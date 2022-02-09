索馬利蘭外長率團訪台拜會蔡總統，外交部升雙方國旗並列形同準友邦

（中央社）總統蔡英文今（9）日接見索馬利蘭外交部長瑞格薩，她提到，新朋友已變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫重要據點；瑞格薩則說，索馬利蘭有權與其他國家建立和平友好外交關係，任何脅迫無助區域與世界和平。

蔡總統上午在總統府接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）訪團。

蔡總統致詞時，歡迎瑞格薩第一次率團訪問台灣。蔡總統說，這幾年來台灣外交有許多突破，其中一項就是在非洲交到新朋友索馬利蘭；台灣與索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴，前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點。

蔡總統說，過去幾年無論是在農業、漁業、教育、能源等領域，台灣與索馬利蘭有許多合作交流；疫情期間兩國也加強醫療衛生合作，除了台灣民間團體與政府單位陸續提供防疫物資給索馬利蘭，近來，國產高端疫苗15萬劑也已經運抵索馬利蘭。

蔡總統指出，這是台灣疫苗援外的首例，過去2年多來，台灣提供其他國家防疫物資，去年台灣疫情嚴峻時，疫苗取得上，也獲得其他國家支持，希望相互協助的精神，善的循環能夠持續下去。

蔡總統感謝他們在疫情考驗下訪台，展現出索馬利蘭政府對台灣的重視，她請瑞格薩向索馬利蘭總統轉達來自台灣的問候，並歡迎索馬利蘭總統未來訪問台灣，讓兩國關係持續深化。

瑞格薩：阻止夥伴關係的措施冒犯國際常規

隨後致詞的瑞格薩提到，這次訪團行程非常具有歷史性，是兩國強健友好關係非常重要的里程碑；索馬利蘭與台灣共享許多價值與原則，兩國在非洲以及亞洲是民主指標、民主的燈塔。

瑞格薩說，索馬利蘭是主權國家，依據國際法，有權與其他國家建立和平而且友好的外交關係，任何試圖阻止這樣夥伴關係的一些脅迫性或威脅性的措施，不但冒犯了國際秩序原則及常規，更無助於推展這個區域及全世界所需要的和平、穩定、安全。

他說，這次索馬利蘭如此高層級訪團，行程不但非常有象徵性，更是印證了共同的決心，彼此都希望深化友誼與合作關係，為兩國創造更多利益。

瑞格薩指出，索馬利蘭擁有巨大的經濟潛力，也有很多非常好的投資機會；在石油、天然氣、煤炭方面有非常多的外國投資潛力；索馬利蘭希望可以帶動觀光產業、礦物、漁業、森林、農業等相關機會。

他說，希望最大化索馬利蘭的貿易及投資潛力，而不是仰賴其他國家的援助，索馬利蘭有許多經濟發展潛能，而且世界上其他國家都已經逐漸發現這點；索馬利蘭政府非常歡迎台灣大型企業到索馬利蘭進行貿易投資。

另外，瑞格薩也感謝台灣幫助索馬利蘭對抗疫情，尤其是台灣最近捐贈國產疫苗，索馬利蘭同時感謝台灣過去在獎學金、農業、資通訊、民主發展、疫苗、醫療衛生、公衛等相關領域的幫助。

《中央社》報導，台灣與索馬利蘭於2020年互設官方代表處，尚未正式建交，但外交部為迎接索國訪台團，已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列。該慣例是友邦代表訪問時，才會升起該國國旗，可見索馬利蘭形同台灣的準友邦地位。

外交部昨天也透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航