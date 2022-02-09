2022/02/09,
國際

索馬利蘭外長率團訪台拜會蔡總統，外交部升雙方國旗並列形同準友邦

索馬利蘭外長率團訪台拜會蔡總統，外交部升雙方國旗並列形同準友邦
Photo Credit:中央社

我們想讓你知道的是

台灣在去年12月曾給索馬利蘭台灣國產的高端疫苗15萬劑，已經運抵索馬利蘭。 也是台灣疫苗援外的首例。

（中央社）總統蔡英文今（9）日接見索馬利蘭外交部長瑞格薩，她提到，新朋友已變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫重要據點；瑞格薩則說，索馬利蘭有權與其他國家建立和平友好外交關係，任何脅迫無助區域與世界和平。

蔡總統上午在總統府接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）訪團。

蔡總統致詞時，歡迎瑞格薩第一次率團訪問台灣。蔡總統說，這幾年來台灣外交有許多突破，其中一項就是在非洲交到新朋友索馬利蘭；台灣與索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴，前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點。

蔡總統說，過去幾年無論是在農業、漁業、教育、能源等領域，台灣與索馬利蘭有許多合作交流；疫情期間兩國也加強醫療衛生合作，除了台灣民間團體與政府單位陸續提供防疫物資給索馬利蘭，近來，國產高端疫苗15萬劑也已經運抵索馬利蘭。

蔡總統指出，這是台灣疫苗援外的首例，過去2年多來，台灣提供其他國家防疫物資，去年台灣疫情嚴峻時，疫苗取得上，也獲得其他國家支持，希望相互協助的精神，善的循環能夠持續下去。

蔡總統感謝他們在疫情考驗下訪台，展現出索馬利蘭政府對台灣的重視，她請瑞格薩向索馬利蘭總統轉達來自台灣的問候，並歡迎索馬利蘭總統未來訪問台灣，讓兩國關係持續深化。

瑞格薩：阻止夥伴關係的措施冒犯國際常規

隨後致詞的瑞格薩提到，這次訪團行程非常具有歷史性，是兩國強健友好關係非常重要的里程碑；索馬利蘭與台灣共享許多價值與原則，兩國在非洲以及亞洲是民主指標、民主的燈塔。

瑞格薩說，索馬利蘭是主權國家，依據國際法，有權與其他國家建立和平而且友好的外交關係，任何試圖阻止這樣夥伴關係的一些脅迫性或威脅性的措施，不但冒犯了國際秩序原則及常規，更無助於推展這個區域及全世界所需要的和平、穩定、安全。

他說，這次索馬利蘭如此高層級訪團，行程不但非常有象徵性，更是印證了共同的決心，彼此都希望深化友誼與合作關係，為兩國創造更多利益。

瑞格薩指出，索馬利蘭擁有巨大的經濟潛力，也有很多非常好的投資機會；在石油、天然氣、煤炭方面有非常多的外國投資潛力；索馬利蘭希望可以帶動觀光產業、礦物、漁業、森林、農業等相關機會。

他說，希望最大化索馬利蘭的貿易及投資潛力，而不是仰賴其他國家的援助，索馬利蘭有許多經濟發展潛能，而且世界上其他國家都已經逐漸發現這點；索馬利蘭政府非常歡迎台灣大型企業到索馬利蘭進行貿易投資。

另外，瑞格薩也感謝台灣幫助索馬利蘭對抗疫情，尤其是台灣最近捐贈國產疫苗，索馬利蘭同時感謝台灣過去在獎學金、農業、資通訊、民主發展、疫苗、醫療衛生、公衛等相關領域的幫助。

《中央社》報導，台灣與索馬利蘭於2020年互設官方代表處，尚未正式建交，但外交部為迎接索國訪台團，已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列。該慣例是友邦代表訪問時，才會升起該國國旗，可見索馬利蘭形同台灣的準友邦地位。

外交部昨天也透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。