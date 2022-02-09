導演明金成51歲驟逝，心肌梗塞發作年輕化，有哪些症狀需要檢視自己是否患病？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部｜諮詢專家：衛福部台北醫院急診科副主任金冠成醫師

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急性心肌梗塞是我們常見得心臟病，尤其是天氣變冷氣溫下降，心肌梗塞越來越容易發生。而且心肌梗塞不是印象中只有中老年人才會發生的疾病。衛福部台北醫院急診科副主任金冠成醫師分享，其實心肌梗塞發生的年齡層有逐漸年輕化趨勢，所以大家要注意。

什麼時候特別容易發生心肌梗塞？

心臟負擔過大、心輸量提高，簡單的說就是天氣變冷、激烈運動、情緒激動、過度勞累。

什麼症狀需要檢視自己是否患病？

有三個方向可以參考：

胸口悶痛，可能會擴展到肩膀、上手臂、脖子、下巴、後背。 症狀不明顯，全身虛落無力表現。 誘發心律不整、感到心悸，心悸後有些頭暈的情形，突然暈厥的情形。

覺得自己可能心肌梗塞了該怎麼辦？

如果你覺得胸口悶痛、頭暈、全身無力像是上述的狀況，下列3件事，若在10秒鐘內完成，可以提高救治成功機率。

本身是心臟患者，身邊有NTG舌下含片，俗稱的救心，可以含一顆在舌下降低心臟負荷，提高心肌梗塞的救治成功率。 務必找人幫忙，可找鄰近親友打119，因為心肌梗塞是致命性疾病。 保持冷靜，找地方好好躺下來，因緊張情緒、不安，會提高心臟輸出率會讓心肌梗塞情況更加重。

預防勝於治療，從六項健康生活習慣來著手

適度的運動，規律且適度的運動可讓血管有彈性避免血管硬化，血管硬化易有心臟病及心肌梗塞的發生。 控制血壓、血糖、血脂部分落在正常範圍內。 藥物治療，現在藥物很安全，可在安全情況下，有效控制。 清淡飲食，控制好飲食習慣，高油、高鹽、糖分太高的情況，容易增加患病風險。 戒菸，抽菸會增加肺部疾病增加，影響心臟。當尼古丁吸到體內，血管內膜發炎，而發炎會製造一些血栓。 不要熬夜，維持正常作息，避免情緒過度激動。都是讓我們遠離心肌梗塞的第二法門。

心肌梗塞的高危險群

包括有家族史、男性肥胖、抽菸、三高、熬夜、生活壓力大等都要注意。

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本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航