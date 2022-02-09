2022奧斯卡入圍名單：Netflix《犬山記》寫紀錄，Lady Gaga意外未入圍最佳女主角

第94屆奧斯卡入圍名單，台灣時間昨（8）日晚間公布，Netflix旗下的種子選手、紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion）的《犬山記》入圍12項大獎，包含最佳影片、導演、男主角、男配角（2位）、女配角、改編劇本、攝影、剪輯、音效、美術設計、原創配樂，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也成為Netflix歷史至今最多奧斯卡提名的電影。

至於Netflix在本屆奧斯卡獲得27項提名，相較於去年35項提名雖然開倒車，但Netflix仍舊是今年提名最多的公司，第二名為迪士尼的23項提名。

緊追在《犬山記》之後的，是加拿大名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《沙丘》，以10項大獎居次，不過丹尼維勒納夫並未提名最佳導演，也成為小小遺憾。而後則是美國名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielber）改編知名音樂劇的《西城故事》，以及北愛爾蘭名導肯尼斯布萊納的半自傳事成《Belfast》，此兩部電影皆獲得7項提名。

而在今（2022）年的奧斯卡提名公布後，也有些有趣的紀錄誕生，以下提供相關重點整理。

珍康萍的《犬山記》，導演獎的性別懸殊比例

首先，最受矚目的當然是珍康萍的《犬山記》。身為女性的珍康萍提名了最佳導演，這是她繼1994年《鋼琴師和她的情人》之後再度入圍此項目，也讓珍康萍成為影史唯一一位提名兩次奧斯卡最佳導演的女性影人。

回溯過往奧斯卡近百年歷史，至今不過僅7位女性入圍過最佳導演，除了珍康萍的二度提名之外，前面6位分別是《七美人》里娜韋特繆勒（Lina Wertmüller）、《愛情不用翻譯》蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、《危機倒數》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《淑女鳥》葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、《花漾女子》艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）以及《游牧人生》趙婷。

其中凱薩琳畢格羅在2010年順利抱回獎項，成為影史首位拿下奧斯卡最佳導演的女導演，趙婷則是在去（2021）年拿下此獎，為影史第二位達成此成就的女導演。

Photo Credit: AP / 達志影像

然而，對比於女性導演的掙扎與被忽視，奧斯卡一直是男性導演的天下，尤其史蒂芬史匹柏憑藉《西城故事》提名最佳導演之後，追平美國名導比利懷德（Billy Wilder）的8次提名紀錄，僅次於馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的9次和威廉懷勒（William Wyler）的12次紀錄。

除了導演獎項之外，史蒂芬史匹柏也以《西城故事》製片人身分入圍最佳影片，而由他製作的影片至今有11部入圍最佳影片，寫下奧斯卡歷史新猷。

回到珍康萍的《犬山記》，目前珍康萍被各界看好極有機會拿下最佳導演，甚至抱回最佳影片。

畢竟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的推波助瀾之下，串流平台不再被好萊塢傳統片廠視為擾亂產業的攪局者，小螢幕風起雲湧且千變萬化，迪士尼旗下的Disney Plus因為漫威、《星際大戰》等熱門IP蒸蒸日上；華納媒體（WarnerMedia）則與Discovery合併，壯大旗下串流平台HBO Max的聲量；電商龍頭亞馬遜（Amazon）更以84.5億美金收購電影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM）。

從時局變化檢視，好萊塢早已轉向經營串流，對於串流也不再消極抵制，從天時、地利、人和來看，《犬山記》確實相當有機會。

《犬山記》去年在威尼斯影展進行世界首映就好評不斷，而以韓國名導奉俊昊為首的評審團，也將該屆威尼斯最佳導演頒給珍康萍，而後珍康萍進入北美獎季之後一路過關斬將，不斷提名各大獎項的最佳影片與導演，其中包含極具指標性意義的美國導演工會和英國影藝學院，成為現階段的領跑者。

Photo Credit: AP / 達志影像 珍康萍

對於「女性」在奧斯卡或是電影產業的困境，珍康萍在《綜藝報》的訪問中提及：「 這是令人難過的事，不過，女性能夠漸漸地將天花板向上推進也很棒。我認為事情真的在發生變化， 我在電影產業已經有很長的一段時間，現在的情況與我剛開始的時候非常不同。 #MeToo運動中的勇敢女性揭露產業內的暴力行為，進而開始這一切。這場運動喚醒並承諾人們兩性之間的平等，雖然 我們離真正的平等還有一段時間。 」

而值得一提的是，《犬山記》除了有珍康萍打破女性天花板之外，此片 攝影Ari Wegner也成為第二位獲得奧斯卡攝影獎項提名的女性，前一位是2018年憑藉《泥沼》入圍的Rachel Morrison。

隨著《犬山記》拿下北達科他影評協會（North Dakota Film Critics）的最佳影片之後，《犬山記》在獎季獲得的最佳影片也超越了《羅馬》，成為Netflix旗下於北美獎季拿下最多最佳影片的作品。

今年奧斯卡，珍康萍個人極有可能收下最佳影片、導演雙料大獎，倘若珍康萍也掃下劇本獎，將是影史首位女性影人於同一屆奧斯卡拿下影片、導演、劇本三項大獎的「帽子戲法」，上一次做到此壯舉的是奉俊昊《寄生上流》。

至於在奉俊昊之前，還有7位影人達成三項大獎的「帽子戲法」，分別是《與我同行》李歐麥卡瑞（Leo McCarey）、《公寓春光》比利懷德、《教父II》法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）、《親密關係》詹姆斯布魯克斯（James L. Brooks）、《魔戒三部曲：王者再臨》彼得傑克森（Peter Jackson）、《險路勿近》柯恩兄弟（Coen Brothers）、《鳥人》阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）。