這是由法醫研究所的操作手冊所指導。此為兩個專業之間的合作（法醫與醫師），法醫基於專業對於死因的認定與操作程序不是我們所能干涉的。

為什麼面對法醫的專業，衛福部長說明不能「干涉」，立法委員卻認為專業之間應成立一種「協同」？科學社會學者Robert Merton曾經提出科學的規範結構，說明存在一組維繫科學家作為整體的常規與價值，而這些具強制性的信條能夠透過告誡與範例的方式傳遞，在約束的過程中強化，並內化於科學家本身，最終形塑出個人的科學上的道德判准【註12】。